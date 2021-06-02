Жителям приморской столицы оставят море

Но за парковку в районе бухты Патрокл, где возводится благоустроенная зона отдыха, придется заплатить

2 июнь 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4823 (6528) от 2 июнь 2021
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Вблизи бухты Патрокл во Владивостоке развернулись строительные работы. Вопреки опасениям горожан, которые любили приезжать на этот дикий пляж, здесь появится не очередная многоэтажка, а современное общественное пространство, где можно будет отдохнуть с друзьями, позаниматься спортом или просто погулять.  

Благоустроенная зона отдыха расположится на площади в 2,76 га – между берегом бухты и реликтовым озером. Интересно, что именно здесь изначально предполагалось построить Приморский океанариум, впоследствии перенесенный по решению президента Владимира Путина на остров Русский. 

– Со времен подготовки к саммиту АТЭС тут был пустырь со стихийной, необустроенной парковкой. Земельный участок, как и другая земля на Патрокле, когда-то принадлежал военным, а потом был передан в федеральную собственность и реализован инвестору, – рассказал председатель совета ТОС «Патрокл-Сочинская» Виталий Гречанюк.

Новый собственник участка – компания из Владивостока – этой весной начал подготовительные работы для создания современной зоны отдыха с банным комплексом, спортивными и детскими площадками, беседками и пешеходными дорожками. 

– В этом году мы рассчитываем благоустроить примерно треть участка. На первом этапе будут созданы веревочный парк и зона отдыха. Кроме того, сейчас ждем ордер на подключение к сетям канализации, чтобы оборудовать на территории капитальный туалет, – рассказал газете «Владивосток» представитель компании-инвестора Матвей Кравченко. 

По его словам, полностью реализовать проект планируется в 2022 году. Несмотря на коммерческую составляющую, вход на территорию, а также доступ на часть спортивных и детских площадок, на прогулочную зону вдоль берега моря будет бесплатным. А вот за парковку на территории комплекса придется заплатить – паркинг рассчитан на 120 мест.   

Отметим, что создаваемая зона отдыха не затрагивает полосу пляжа бухты Патрокл. Создать пешеходную связь с Леопардовой набережной тоже вряд ли получится. Кроме того, городским властям необходимо будет подумать о развитии транспортной связи с этим развивающимся районом Владивостока – сегодня добраться на Патрокл можно только маршрутами № 79 и № 31К, по которым курсирует всего несколько автобусов. 

Артем СТРОГИН

Фото из архива «В»