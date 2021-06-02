Стильное настроение от радио «Лемма» С 24 по 28 мая команда радио «Лемма» выезжала на дороги, чтобы дарить подарки жителям и гостям Владивостока, слушателям радиостанции. Почетная роль проведения акции «Стиль-мобиль» выпала ведущим дневного шоу «Народный проспект».

Каждый день с 14.00 Павел Клименко подогревал интригу в студии прямого эфира радиостанции, призывая участников дорожного движения не проезжать мимо, а Александр Лемман в это время на фирменном «Стиль-мобиле» с фирменными флагами радио выбирал новый район парковки. Все, кто слушал эфир радиостанции, по подсказкам ведущих должны были догадаться, где именно припарковался «Стиль-мобиль», сориентироваться и подъехать первыми. А зачем? Чтобы получить подарки от партнера акции студии красоты на Шилкинской «Он и она». Все участники акции получили призы, заряд положительных эмоций, а также возможность выйти в прямой эфир радио «Лемма», 102, 7 FM.

Оксана ЯКУШ

Фото предоставлено радио «Лемма»