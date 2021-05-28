Шутка – лучший способ избежать ссор В одном классе нередко учатся абсолютно непохожие друг на друга мальчишки и девчонки. У каждого из них свои увлечения, образ мыслей и характеры. К сожалению, эти отличия иногда приводят к возникновению конфликтов. Впрочем, как и в любом коллективе.

Причиной травли, бойкота или драки между школьниками могут стать даже несерьезные разногласия между школьниками. Чтобы избежать таких ситуаций, в образовательных учреждениях Владивостока сотрудники муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» проводит тренинги «Мир у моря». Занятия направлены на воспитание у детей уважительного отношения ко всем окружающим. В течение 40 минут специалисты центра объясняют ученикам, что такое толерантность и почему важно воспринимать каждого человека равным себе, не обращая внимания на внешние факторы.

– При длительном нахождении в одном коллективе конфликты неизбежны. Это может быть связано с появлением новенького в классе или несогласием с чужой позицией по какому-то вопросу, – поясняет представитель Молодежного ресурсного центра Павел Докучаев. – Но, несмотря на это, всегда можно нивелировать масштабы таких проблем. В первую очередь детей нужно научить принимать чужое мнение и понимать других людей, а также донести до школьников, что при возникновении любой конфликтной ситуации стоит обратиться к старшим. Например, к классному руководителю.

Во время тренинга детям и подросткам рассказывают, что такое ксенофобия, почему возникает страх перед людьми другой культуры, как реагировать на обидные шутки и научиться уважать окружающих. Школьники не только слушают лекцию, но и задают вопросы, делятся своими мыслями на эту тему, а нередко и спорят друг с другом. Так, ученики 10-го класса одной из городских школ в ходе лекции старались выяснить, откуда в обществе появляются стереотипы о людях и их поведении и как эти установки развенчать.

– Главные качества толерантного человека – это уважительное отношение ко всем людям, избегание обобщенных суждений о ком бы то ни было и развитое чувство юмора, потому что умение посмеяться над собой и не принимать близко к сердцу чужие шутки очень важно для выстраивания взаимодействия в обществе, – считает Павел Докучаев. – Если в своем небольшом коллективе школьники замечают, что их одноклассник негативно настроен к другим ребятам, они могут постараться самостоятельно наладить отношения при помощи диалога. Но, конечно, разрешить ситуацию разговорами получается не всегда – не хватает опыта. Поэтому нужно обо всем сообщать учителю, чтобы он один на один с этим ребенком провел беседу.

В том случае, когда бессилен даже педагог, к проблеме подключается администрация школы. Директор и завуч учебного заведения могут поговорить с конфликтующими сторонами, пригласить родителей или подключить специалистов.

– У нас есть штатный социальный педагог и школьная служба медиации, куда входят учителя, старшеклассники, родители, – говорит директор одной из городских школ Татьяна Баранова. – Также за школой закреплен психолог из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которая постоянно по графику проводит с детьми занятия. Особое внимание уделяется сложным адаптационным периодам, например, когда пятиклашки переходят в среднее звено. Буллинга (травли) у нас нет. Возможно, еще и потому, что у нас собраны ребята из разных микрорайонов города: родители привезли их на уроки, а сразу же после занятий забрали. Весь день у детей расписан, некогда отвлекаться.

В качестве профилактической работы педагоги школы приглашают на занятия не только сотрудников МРЦ, но и другие службы: инспекторов отдела по делам несовершеннолетних, врачей, сотрудников Госнаркоконтроля.

– Обычно, если что-то произошло, классный руководитель обращается ко мне, объясняет ситуацию, затем я вызываю учеников, беседую с ними, они пишут объяснительные, – рассказывает завуч по учебно-воспитательной работе Юлия Хомченко. – Если случилось что-то, требующее особого внимания, вызываем специалистов МРЦ или инспектора ПДН, но это бывает крайне редко. Нет такого, чтобы кого-то серьезно обижали, дети больше подтрунивают друг над другом. Могут фамилию для дразнилок использовать. Например, ребенка по фамилии Чернов «черником» дразнить. Казалось бы, подумаешь, пустяк какой… Но это точка зрения взрослого человека, а подросток может довольно остро на это реагировать. В таких случаях объясняю, что дразнилку не стоит воспринимать так серьезно, лучше переводить все в шутку.

Однако, как бы внимательно ни относились сотрудники школы к своим ученикам, в первую очередь за поведением и состоянием детей нужно следить родителям. Их задача – вовремя определить, что с ребенком что-то не так: изменилось поведение или на обычный вопрос, как дела в школе, он закрывается и не отвечает. При этом Павел Докучаев советует взрослым не давить на школьника, а постараться спокойно обсудить ситуацию, чтобы он успокоился и смог раскрыться.

Марина ЗУБКО

Фото Павла ДОКУЧАЕВА