Работать в единой команде Исполнительной и законодательной ветвям власти Приморья удалось смягчить последствия пандемии для регион

Более 30 вопросов рассмотрели депутаты Законодательного собрания Приморского края в ходе майской сессии. Кроме того, парламентарии заслушали и обсудили отчет губернатора Приморья Олега Кожемяко о деятельности краевого правительства в 2020 году. Глава региона проинформировал депутатов об итогах социально-экономического развития края и перспективных планах по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы.

Динамику удалось сохранить

По словам губернатора, несмотря на пандемию COVID-19 и непростую экономическую ситуацию, в Приморье удалось продолжить реализацию важных проектов. Олег Кожемяко акцентировал внимание на совместной работе исполнительной и законодательной власти в социальной сфере. В 2020 году было создано более 1 тысячи мест в детских садах, построена новая школа на 220 мест, еще три школы строятся. На капитальный ремонт 103 школ и 82 детских садов в 2020 году из краевого бюджета было направлено более 700 миллионов рублей. В регионе сохраняется устойчивая тенденция к росту объемов строительства жилья.

– Работы предстоит много. И только общими усилиями мы с вами сможем добиться результатов в развитии родного Приморья и в улучшении благосостояния населения края, – отметил Олег Кожемяко.

Заслушав отчет о работе краевого правительства, депутаты Законодательного собрания задали губернатору вопросы об обеспечении жильем ветеранов войны, точечной застройке и создании новых общественных пространств во Владивостоке, ситуации с утилизацией отходов в приморской столице, кадровом обеспечении сферы здравоохранения, использовании сельхозземель иностранцами и состоянии мостов. Затем представители разных фракций ЗС ПК высказали свое мнение о работе исполнительной власти.

– В своем отчете губернатор перечислил вызовы, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Хочу отметить своевременность принятых решений, которые позволили экономике Приморского края не свалиться в штопор. Это региональные меры поддержки малого бизнеса, выделение беспрецедентной суммы на медицину. Считаем, что все необходимое было сделано, – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей Слепченко.

– Правительство Приморского края в 2020 году отработало достойно с учетом всех проблем, которые были. Бюджет края исполнен с приростом и по доходам, и по расходам, – обратил внимание депутат Владимир Беспалов из фракции КПРФ.

– Мы видим, как меняется наш край. Жители Приморья также видят изменения, например, активно идет ремонт дороги в Находку, – прокомментировал отчет губернатора депутат фракции ЛДПР Николай Селюк.

– 2020 год был серьезным испытанием для всей экономики края, системы здравоохранения, социальных программ. И те показатели и цифры, о которых мы сегодня говорим, свидетельствуют о достойном прохождении этого очень непростого года, – подчеркнул депутат от «Справедливой России» Алексей Козицкий.

– Несмотря на сложные условия прошедшего года, в крае сохраняется устойчивое развитие экономики и социальной сферы. Хотел бы подчеркнуть вклад депутатского корпуса в решение застарелых проблем, которые мы много раз обсуждали на комитетах и на заседаниях Законодательного собрания. По инициативе губернатора Приморского края мы разработали и приняли ряд целевых законов – и дело сдвинулось с мертвой точки. Депутаты осуществляют постоянный контроль за ходом реализации национальных целей и национальных проектов, а также краевых государственных программ. Это пример того, когда законодательная и исполнительная власть работают единой командой и в едином стремлении улучшить жизнь приморцев, – отметил председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

После обсуждения отчета губернатора депутаты большинством голосов приняли постановление Законодательного собрания, в котором дали положительную оценку работе органов исполнительной власти края в 2020 году.

Переселение случится быстрее

На майском заседании приморские депутаты одобрили важные изменения в бюджет края на 2021 год. Необходимость корректировки объяснила председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что по договоренности с Фондом содействия реформированию ЖКХ расходы в объеме 2 млрд рублей, планируемые на расселение аварийного жилья в Приморье, с 2023 года перенесены на 2021-й и 2022 годы. Это позволит уже в ближайшее время приступить к строительству новых домов и расселению аварийного жилфонда.

– Комитет рассмотрел представленный губернатором проект закона. Контрольно-счетной палатой представлено положительное заключение. Думаю, все согласятся, что эта корректировка бюджета носит срочный и безотлагательный характер, – прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. По итогам голосования важные изменения в бюджет-2021 были одобрены депутатами.

Еще один важный документ, принятый законодателями 26 мая в трех чтениях, – это поправки в закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения». Они предусматривают единовременную выплату в 1,4 млн рублей для врачей в отдаленных районах Приморья. Как уточнила первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко, новая мера поддержки вводится для медиков «дефицитных» специальностей, которые трудоустраиваются в медучреждения Дальнегорского и Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Красноармейского, Ольгинского и Пожарского муниципальных районов Приморского края. Перечень медицинских специальностей, в которых существует наибольшая потребность на данных территориях, будет ежегодно утверждаться минздравом Приморья. Реализация новой меры поддержки рассчитана на период с 2021-го по 2024 год.

Артем СТРОГИН

Фото Александра МАСЛЯНКО