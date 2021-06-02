Краевые чиновники отчитались о доходах Большинство зампредов правительства Приморья зарабатывают около 7 миллионов рублей в год

Более 1500 лиц, занимающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Приморского края, представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год на себя и членов своей семьи – супругов и несовершеннолетних детей.

Как и предусмотрено законодательством, на официальном сайте правительства Приморья опубликованы сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера губернатора края и чиновников регионального кабмина. Эти данные представляют интерес, поскольку 2020 год стал первым после административной реформы, которая помимо изменения структуры органов власти предполагала и изменение системы оплаты труда краевых чиновников в сторону увеличения.

В частности, губернатор Приморья Олег Кожемяко задекларировал по итогам года доход в 23,6 млн рублей. На праве собственности ему принадлежат земельный участок, три жилых дома и нежилое здание, а еще две квартиры находятся в пользовании. Транспортное средство у губернатора, согласно декларации, только одно: мотоцикл Harley Davidson. Говоря о транспорте, следует сказать, что увлечение Олега Кожемяко мототранспортом разделяют двое зампредов правительства Приморья – Антон Волошко с принадлежащим ему Malaguti Madison250 и Алексей Наздратенко, у которого есть три мотоцикла: Guzzi Eldorado, Harley Davidson fxs low rider и Harley Davidson sprint.

Заработок председателя правительства Приморского края Веры Щербины в 2020 году оказался вдвое меньше, чем у губернатора, – 11,8 млн рублей. Доходы большинства зампредов краевого кабмина находятся в районе 7 млн рублей, причем женщины, как правило, зарабатывают больше своих коллег-мужчин. Елена Бронникова, совмещающая должность заместителя председателя ППК с постом министра культуры и архивного дела, задекларировала немногим более 7,1 млн рублей. Ответственная за сферу ЖКХ Приморья Елена Пархоменко заработала 6,8 млн рублей. Практически столько же, 6,9 млн рублей, указала в качестве дохода зампредседателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. Курирующая сферу образования зампред ППК Наталья Бондаренко отразила в декларации более 6,4 млн рублей.

Зампредседателя краевого кабмина Дмитрий Мариза, отвечающий за взаимодействие с силовыми структурами, заработал в 2020 году 6,6 млн рублей. Куратор строительной отрасли края Михаил Петров пополнил семейный бюджет на 6 млн рублей. Еще меньше заработали заместитель председателя ППК – министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин (5,8 млн рублей) и зампред правительства, отвечающий за связи с федеральными органами власти, Алексей Наздратенко (5,2 млн рублей).

Руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон Волошко по итогам прошлого года заработал 7,4 млн рублей, уступив только председателю ППК Вере Щербине. Добавим, что отчитаться о доходах за 2020 год успел и Константин Шестаков, который до перехода в мэрию Владивостока в ранге зампреда ППК отвечал за экономическое развитие региона. Будущий и.о. главы краевой столицы в прошлом году пополнил семейный бюджет почти на 7,2 млн рублей. В собственности у Шестакова находится квартира площадью 44,6 квадрата и доля в квартире еще более скромной площади – 33,5 кв. метра. Передвигается по городу его новый руководитель, как следует из декларации, на автомобиле Toyota Rav4.

Отдел политики «В»