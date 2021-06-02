Гроссмейстер из Жуковского будет сражаться за Россию во Владивостоке Завтра в столице ДФО начинается 41-й чемпионат мира по го. Нашу страну будет представлять гроссмейстер Антон Черных из подмосковного Жуковского.

Антон Черных и его тренер Алексей Лазарев прибыли в Приморье заранее, чтобы большая разница во времени не сказалась на самочувствии гроссмейстера. Проживают они на территории кампуса ДВФУ, где и пройдет чемпионат.

Уже на прошлой неделе они начали тренировочный процесс, который включает в себя не только работу за доской, выстраивание концепции, но и физические нагрузки.

Как сообщает региональное министерство спорта со ссылкой на пресс-службу чемпионата мира по го, в свои 20 лет Антон Черных – гроссмейстер, многократный победитель юношеских первенств России и Европы, призер взрослого чемпионата России. Начал свой путь в го в клубе «Сэнте» в Жуковском.

Напомним, что впервые за всю историю древнейшей стратегической игры событие с 40-летней историей состоится за пределами Китая, Кореи и Японии. И это не случайность. Сборная РФ – лидер го в Европе: за последние 20 лет россияне становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции го открыты почти в каждом регионе.

По решению Международной федерации по игре го 41-й чемпионат мира пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Утверждена гибридная схема проведения соревнований: одновременно в двух форматах – онлайн и офлайн.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы чемпионата мира по го