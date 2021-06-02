Кто круче: блондинки или брюнетки, отцы или дети? Еще одним новшеством чемпионата станет Всемирный фестиваль го GeniusExtreme (6+). В дни проведения мирового первенства сразиться в интеллектуальную игру смогут не только профессионалы, но и любители.

Фестивальная площадка развернется на набережной Спортивной гавани в районе фонтана. Торжественное открытие – 5 июня в 13.00. Вход свободный. Организаторы запланировали ряд матер-классов, показательных выступлений приморских спортсменов, танцевальных и творческих коллективов.

Кстати, уже идет регистрация на турниры по го «Блондинки против брюнеток» и «Отцы и дети». Как сообщает минспорта края, необходимо зайти на сайт чемпионата мира: wagc2020.org, раздел «Фестиваль го», вкладка «Турнир блондинки VS брюнетки» и «Отцы и дети». Организаторы отмечают, что принять участие в турнире могут игроки с любым уровнем подготовки. Перед началом будет проведен мастер-класс «Будь в игре». Семьи сядут за доски 6 июня в 15.30, а 7 июня сразятся представительницы прекрасного пола.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы чемпионата мира по го