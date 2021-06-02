По доброй традиции Светлана Морозова вручает подарки к Международному дню защиты детей

Председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова приготовила подарки ко Дню защиты детей. Их получат 30 человек.

О добрых делах Светланы Сергеевны знают многие приморцы. Добросердечная, открытая, она вот уже полвека занимается благотворительностью и оказывает помощь всем нуждающимся. Список тех, кому Морозова помогает, настолько велик, что перечислить всех просто невозможно. Это и представители старшего поколения, и почетные граждане, а также семьи, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга, семьи врачей, которые работают в красной зоне при борьбе с коронавирусной инфекцией, постояльцы хосписов, люди без определенного места жительства и многие другие, кому требуется помощь.

Под особой заботой, безусловно, дети. И вот уже по доброй многолетней традиции к Международному дню защиты детей Светлана Морозова подготовила подарки детям-инвалидам сотрудников Росгвардии и детям, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга, а также несовершеннолетним, преступившим закон и находящимся сейчас в следственном изоляторе.

«Много лет я помогаю детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это подарки не только ко Дню защиты детей, но и ко многим другим праздникам, билеты в театры и кино и другая помощь и поддержка, – говорит Светлана Сергеевна. – К ребятам, находящимся в СИЗО я приходила с подарками уже более 200 раз. Да, это тоже дети! И они всегда ждут и с большим уважением и радостью относятся к такому вниманию. К сожалению, я не всегда в силу здоровья могу посетить всех и вручить подарок каждому, но это сделают мои помощники, такие же неравнодушные люди».

В этом году ребятам вручат фрукты, сладости и соки, а также книги и тельняшки.

Отметим, что председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Сергеевна Морозова не только активный общественный деятель и благотворитель, но и организатор различных акций и мероприятий. Благодаря ее инициативам во Владивостоке был создан мемориальный комплекс погибшим в годы репрессий, построены православные часовни на Морском и Лесном кладбищах.

Помощь и поддержку в благих начинаниях Светланы Морозовой всегда оказывают неравнодушные граждане, представители власти и бизнеса. Так, помощь в приобретении подарков ко Дню защиты детей оказали территориальный директор сети гипермаркетов «Самбери» Андрей Суров, руководитель компании «Эдельвейс» Людмила Беззубкина, почетный гражданин Приморского края руководитель ОАО «Приморский торговый Дом книги» Вера Арбатская, руководитель министерства промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин и его заместитель Сергей Русских.

Ольга СУХОДОЕВА

Фото из архива vlc.ru