Жителям приморской столицы оставят море Но за парковку в районе бухты Патрокл, где возводится благоустроенная зона отдыха, придется заплатить

Вблизи бухты Патрокл во Владивостоке развернулись строительные работы. Вопреки опасениям горожан, которые любили приезжать на этот дикий пляж, здесь появится не очередная многоэтажка, а современное общественное пространство, где можно будет отдохнуть с друзьями, позаниматься спортом или просто погулять.

Благоустроенная зона отдыха расположится на площади в 2,76 га – между берегом бухты и реликтовым озером. Интересно, что именно здесь изначально предполагалось построить Приморский океанариум, впоследствии перенесенный по решению президента Владимира Путина на остров Русский.

– Со времен подготовки к саммиту АТЭС тут был пустырь со стихийной, необустроенной парковкой. Земельный участок, как и другая земля на Патрокле, когда-то принадлежал военным, а потом был передан в федеральную собственность и реализован инвестору, – рассказал председатель совета ТОС «Патрокл-Сочинская» Виталий Гречанюк.

Новый собственник участка – компания из Владивостока – этой весной начал подготовительные работы для создания современной зоны отдыха с банным комплексом, спортивными и детскими площадками, беседками и пешеходными дорожками.

– В этом году мы рассчитываем благоустроить примерно треть участка. На первом этапе будут созданы веревочный парк и зона отдыха. Кроме того, сейчас ждем ордер на подключение к сетям канализации, чтобы оборудовать на территории капитальный туалет, – рассказал газете «Владивосток» представитель компании-инвестора Матвей Кравченко.

По его словам, полностью реализовать проект планируется в 2022 году. Несмотря на коммерческую составляющую, вход на территорию, а также доступ на часть спортивных и детских площадок, на прогулочную зону вдоль берега моря будет бесплатным. А вот за парковку на территории комплекса придется заплатить – паркинг рассчитан на 120 мест.

Отметим, что создаваемая зона отдыха не затрагивает полосу пляжа бухты Патрокл. Создать пешеходную связь с Леопардовой набережной тоже вряд ли получится. Кроме того, городским властям необходимо будет подумать о развитии транспортной связи с этим развивающимся районом Владивостока – сегодня добраться на Патрокл можно только маршрутами № 79 и № 31К, по которым курсирует всего несколько автобусов.

Артем СТРОГИН

Фото из архива «В»