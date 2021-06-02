Храброе сердце мангуста Театр кукол поставил героическую сказку с философским посылом для детей и родителей

«Мангуст – это быстрые лапы, не устающие прыгать. Мангуст – это храброе сердце, которое подвига ищет», – поет главный персонаж героической сказки «Рики-Тики-Тави». И пусть малышу Рики выпала сложная судьба – наводнение разлучило их с отцом, он сумеет все преодолеть и победить злобного Нага и коварную Нагайну.

Премьера спектакля «Рики-Тики-Тави» (6+) в минувшие выходные прошла в Приморском краевом театре кукол.

– Идея взяться за Киплинга, произведения которого я очень люблю, жила во мне давно, – говорит режиссер-постановщик спектакля Роман Легкодухо. – И пусть пока «Маугли» только в мечтах, я с удовольствием взялся за «Рики-Тики-Тави», потому что уверен: история о храбром мангусте, о дружбе и силе духа найдет путь к сердцу зрителей.

– Спектакль поставлен на основе пьесы Андрея Горбунова?

– Да. Хороших инсценировок этой сказки немного, и поначалу я даже сам собирался ее писать. А затем случайно увидел пьесу Андрея Горбунова, московского драматурга и режиссера. Он написал пьесу по мотивам произведения Киплинга для обычного театра, не для театра кукол. Мне пришлось адаптировать ее для наших условий, но при этом фактически в пьесе я ничего не убрал.

Конечно, пьеса Горбунова – авторский взгляд на историю Рики-Тики-Тави. Поэтому она немного отличается от оригинала. Например, у Киплинга не говорится, откуда вода принесла Рики-Тики-Тави, что с ним случилось. Андрей Горбунов создал целую сюжетную линию с отцом – старым мангустом, но важно, что при этом дух произведения Киплинга нисколько не утрачен. Для театра вообще эта пьеса – большая находка, она позволяет не только отразить изначальную историю, но и внести что-то свое.

Главная идея в спектакле проста: дети растут, их надо учить, давать возможность набивать свои собственные шишки, учиться на собственном опыте. Ведь кто такой Рики – мангуст? Да. Но, по сути, он мальчишка, которого жизнь заставляет неожиданно и быстро взрослеть. Слишком рано взрослеть, замечу.

Рики – сын старого воина, он сумел запомнить все уроки отца и сам стал в итоге воином, не посрамив чести семьи и клана мангустов.

Как в далекие времена было принято? Вырастал мальчик до определенных лет и отправлялся в лес, в джунгли, лишь с ножом в руке. Учиться выживать и становиться мужчиной… Вот история Рики почти о том же.

Андрей Горбунов определил жанр пьесы как героическая сказка. Я бы сказал, что это и не сказка даже. Ведь какая глубокая философия в этой истории, какие там страсти кипят. Эта история о том, как стать героем и что для этого нужно. Верю, что мы эту мысль донесем до зрителей – и до детей, и до родителей. Мы надеемся, что мамы и папы в процессе просмотра пояснят своим детям какие-то детали, если что-то останется для малышей непонятным. Например: видишь, как в этой ситуации повел себя Рики? Он сделал правильно.

А также и взрослые, посмотрев спектакль, осознают: детей надо отпускать, не надо бояться, что их ждут трудности. Дайте вашему ребенку возможность идти по жизни самому. Просто будьте рядом, чтобы он знал: дома его всегда любят и ждут.

– Дело в спектакле происходит в Индии…

– Да, и это отчетливо видно. Но при этом мы не пытались создать прямо вот индийский колорит, однако постарались сделать постановку максимально красочной, волшебной, яркой. Именно поэтому я выбрал для спектакля технику классического черного кабинета, когда актеров на сцене фактически не видно – они в черных костюмах с сетками на лицах и не выходят в свет, оперируя куклами на длинных тростях. Это непростая работа, очень непростая, но зато позволяет создать на сцене атмосферу волшебства, когда кажется, что куклы двигаются сами.

Театр кукол – это условность, видеоряд и музыка в нем главные. Поэтому так важно, чтобы вся команда – от актеров до художника и композитора – работала на результат. Наш художник Ольга Бикель сделала чудесные, очень живые декорации и прекрасных кукол. Музыку к спектаклю написал Олег Косарев. Представляете, во время локдауна он оказался запертым в Индии почти на год. И к кому же, как не к нему, обращаться за музыкой к спектаклю на индийские темы? Олег написал так много прекрасной музыки, не все даже вошло в постановку, к сожалению. Но та, что осталась, просто прекрасна! Как там Рики поет:

Мангуст – верный друг

И за друга

Всегда вступит в бой до победы!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА