Отменять или дорабатывать? Школьники страдают от стресса, но в престижные вузы хочется всем

Считаные дни остаются до начала выпускных экзаменов в школе. Ученики повторяют весь пройденный материал, все нервничают, плохо спят и боятся не сдать. Еще бы, именно от результатов ЕГЭ зависит будущее поступление в вуз.

Но ситуация может измениться. В начале мая председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с РИА Ura.ru выразил уверенность, что через несколько лет ЕГЭ может быть отменен. Новость вызвала бурное обсуждение как среди родителей будущих выпускников, так и внутри педагогических коллективов. Своими мыслями с корреспондентом «В» поделились жители Приморья.

Нервы дороже

Анастасия, 45 лет, администратор:

– У меня к ЕГЭ неоднозначное отношение. С одной стороны, это возможность для выпускников из разных городов быть в равных условиях при поступлении в вуз в любом городе страны: если у тебя хорошие баллы, ты обязательно поступишь. С другой стороны, это практически убийство нервной системы. Дочка сейчас в 9-м классе, но она уже боится предстоящих экзаменов, хотя до них еще два года.

Плохо и то, что ребят учат решать однотипные задания. Как только немного меняется условие задачи в том же ЕГЭ по математике, дети сразу теряются. Потому что тот алгоритм решения, которому их учили, не подходит. Да и вообще, в школе все 11 лет по шаблону идут: в конце учебного года либо ВКР (выпускная контрольная работа), либо ОГЭ/ЕГЭ, и ко всему этому целый учебный год готовятся.

ЕГЭ – отлично, но можно доработать

Егор, первокурсник вуза:

– Не могу сказать, что испытывал какой-то сильный стресс перед ЕГЭ, скорее нервничал, ожидая результатов. В последние два года в школе я уделял подготовке к экзаменам 2-3 часа в день, преподаватели помогали нам, по непрофильным предметам не загружали домашкой.

На мой взгляд, отменять ЕГЭ ни в коем случае нельзя, его надо дорабатывать. Одним из главных плюсов такой системы стало истребление коррупции в приемных комиссиях вузов, теперь нельзя просто «занести» декану или по дружбе поступить. И любой выпускник из региона может поступить в лучшие вузы Центральной России. Эта форма аттестации довольно прозрачная, особых минусов я выделить не могу.

Пишем по шаблону

Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы:

– Плюсы у ЕГЭ, конечно, есть. Самый главный – не надо сдавать вступительные экзамены в вуз. Зная свои баллы, выпускник уже примерно понимает, какие у него шансы. Из минусов: ЕГЭ по русскому языку, например, не показатель уровня знаний. Сочинение, которое пишется по шаблону, не отражает того, насколько выпускник владеет грамотной речью и насколько точно он может высказать свое мнение. Если ты не согласен с позицией автора текста, по которому пишется сочинение, то должен привести весьма весомые аргументы, очень точно выразить свою мысль. Иначе баллы снизят. По моему мнению, ЕГЭ – неплохая идея, но требует совершенства. Думаю, разработчикам КИМ (контрольно-измерительных материалов) есть над чем подумать.

Слишком большая ответственность

Александра, 38 лет, бухгалтер:

– Мне нравится в нынешней системе то, что ЕГЭ идет как бы отдельно от аттестата. То есть результаты ЕГЭ не повлияют на оценки в документе. Хотя я знаю, что здесь есть условие для медалистов: им нужно обязательно получить не меньше 70 баллов по русскому и математике. Это, конечно, еще сильнее давит на детей, которые все 11 лет старались и хорошо учились, а тут могут потерять все из-за банального волнения.

Основной минус ЕГЭ вижу в том, что учителя начинают очень сильно морально воздействовать на школьников, все время напоминают, что ЕГЭ – это очень важно, от результатов сдачи экзаменов зависит будущее… Естественно, эта тревожность перед такой ответственностью за итоги ЕГЭ вызывает у ребенка стресс. Мне кажется, нужна какая-то более спокойная и щадящая система, при которой выпускник не будет бояться, что, если он завалит экзамены, жизнь разрушится.

Переносим экзамены в вузы

Елена Владимировна, учитель истории:

– Благодаря ЕГЭ дети могут поступать в вузы разных городов страны, у них есть выбор. Минус в том, что с 10-го класса мы занимаемся исключительно решением КИМов. Школьная программа не усваивается в полном объеме, дети не учатся мыслить, говорить, сочинения пишутся по шаблону. Думаю, стоит проводить вступительные экзамены в вузах в формате ЕГЭ. Так как именно университеты должны быть заинтересованы в наборе будущих студентов.

Не в ЕГЭ дело

Вадим Львович, кандидат исторических наук, доцент ДВФУ:

– Можно встретить мнение, что современные дети вообще не умеют думать, ничего не знают и им это незачем, поскольку все есть в Интернете. Сомневаюсь, что все настолько печально, но такая ситуация с обучением сложилась бы и без ЕГЭ, потому что 90 % общения сейчас происходит в Сети, а это другая среда и другая психология школьников. Конечно, нынешние первокурсники отличаются от тех, что были, например, 10 лет назад. Смартфоны, социальные сети, все эти короткие смешные видео сильно повлияли на их когнитивные способности и широту кругозора: дети не умеют воспринимать длинные тексты, не могут складно писать или говорить, доходчиво объяснять свое мнение, позицию. Но, как мне кажется, в этом вряд ли виновата система аттестации. Поэтому сейчас введение госэкзамена в другом формате станет просто лишним стрессом для педагогов, школьников и их родителей.

Важна поддержка педагогов

Дарина, 21 год, студентка:

– У меня подготовка к ЕГЭ занимала много времени, особенно в последний год. Кроме трех-четырех репетиторов в неделю были еще консультации в школе, решение тестов дома. Это сильный стресс, поскольку мы понимали, что от экзаменов зависит будущее поступление в вуз. Но учителя на нас не давили, наоборот, старались поддержать, успокоить. Хотелось бы, правда, чтобы преподаватели по предметам, которые мы не выбрали для сдачи, не нагружали так сильно.

Вернемся к коррупции?

Ольга Викторовна, учитель алгебры и геометрии:

– Мне лично такая форма аттестации нравится. ЕГЭ дает возможность некоего равноправия. Но плохо, что дети не развиваются, их натаскивают на определенный уровень знаний. Хотя, может, это и к лучшему, потому что они могут решать и сложные задания, учатся писать эссе, чего могло бы не быть, если бы была другая форма аттестации. Целенаправленная подготовка к ЕГЭ нарушает весь учебный процесс. Дети для себя определяют список важных предметов и неважных. И прекрасно осознают, что аттестат не играет никакой роли, главное – сдать ЕГЭ. Поэтому многие бросают изучение других предметов и учат только то, что пригодится на экзамене. Если эту систему уберут, останутся некие контрольные работы, требующие не слишком больших знаний и просто дающие возможность получить аттестат. Но при этом в вузах опять начнутся всякие приписки, блат, коррупция. И тогда простому ребенку поступить в престижный университет будет достаточно проблематично.

Страдает психика

Светлана, 49 лет, психолог:

– ЕГЭ отбивает у детей желание учиться, постигать новые знания, новую информацию. Дети не стремятся теперь понять и усвоить предмет, увлечься им, добиться каких-то выдающихся результатов. Также существует потеря творческого элемента в изучении предметов: теперь некогда рассуждать – нужно успеть освоить и запомнить просто объем материала за годы обучения.

Все более безразличным становится отношение школьников к жизни самой школы. Очень многие заняты с репетиторами где-то на стороне. Их ничего не волнует, кроме надвигающегося экзамена. И самый большой минус у ЕГЭ – это повышенная нервозность и детей, и родителей. Уровень стресса здесь гораздо выше, чем был раньше при сдаче выпускных экзаменов, потому что он умножается еще на уровень стресса учителя. Так как единый государственный экзамен – это показатель не только знаний ребенка, но и работы педагога. Достаточно часто звучат фразы: «Если вы не сдадите ЕГЭ, то все, жизнь закончена, будете работать дворниками». Бывают разные случаи, например, психосоматика, которая открывается на фоне ЕГЭ. Поскольку правильно заполнять бланки для ЕГЭ детей учат, а как помочь каждому ребенку психологически пережить это испытание – нет.

Вопрос об отмене или преобразовании нынешней системы аттестации зреет уже давно. Однако пока это лишь слухи и предположения. А значит, школьникам и дальше придется решать тесты и надеяться, что на экзамене попадется легкий вариант.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта vlc.ru