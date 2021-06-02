Россиянам нужна «прививка от бедности» В «Справедливой России – За правду» знают, как остановить падение доходов населения

Введение справедливого базового дохода – такая мера, по мнению представителей партии «Справедливая Россия – За правду», поможет переломить как минимум два негативных тренда. Первый – это падение доходов россиян, ускорившееся после пандемии COVID-19. Второй – отток населения с Дальнего Востока. К слову, именно с ДФО руководитель приморского отделения СРЗП Алексей Козицкий предлагает начать делать «прививки от бедности».

В ходе пресс-конференции во вторник, 25 мая, лидер приморских эсеров привел неутешительную статистику: на сегодняшний день 18 млн россиян, или 12 % всего населения страны, живут за чертой бедности. То есть имеют доход ниже прожиточного минимума в 11329 рублей.

– Пандемия делает бедными все больше и больше россиян. Для многих сограждан будущее – это полная нищета. Меры, предпринимаемые правительством, абсолютно недостаточны для того, чтобы эти 18 млн человек перешли черту бедности, – подчеркнул Алексей Козицкий.

Пандемия рушит десятилетиями наработанные экономические модели, создает сложности для международной торговли, что также не способствует росту доходов граждан. Во многих регионах, особенно на Дальнем Востоке, ситуация усугубляется отсутствием социальных лифтов, из-за этого молодые и образованные люди уезжают в Москву. А для пожилых людей позитивный вроде бы тренд на цифровизацию экономики несет опасность остаться невостребованными на рынке труда в предпенсионном возрасте.

По мнению представителей «Справедливой России – За правду», для исправления ситуации необходимы нестандартные решения. Например, введение справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц.

– Мы называем это «прививкой от бедности» по аналогии с прививкой от коронавируса. Ежемесячная выплата этой суммы каждому гражданину, без справок и унижений, решает три основные задачи, которые стоят перед страной. Первая – это искоренение бедности и уверенность людей в завтрашнем дне. Вторая – это оживление экономики, ведь выплаченные деньги пойдут на обеспечение базовых потребностей людей. И третья задача, которая на слуху все последние годы, – это обращение природной ренты на пользу каждому россиянину, – уверен Алексей Козицкий.

10 тысяч рублей – это, с одной стороны, посильная сумма для российского бюджета. А с другой стороны, получая данное пособие, человек не станет тунеядцем и не бросит свою работу. По расчетам эсеров, для реализации программы выплат необходимо 17,5 трлн рублей в год. Откуда взять такие деньги, объяснил доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ Максим Белобородов.

– Эти средства уже есть у государства. Печатать деньги и провоцировать инфляцию не потребуется, – отметил эксперт. – Во-первых, каждый год 1 трлн рублей не осваивается и возвращается в федеральный бюджет. Кроме того, это так называемая природная рента, то есть доходы от добычи природных ресурсов. Поставив заградительные пошлины на экспорт сырья, мы получим доходы в казну. Второй источник – это эффект от роста ВВП после введения справедливого базового дохода, ведь полученные деньги подтолкнут развитие экономики. И третий источник – это меры антикоррупционной политики в сфере закупок для госкомпаний по 223-му закону: сегодня многие из них приобретают товары или услуги у аффилированных компаний по максимальной цене, без экономии для бюджета.

Справедливороссы предлагают реализовать программу денежных выплат населению в два этапа. На первом, в 2022–2027 годах, выплаты должны получать семьи с несовершеннолетними детьми из расчета 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. А с 2027 по 2030 год социальную программу предполагается распространить на всех жителей России. В партии подчеркивают, что улучшение материального положения россиян должно помочь решению еще одной важной проблемы – демографической. Поэтому введение справедливого базового дохода особенно актуально для восточных регионов страны.

– На Дальнем Востоке наиболее ощутим демографический провал. Население макрорегиона за 30 лет сократилось с 8 млн до 6,2 млн человек. Приморский край потерял более 400 тысяч человек, и перспектива нас не радует. Ведь рядом находятся страны, в которых плотность населения на порядок больше, – объясняет кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и медицинской географии Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев. – Поэтому увеличение численности населения Дальнего Востока является национальной задачей. И разговор должен идти о том, чтобы начать реализацию программы базового дохода именно с нашей территории. Это будет служить стимулом для того, чтобы сюда кто-то приехал.

– Бедность – это угроза национальной безопасности. Ведь люди, особенно в регионах, выходят на улицу не за каким-то лидером, а из-за бедности и безысходности. Значит, требуются экстраординарные решения. И принимать их нужно немедленно, – подчеркнул руководитель приморского отделения «Справедливой России – За правду» Алексей Козицкий, выразив надежду, что другие партии также поддержат инициативу по выплате справедливого базового дохода.

Артем СТРОГИН

Фото предоставлено отделением «СР» в Приморье