Большие мечты небольшого округа Тревожная кнопка «в никуда», сдача анализов – за 80 км, многолетнее ожидание моста… И чего сельчане покидают родные места?

Лазовский муниципальный округ признан вторым в рейтинге муниципальных образований края за 2020 год. Хотя некоторые проблемы здесь не решаются годами.

Ущерб гораздо больше

Материал «Женьшень – на бумаге, дубы – в овраге» в краевой газете «Владивосток» произвел в Лазовском МО эффект разорвавшейся бомбы. Судя по звонкам и посланиям в WhatsApp автору публикации, подавляющее большинство жителей округа, где проживает около 13 тысяч человек, не знали о ЧП в Старой Каменке. И это неудивительно. Видеоролик о вырубке монгольского дуба на сопках Солонцового распадка затерялся в Интернете.

Напомним, что четыре тысячи га были переданы в аренду на 49 лет ООО «Приморская производственная компания» (ООО «ППК»), единственному участнику несостоявшегося аукциона на право пользования этим земельным участком. Хотя ничего криминального в решении конкурсной комиссии нет. Земельный кодекс РФ позволяет заключить договор аренды даже при одном участнике аукциона. Здесь главное – используется ли земля по назначению. У компании-арендатора не было разрешения на выпилку леса на данном участке. Да и не могло быть. Согласно разъяснению Министерства сельского хозяйства РФ от 13 февраля 2018 года правообладатель таких территорий может «осуществлять расчистку земель от древесно-кустарниковой растительности, не относящейся к защитным лесным насаждениям». То есть рубить, пилить и выкорчевывать можно только кусты.

На сопках же Солонцового распадка спилили лес в 50-метровой водоохранной зоне ручья Солонцового и 200-метровой защитной полосе нерестовой реки Киевки, что негативно скажется на состоянии местной экосистемы. По оценке биологов, на восстановление здесь леса уйдет не менее 50-60 лет.

Две недели назад ООО «ППК» вывезло с арендованного земельного участка трелевщик и бытовку, в которой проживали лесорубы. По словам местных жителей, уничтожение дуба монгольского здесь продолжалось даже после запрета на выпилку леса. Поэтому реальный ущерб, нанесенный экологии черными лесорубами, не 3 млн руб, а, как уверяют сельчане, в 1,5-2 раза больше.

Как сообщили «В» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.

Замерзаем. Денег на дрова нет

У истории с вырубкой дуба еще есть социальная сторона, о которой жители Старой Каменки рассказали корреспонденту «В». С севера и с востока к селу примыкают леса, которые ранее имели статус колхозных и были переданы в «вечное» пользование здешнему колхозу, затем – совхозу. Согласно законодательству и 9-й статье Конституции РФ они предназначались для «удовлетворения потребностей общественного хозяйства и нужд местных жителей в древесине». Но в 2019 году Законодательное собрание Приморского края запретило рубку дуба монгольского для обеспечения населения дровами. Хотя на фирмы, заготавливающие дуб на экспорт, это табу не распространяется. Жители Старой Каменки убеждены: депутаты поступили антинародно. Поскольку данный запрет – это нарушение Основного закона РФ.

– Вот уже два года мы сжигаем в печках осину, березу, тополь и даже иву. Эта древесина с более низкой теплотворной способностью, чем дуб. Чтобы выжить зимой, мы вынуждены закупать больше дров для поддержания тепла в домах и, соответственно, платить в 1,5-2 раза больше. А у нас в селе много пенсионеров и малоимущих. При их пенсиях и доходах это грабеж и уничтожение местного населения. Тем более что разрешенные деляны с березой и осиной скоро закончатся. И чем мы тогда будем отапливаться, если дуб оставят под запретом? Разве это забота о народе? – вопрошали возмущенные жители Старой Каменки.

После скандального исхода ООО «ППК» из Солонцового распадка на сопках остались лежать несколько сотен стволов дуба и березы. В идеале этот лесоповал администрация округа могла бы продать местным жителям, пока его не растащили втихаря. Поэтому в Старой Каменке ждут решения главы округа, которое могло бы удовлетворить запросы населения на потребность в дровах хотя бы частично. А также снять социальную напряженность.

Поликлинику построим, медперсонал будет

Самое долгожданное событие в поселке Лазо – это строительство поликлиники, которое за несколько лет ожиданий изрядно обросло слухами. Опять-таки из-за отсутствия официальной информации.

К примеру, на заседании совета ветеранов поселка, на котором присутствовал корреспондент «В», прозвучала сенсационная «новость» о сокращении койко-мест в новом учреждении здравоохранения, которое еще даже не спроектировано. Мол, планировалось 27, а останется только 5 койко-мест. И что якобы существует некий документ, где расписаны эти нововведения.

В реальности подобные домыслы не имеют под собой почвы.

– Мы ждем новую красивую поликлинику, и никаких сокращений там не предвидится. Сейчас проходит аукцион среди подрядчиков, которые будут формировать проектно-сметную документацию, – уверила корреспондента «В» главный врач КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» Ольга Жукова.

Новая поликлиника, оснащенная современным медицинским и бытовым оборудованием, появится в Лазо не позже 2023 года. У нее будет свой септик: в поселке нет очистных, и вся канализация попадает в речку Киевку. Так что вреда экологии лечебное учреждения не нанесет. Здесь же будут построены помещение скорой помощи и гараж на четыре автомашины.

Здание старой поликлиники, принадлежащее краевому минздраву, Юрий Мосальский планирует отстоять от сноса и превратить в благоустроенное общежитие для молодых медработников, которые приедут в Лазовский МО. А нужда в медицинских специалистах в округе немалая. К примеру, на девять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП есть почти в каждом населенном пункте округа, а на месте сгоревшего в селе Беневском построят новый) всего три фельдшера.

– Сегодня в Лазовской окружной больнице вакантны должности врача-терапевта и врача-хирурга. В этом году к нам приходит врач дерматолог-венеролог, которого мы обучали по целевой программе. В следующем году ждем еще двух целевиков – врача-невролога и врача-офтальмолога. К нам многие медики хотят приехать, в основном молодые врачи. Недавно просились еще два врача-терапевта. Скорее всего, одного мы пригласим. Для таких специалистов есть социальная поддержка губернатора – им возвращают деньги за съемную квартиру. Молодым врачам, которые приезжают работать в сельскую местность, из федерального бюджета выделяется два миллиона рублей, из краевого – 700 тысяч подъемных. Фельдшеру – один миллион рублей, медсестре – 500 тысяч, – говорит Ольга Жукова.

Появятся в округе и новые машины скорой помощи. Один спецавтомобиль на базе УАЗа Патриот уже передан в подразделение окружной больницы в селе Лазо. В ближайшее время лечебное учреждение получит еще три таких же автомобиля. По мнению главного врача КГБУЗ, четыре машины достаточно, чтобы быстро (по районным меркам. – Прим. авт.) доставить больного либо в скорую помощь в поселке Лазо, либо в больницу в поселке Преображение. К примеру, на дорогу из поселка Валентин в поселок Лазо уйдет не более 40 минут.

Ситуация тупиковая. Будут искать выход

Отсутствие в окружной больнице своей баклаборатории – одна из острых проблем местного здравоохранения. Сегодня, чтобы сдать анализы, жители Преображения вынуждены ездить за 80 км в Лазо (для примера: это как владивостокцам поехать сдавать кровь и мочу в поселок Шкотово. – Прим. авт.). Это очень далеко, и не у всех есть личное авто, а автобусы в Лазо ходят нерегулярно. Баклабораторию можно было бы организовать еще и в Преображении, здесь есть подходящее помещение. Но согласно нормативам Минздрава РФ численность местного населения не позволяет округу иметь две баклаборатории. Огромные расстояния между населенными пунктами на российских просторах и плохие дороги чиновники в Москве, похоже, не учитывают. Поэтому ситуация на данный момент тупиковая. Но, как говорит Юрий Мосальский, будем искать выход.

Отчасти эту проблему закроет новый автобус, который администрация округа планирует приобрести примерно через два месяца. Общественный транспорт будет ходить три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу по маршруту Валентин – Лазо – Преображение. Автобус стартует в 6 утра, чтобы люди смогли приехать в больницу, пройти необходимые процедуры и уехать домой в 13 или 14 часов. По словам главы округа, график движения не окончательный, после апробации маршрута возможны изменения, чтобы населению было удобно.

Слово «мост» вызывает смех

Еще одна многолетняя и до сих пор неразрешенная проблема в Лазовском МО – это строительство моста через нерестовую речку Соколовку, отделяющую поселок Преображение от Большой земли. На эту тему местным сказителям впору складывать легенды и мифы. Как уже писал «В», старый деревянный мост, признанный аварийным, был разобран ООО «Приморская строительная компания» (ОО «ПСК») в октябре 2018 года. Вместо него установили временный разборный.

Сегодня за строительство железобетонного моста через Соколовку по итогам аукциона взялось АО «Специализированное строительное управление». Минувшим летом, в момент сдачи в эксплуатацию моста через речку Артемовку, главный инженер АО «Спец СУ» Иван Зайченко объявил, что строительство мостового перехода через Соколовку начнется в конце января 2021 года. И что уже формируется бригада и готовится техника.

Первая техника поступила на объект в середине мая. До этого здесь одиноко лежала стрела от колесного крана.

Сдача в эксплуатацию нового моста длиной 21 метр намечена на 2022 год. И если это все-таки произойдет, то в Лазовском МО этот день впору объявить всенародным праздником, не меньшим, чем открытие моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Наконец-то сбудется многолетняя мечта местного населения.

А пока на уверения представителей АО «Спец СУ» построить мост в оговоренные сроки жители поселка Преображение смеются. Подобные обещания они слышали уже многократно от чиновников разных уровней, начиная с губернатора Сергея Дарькина.

Отсыпать дороги нечем

В этом году АО «Спец СУ» также обязалось выполнить реконструкцию автомобильной дороги между селом Киевка и поселком Преображение – на участке 18-20 км. Хотелось бы, конечно, больше, поскольку 204 км грунтовых дорог Лазовского МО вызывают справедливые нарекания автомобилистов. Как говорит Юрий Мосальский, главная дорога между Преображением и Лазо – «это наша боль». Сегодня под асфальтом всего 36 км дорог округа.

По словам местных жителей, по грунтовым дорогам, которые грейдируются некачественно и нерегулярно, невозможно проехать ни на автобусе, ни на джипе, ни тем более на малолитражке. Тому причина – отсутствие необходимого количества техники у здешнего филиала компании «Примавтодор». В наличии всего три грейдера, а надо минимум шесть-семь единиц, чтобы они работали ежедневно хотя бы на самых плохих участках. Например, в направлении поселка Валентин.

Во-вторых, у дорожников нет собственных карьеров со щебнем мелкой фракции, необходимым для подсыпки дорожного полотна, как того требуют нормативы. Поэтому техника скребет грунтовку до зеркального блеска, перекатывая камни с места на место, хотя трассу надо подсыпать, особенно после дождей.

– Проблема с «Примавтодором» существует. Постоянно прошу дорожников, чтобы они периодически грейдировали и отслеживали хотя бы школьные маршруты. Но там уже и грейдировать нечего, потому что подсыпки не было 300 лет, – возмущен глава Лазовского МО.

И в то же время, по словам Мосальского, не все зависит от «Примавтодора». Дело в том, что министерство транспорта и дорожного хозяйства края (ранее одноименный департамент) пять лет не уделяло внимания гравийным дорогам Лазовского МО. Как следствие, отсутствие их мало-мальского ремонта. В этом году округ получил из краевого бюджета на ремонт дорог только 15 миллионов рублей из запланированных 43 миллионов, отсюда и формирование сметы расходов. Как говорится, не разгуляешься.

Сельское хозяйство – уже история

Численность населения Лазовского МО за последние 30 лет (с 1991 года) сократилась на 40 процентов. Это значительно больше, чем в других районах Приморья.

Люди уезжают из округа за лучшей долей, не исключая молодежь, которая не стремится остаться на малой родине прежде всего из-за отсутствия комфортных условий жизни, которые зависят не столько от красоты природы и хорошей экологии, сколько от наличия рабочих мест с достойной зарплатой.

В Лазовском МО можно с успехом развивать сельское хозяйство: здесь в открытом грунте вызревают огурцы, помидоры, бахчевые культуры. Но в отличие от других районов края местные земли сельхозназначения в основном переданы в аренду охотничьим хозяйствам. Тому пример – село Сокольчи, где когда-то был совхоз. Сегодня бывшие совхозные поля в аренде у охотников. Если их и засевают, то для привлечения (выманивания из леса) животных, чтобы расстреливать кабанов и косуль с вышек.

В свое время более 800 жителей округа подали заявления на получение бесплатного дальневосточного гектара в своем округе, они хотели работать на земле, заниматься животноводством. Им отказали. Земли отдали в аренду охотпользователям (– Ой, бяда, бяда. Разорение. Запасы не меряны. Убытки не считаны. Разоримся, по миру пойдем. – см. стр. 2).

Кстати, старожилы рассказывали, как еще 35 лет назад Лазовский район был в передовиках сельского хозяйства, а его достижения выставлялись на ВДНХ СССР. Сегодня это уже почти забытая история.

Интернет завис – пишем на листочках

Школы в поселках Валентин, Сокольчи и Лазо, которые посетил корреспондент «В», практически ничем не отличаются от таких же учреждений образования во Владивостоке – ни по оснащению учебниками, книгами в библиотеках, компьютерами и оргтехникой. Например, в Лазовской школе № 1 есть классы для уроков труда, оснащенные настоящими токарными станками с числовым программным управлением и современными кухонными плитами, чем не могут похвастаться большинство школ и лицеев Владивостока.

В то же время при почти 100-процентной оснащенности компьютерной техникой образовательных учреждений здесь нет скоростного широкополосного Интернета, без которого немыслимы подготовка по современной учебной программе и дистанционное обучение.

– Интернет у нас плавающий. Во время урока он может несколько раз исчезнуть, например, когда ты показываешь ролик, рассчитанный на две минуты, и еще открыт электронный классный журнал. Или когда в Сети должны одновременно работать с приличной скоростью как минимум 30 компьютеров, а они зависают. Как вы думаете, так можно работать? И что делать дальше? – спрашивает директор Лазовской средней школы № 1 Владимир Овсяный. И сам же отвечает на свой вопрос:

– Надо, как раньше, доставать тетради и в них работать. В прошлом году в апреле, когда мы перешли на дистанционное обучение, скорость Интернета была два мегабита в секунду, и все висло! В век цифровых технологий мы имеем неплохие компьютеры, но не имеем возможности на них работать.

По данным краевого министерства цифрового развития и связи, в сельских школах скорость соединения должна быть не менее 50 Мб в секунду, а в городских – не менее 100 Мб в секунду. Это в идеале. В школах Лазовского МО скорость Интернета не превышает 10 Мб, зачастую гораздо меньше. По мнению Владимира Петровича, в данной ситуации виноват монополист данной услуги в округе, которому все равно, какого качества Интернет, лишь бы клиент платил деньги (телекоммуникационный оператор в Лазовском округе – компания «Ростелеком». – Прим. авт.).

– У них телефон никогда не отвечает. Если на тебя и выходит их оператор или менеджер, то он не решает вопросов. Девушка, которая работает с договором, вообще сидит в Ростове и не понимает наших проблем, – возмущается директор школы.

Владимир Овсяный и его коллеги надеются, что в нынешний Год науки и технологий компания «Ростелеком» все-таки обратит внимание на черепашью скорость Интернета в школах Лазовского МО. Иначе зачем тогда было затевать региональный проект «Информационная инфраструктура», одна из задач которого – обеспечение качественным Интернетом всех жителей Приморского края.

Мужиков нет, в охране только пенсионерки

Кстати, в поселке Валентин во время общения с педагогами проявился еще один подводный камень. Оказалось, что школе купили новый автобус, но найти на него водителя архисложно. И не только здесь, но даже в Преображении, где проживает более 6,5 тысячи человек. Нужных кадров нет. Молодежь не хочет крутить баранку за полторы ставки – это 35 тысяч рублей – и еще нести ответственность за малолетних пассажиров. Поэтому за рулем школьных автобусов сегодня – пенсионеры. К примеру, водителю школьного автобуса в поселке Преображение в апреле исполнилось 70 лет. И он еще работает внеурочно, когда его попросят. Другой водитель не сегодня-завтра уволится по состоянию здоровья. Кто тогда будет возить детей – одному Богу известно. Правда, в крайнем случае пообещал выручить Юрий Мосальский, его водительское удостоверение категории «Д» позволяет.

В разговоре с учителями Лазовского МО мы не могли не вспомнить недавнюю стрельбу в одной из школ Казани, где погибло девять человек, из них семеро школьников. Эхо трагедии долетело и до местных школ, которых сегодня обязывают устанавливать тревожные кнопки на случай террористической, а также иной опасности. Но к какой организации их подключать, непонятно. В округе нет подразделений Росгвардии, ЧОПов тоже нет. Отдел полиции находится в поселке Лазо – за десятки километров от ближайших населенных пунктов. Можно было бы трудоустроить в школы местных мужчин, но с представителями сильного пола в селах напряженка. Мужики либо уже работают, либо уехали на заработки, либо спились. Поэтому охрана социальных объектов, как и прежде, остается за женщинами пенсионного возраста. К сожалению.

Оставьте деньги на День Победы

В последних числах мая стало известно о получении Лазовским МО сертификата на 15 миллионов рублей в качестве награды за второе место в рейтинге муниципальных образований Приморья за 2020 год. Хотя не все жители округа поняли, за какие успехи и достижения такой пряник. Если за переход из района в округ, то здесь тоже не все однозначно. Например, подавляющее большинство жителей поселка Преображение, на тот момент имеющего свой бюджет и юридически независимого от районной администрации, были категорически против смены статуса.

Выступая по поводу награды в школе № 1 в поселке Лазо, Юрий Мосальский во всеуслышание объявил, что деньги будут потрачены на благоустройство округа. И что жители могут подавать свои предложения. Автор этого материала хоть и живет во Владивостоке, но чужим этот округ не считает, с ним его связывают рабочие и дружеские отношения. Поэтому предлагаю ликвидировать несанкционированный и вечно дымящий полигон, что в сотне метров от реки Киевки рядом с дорогой на Старую Каменку. Эту свалку здесь называют «позором округа». Кроме того, предлагаю оставить хоть немного денег на финансирование празднования грядущего Дня Победы. Чтобы не получилось как в этом году, когда у администрации поселка Преображение не нашлось средств на организацию торжества в честь 76-летия Великой Победы. Из-за чего праздника в поселке не получилось, а у жителей осталась обида.

Сергей КОЖИН

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