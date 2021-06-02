Шестаков обещает увольнять чиновников без крика: Если двух «сигнальных выстрелов» не услышат, будет «бить по мишеням»

Пересмотр наиболее спорных решений прежней администрации без публичной критики в адрес предшественника – таковы итоги первых недель работы и.о. главы Владивостока Константина Шестакова.

На встрече с журналистами в субботу, 29 мая, не обсуждалось участие Шестакова в предстоящем конкурсе на замещение должности мэра. Однако сделанные им заявления не оставили сомнений: и.о. главы воспринимает себя как полновластный глава, который вправе принимать стратегические решения. Даже если они будут непопулярными.

От чиновников ждут стратегии

Беседу с представителями СМИ Константин Шестаков начал с темы формирования новой управленческой команды в администрации города.

– Многие уже приступили к исполнению своих обязанностей – пока факультативно, без права подписи. Я уже говорил, что пригласил несколько человек из правительства Приморья и они любезно согласились со мной пойти. А руководство края согласилось их отпустить, понимая, что мы одна большая команда, – рассказал и.о. главы.

Константин Шестаков еще раз подтвердил переход из «Белого» в «Серый» дом министра земельных и имущественных отношений ПК Алексея Ляйфера, который будет курировать данные вопросы на городском уровне. Учитывая, что сейчас земля и имущество Владивостока находятся в ведении первого вице-мэра Натальи Соколовой, вопрос об ее замене можно считать решенным. Но в целом и.о. главы города не ставит перед собой задачу проводить «кадровые чистки». По словам Шестакова, сейчас он проводит встречи со всеми отраслевыми руководителями, чтобы понять, есть ли у них системный взгляд на будущее краевой столицы.

– Первый вопрос с моей стороны: с чем проживем текущий год и следующий, 2022-й? И до 2025 года – какие мероприятия, какие мечты? Если с 2021 годом все понятно, то с 2022-м несколько хуже. Планирование и система – не могу сказать, что их нет, но я привык к другому – когда я понимаю, что должно случиться в конкретный промежуток времени. Здесь такого, к сожалению, нет, – отметил Константин Шестаков, добавив, что в идеале хотел бы видеть от замов планы работы на десятилетие вперед.

Главными принципами работы обновленной мэрии Владивостока должны стать максимальное ускорение рабочих процессов, контроль и открытость. Именно для этого, по словам Шестакова, создается новая структура – Центр управления муниципалитетом, что позволит усилить контроль за работой городских служб, а также оперативно реагировать на проблемы, о которых сигнализируют жители. Отсюда вытекает еще один принцип: оценивать чиновников не по принадлежности к тому или иному политическому клану, а по качеству его работы. С тем, кто не тянет, новый сити-менеджер пообещал расставаться без сожаления.

– Жесткий мэр и жесткий человек – это разные истории. Я не буду кричать на людей. Но, если двух «сигнальных выстрелов» никто не услышит, я буду бить по мишеням очень спокойно. Люди уйдут из команды без каких-либо эксцессов лично со мной. И если кто-то меня не понял после первых выговоров, им будет все понятно, когда первые пойдут на выход, – обозначил Константин Шестаков.

Без камней в предшественника

По словам Константина Шестакова, новая команда пришла в мэрию, чтобы реализовать «большие проекты, которые создадут комфортные условия во Владивостоке». При этом на повестке дня останутся начинания эпохи Олега Гуменюка, такие как реконструкция Покровского парка и парка Минного городка.

– Должна быть преемственность решений. Мы потратили деньги на концепцию, на проектно-сметную документацию. Ни в коем случае нельзя это бросать, – отметил и.о. главы.

Впрочем, есть и обратные примеры. За первые две недели руководства городским хозяйством Шестаков подверг ревизии наиболее спорные решения предыдущей администрации. Из Думы Владивостока был отозван возмутивший бизнес проект документа о повышении ставок аренды, а на изменение схемы нестационарных торговых объектов ввели мораторий. Возле памятника Элеоноре Прей демонтировали скамью-вазон, который не понравился общественности, а в районе остановки «Семеновская» остановили уже начатое строительство модульной парковки. Тем не менее «кидать камни» в своего предшественника Константин Шестаков не стал.

– Выпадов в адрес той команды, которая была, не будет. Меня по-другому воспитывали, – сказал новый руководитель столицы ДФО.

Отвечая на вопрос газеты «Владивосток», и.о. главы отметил, что чуткость к общественному мнению не помешает ему принимать непопулярные решения, если таковые потребуются.

– В нашей работе будет как минимум несколько непопулярных решений, которые жизненно необходимы для развития. Пока без конкретики, но такие решения, к сожалению, будут – и по бюджетным возможностям города, и по уже сложившейся его архитектуре. Но аналога «Фреш Плазы» при мне в центре города точно не появится, – пообещал и.о. главы.

В частности, таким решением может оказаться введение платной парковки вдоль улиц в центре Владивостока – его Шестаков назвал «практически свершившимся фактом», поскольку уже заключено концессионное соглашение с инвестором. В целом исторический центр Владивостока должен стать более приспособленным для пешеходов, считает Константин Шестаков.

Артем СТРОГИН

Фото Анастасия Котлярова /vlc.ru