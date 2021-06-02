Подключайте к «розыску» детей и внуков Начались школьные каникулы, а потому мы предлагаем внимательным читателям «Владивостока» привлечь к «опознаванию» цитаты детей и внуков.

В прошлом номере мы зашифровали на страницах 21, 22, 23, 24 цитату из мультфильма «Волшебное кольцо». Сегодня мы предлагаем найти слова из другого мультфильма. А когда фразы соедините в цитату, то попросите (если даже сами знаете) детей подсказать название мультфильма.

В этот раз мы разыгрываем билеты в музей имени Арсеньева, фирменную кружку газеты «Владивосток», очень красивое издание фотографий Владивостока начиная с его основания и к каждому подарку – детскую книжку приморского писателя.

Напоминаем, что на страницах газеты надо найти фразы (там будет указано – см. стр. 2), составить из них цитату и сказать, из какого она произведения (назвав при этом номера страниц, на которых вы их обнаружили).

Мы ждем ваших звонков в понедельник, 7 июня, с 10.30 до 11.00 по тел. 2415-625 или 8 (4232) 415-625.