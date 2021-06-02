Накопившиеся проблемы можно и нужно решать оперативно На вопросы жителей Берегового и.о. мэра дал конкретные ответы – с указанием исполнителей и сроков выполнения поставленных задач

Строительство спортивной площадки, работа правоохранительных органов, обслуживание дорог – эти и другие вопросы задавали жители села Берегового на встрече с и.о. главы Владивостока Константином Шестаковым и специалистами профильных управлений, сообщает пресс-служба мэрии.

Село Береговое расположено на полуострове Песчаном и входит в состав Фрунзенского района Владивостока. Сейчас здесь проживает более 400 человек.

Рабочая поездка и.о. главы приморской столицы началась с осмотра автомобильной дороги, которая помимо морского транспорта связывает населенный пункт с городом. Несколько лет назад во время тайфуна один из ее участков разрушился – не выдержало укрепление, как объясняют специалисты «Примавтодора», обслуживающие эту дорогу.

Константин Шестаков распорядился обезопасить это место и установить защитные блоки. В ближайшее время по его поручению специалисты управления дорог и благоустройства администрации города совместно с «Примавтодором» также должны разработать план по ремонту этого участка.

Следующей точкой в объезде стал пришкольный двор. Здесь, по словам педагогов, очень не хватает спортивной площадки. Константин Шестаков попросил учителей провести среди школьников опрос, чтобы ребята сами рассказали, какие турники и тренажеры им нужны.

«Спортивная площадка здесь действительно необходима. Мы предусмотрим ее строительство. Но какие именно спортивные элементы будут здесь установлены, должны решить сами дети», – подчеркнул и.о. главы Владивостока.

Также местные жители обратили внимание городских властей на состояние детской игровой площадки на улице Строительной, 3, которая была обустроена в 2019 году по программе «1000 дворов». За это время часть установленных форм повредилась, поэтому необходима замена покрытия. Кроме того, площадка находится в низине, и во время дождей ее подтапливает.

По словам представителя обслуживающей организации МУПВ «Центральный», до конца июня подрядчик выполнит необходимые работы в рамках гарантийных обязательств. Вопросом отвода воды займутся специалисты управления дорог и благоустройства.

Еще один вопрос, который подняли жители в ходе встречи, – работа правоохранительных органов, а именно отсутствие в селе помощника участкового. Как объяснил заместитель начальника отдела полиции № 4, предыдущий сотрудник пошел на повышение, сейчас вакансия открыта, но претенденты уже есть. Как только процесс трудоустройства будет завершен, новый помощник участкового будет посещать село Береговое раз в две недели.

«Вопросов у жителей села Берегового накопилось много. Мы взяли на себя сейчас оперативное решение нескольких задач: это и восстановление детской площадки (до конца июня этот вопрос будет закрыт), и установка спортивной площадки, и работа участкового. Также был затронут вопрос медицинского обслуживания населения. Мы обратимся в краевое министерство здравоохранения, чтобы установить периодичность диспансеризации жителей. Вопросы, которые не так очевидны, но мне хотелось бы их решить, – это создание групп кратковременного пребывания детей до 7 лет. Так как подходящего помещения нет, попробуем создать группу в обновленной библиотеке. Следующий вопрос – освещение центральных улиц. Эту задачу попробуем решить в 2022 году», – подвел итоги встречи и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ