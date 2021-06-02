Действующие депутаты подтвердили свой класс На праймериз «Единой России» определились фавориты

В воскресенье, 30 мая, завершилось предварительное голосование «Единой России». По его итогам стал понятен примерный список претендентов на депутатские места от партии власти. Причем основу этого списка составят уже опытные депутаты, которые в ходе праймериз заручились поддержкой однопартийцев.

По данным регионального отделения «ЕР», участие в определении будущих кандидатов в Госдуму и Заксобрание приняли 144 тысячи приморцев – это самая высокая явка на Дальнем Востоке. Около 35 тысяч избирателей края сделали свой выбор онлайн в период с 24 по 29 мая в рамках электронного предварительного голосования, остальные лично пришли на счетные участки 30 мая.

Подсчет голосов продолжался до вторника – в реготделении «ЕР» предполагали утвердить результаты ПГ вечером 1 июня. По предварительным данным, на праймериз в Госдуму с большим отрывом от конкурентов побеждают Александр Щербаков (одномандатный округ № 62), Владимир Новиков (одномандатный округ № 63) и Виктория Николаева (одномандатный округ № 64). Отметим, что Новиков и Николаева являются действующими депутатами федерального парламента.

Кроме того, на брифинге во вторник руководитель межрегионального координационного совета «ЕР» на Дальнем Востоке Виктор Пинский обозначил лидеров предварительного голосования по ряду округов в Законодательное собрание. На округе № 1 лидировал советник директора АО «Владморрыбпорт» Дмитрий Легкий, а на округе № 5 – действующий депутат Заксобрания Олег Вельгодский. Также Виктор Пинский рассказал, что в период подготовки и проведения праймериз в региональный оргкомитет ПГ поступило около 100 жалоб, которые были оперативно отработаны.

Добавим, что свою оценку праймериз в Приморье дали и в федеральном руководстве «ЕР».

«Мы видели, как искрило между кандидатами. Но это и понятно, потому что, когда речь идет о таком призе, как победитель в предварительном голосовании правящей парии, конечно, не каждый может сдержать свои эмоции. Региональное отделение успешно справилось, и финал получился», – прокомментировал итоги праймериз в Приморье первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Итоги предварительного голосования будут учтены при формировании списков кандидатов от «Единой России» в федеральный и региональный парламенты – согласно положению о предварительном голосовании, последнее слово остается за партийными структурами. Кандидатов в Госдуму выдвинет съезд «Единой России», который пройдет в Москве 19 июня. Кандидатов в Законодательное собрание Приморского края должна определить региональная партийная конференция – ее дата определится после того, как будут официально назначены выборы в региональный парламент.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА