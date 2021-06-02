Сидельцы «продавали» в соцсетях автозапчасти, не выходя из колонии Ежедневно, несмотря на многочисленные предупреждения, граждане попадают на удочку IT-мошенников. Так, за прошедшую неделю в территориальные подразделения УМВД России по Приморскому краю обратилось 83 жителя региона, ставших жертвами дистанционного мошенничества. Ущерб, как сообщает пресс-служба ведомства, причиненный потерпевшим, составил более 25 миллионов рублей.

Полиция в очередной раз обращается к приморцам: объективно оценивайте риски, касающиеся денежных переводов, и ни под каким предлогом не сообщайте незнакомцам реквизиты банковских карт и пароли.

Проведите профилактические беседы со своими родными и близкими, особенно пожилыми, так как чаще всего жертвами аферистов становятся именно они. Донесите до них, что сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды.

Если поступило сообщение или звонок подобного содержания, прекратите разговор. Позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты, официальном сайте банка или в договоре об оказании услуг, либо обратитесь в ближайшее отделение.

Впрочем, попасться на удочку мошенников могут не только пожилые люди. Сегодня граждане совершают немало операций через Интернет. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце и его работе, только после этого принимайте решение.

Есть несколько признаков, указывающих на то, что вы, возможно, общаетесь с аферистами: низкая цена на предлагаемый товар (услугу), наличие негативных отзывов, переход на общение в мессенджере, за которым, как правило, следует предложение оплатить товар по предлагаемой ссылке. При наличии этих факторов лучше воздержаться от приобретения товара (услуги).

Так, следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Спасский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимых 30-летнего жителя Спасска-Дальнего и 31-летнего жителя Хасанского района.

По данным следствия, обвиняемые, находясь в исправительной колонии, зарегистрировались в одной из популярных соцсетей в группе по реализации автотоваров и разместили ложные объявления о продаже двигателей, а также других запчастей и комплектующих японского автопрома. Потенциальным покупателям предлагалось перевести предоплату для отправки автомобильных запчастей транспортной компанией.

Потерпевшие переводили злоумышленникам деньги, а товара не получали. В результате от действий мошенников пострадали десять жителей разных регионов России с общим ущербом свыше 200 тысяч рублей.

Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. В ходе оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий были установлены личности и местонахождение любителей легкой наживы. Уголовные дела направлены в суд. К уже имеющимся срокам заключения подсудимым могут добавить еще по 5 лет лишения свободы.

Если вы решили приобрести товары в сети Интернет, не стоит торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными продавцами, тем более если они требуют перевода денежных средств. Впоследствии вернуть деньги будет очень сложно, так как личного контакта с мошенником у вас не было.

По возможности выбирайте форму доставки товара, позволяющую оплачивать товар после его получения.

Если же вам кажется, что вы пострадали из-за действий мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию, советует УМВД края.

Отдел новостей «В»