Время набирать обороты Грядущий июнь Приморской краевой картинной галерее принесет немало теплых слов и поздравлений – ведь именно в этом месяце художественный музей края отметит 55-летие. Отметит не просто так, а открытием большой выставки из фондов Государственного Эрмитажа.

В истории Приморской картинной галереи было немало и сложностей, и радостей, а как живется ей сегодня?

– Мы смотрим в будущее, – уверенно говорит Алена Даценко, директор Приморской краевой картинной галереи. – Наша работа нацелена на перспективу, мы очень много уделяем времени стратегической составляющей деятельности. Одна из наших задач – представить приморское искусство от начала XX века до дня сегодняшнего во всем его разнообразии.

К выполнению этой цели мы стремимся, хотя это не так просто.

Одной из существенных удач и достижений галереи за последние годы я считаю тот факт, что теперь нам полностью принадлежит все здание на Алеутской, 12, и 600 квадратных метров выставочного пространства – наши парадные залы, аванзал и зал-сейф – уже приняли немало знаковых выставок.

Мы много работаем и над тем, чтобы здание на Светланской, 38/40 стало полноценными выставочными площадями, хотя там работа идет очень непросто.

Конечно, главная проблема галереи в том, что мы свое региональное, приморское искусство не можем представить на постоянной основе в наших залах, и это очень грустно. По идее, нам для этого нужно отдельное здание. Ведь даже то, что здание на Светланской, 38/40 будет введено в эксплуатацию как залы галереи, не закроет наши потребности в том, чтобы представить во всей полноте имеющуюся коллекцию приморского искусства.

Но мы продолжаем ее пополнять, ведем активную работу в этом вопросе. Также готовим большой проект по приморским художникам, он будет показан в Хабаровске в Дальневосточном художественном музее.

– Вы – один из локомотивов инклюзивной работы в крае, в галерее работает множество проектов, направленных на то, чтобы ее могли посещать люди с ограниченными возможностями здоровья и получать удовольствие от посещения…

– Да, это так. Но еще до недавнего времени это направление развивалось у нас очень слабо, а толчком к изменениям стала выставка тактильных картин, которая проводилась несколько лет назад. Она была настолько востребована у людей с ослабленным зрением, что мы поняли: пора переходить от единичных мероприятий, от точечных акций (например, к нам приходили дети из коррекционных школ) к большой планомерной и разноплановой работе. Ведь инклюзия широко поддерживается государством, у наших музейных коллег есть огромный опыт, которым мы можем воспользоваться.

И мы стали работать в этом направлении. Сначала это была работа со слабовидящими, причем мы создавали наши программы, прислушиваясь внимательно к мнению тех, для кого мы работаем, – людям с ограничениями по зрению. Потому что, как выяснилось, иногда рекомендации разных ведомств дают обратный эффект, приводят к тому, что процесс посещения художественного музея людьми с ОВЗ не упрощается, а усложняется.

Затем появилась программа для слабослышащих. С гордостью отмечу: мы стали одним из весьма немногих музеев в России, которые приобрели высококлассные видеогиды немецкого производства. Но, когда возникла необходимость записать для них ролики на языке жестов, рассказывающие о том или ином экспонате в нашей экспозиции, мы столкнулись с огромной проблемой. Оказалось, что в нашем крае просто нет специалистов, которые бы владели языком жестов на таком уровне и могли со знанием дела говорить об искусстве. Пришлось искать помощи в столице – в центре современного искусства «Гараж» в Москве, где как раз есть опыт работы с видеогидами. Ролики нам – по нашему описанию – записали там. Средства на это мы выиграли по гранту. Сейчас у нас есть 10 роликов, которые очень востребованы. Теперь мы хотим записать еще несколько. Осталось только найти поддержку.

Конечно, многие наши проекты поддерживаются правительством Приморского края: например, выставка Зинаиды Серебряковой, Дни Эрмитажа и многое другое… Но планов и проектов у нас много, поэтому мы и ищем меценатов, спонсоров. И для этого организовали эндаумент-фонд (сформированная за счет пожертвований часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности. – Прим. авт.), доходы от деятельности которого намерены использовать на стратегические направления: пополнение фондов, развитие научной работы, инклюзию.

– Какими проектами и выставками вы намерены отметить 55-летие галереи?

– Всего за год у нас состоится 100 выставок и более 200 разных мероприятий. Немало уже сделано: выставки Даши Намдакова, «Немного Фаберже», Зинаиды Серебряковой, выставка из фондов Нижегородского художественного музея.

В июне в день рождения галереи мы откроем выставку, на которой покажем уникальные экспонаты из коллекции Государственного Эрмитажа, так или иначе связанные с раковинами. Например, кубки из наутилусов, раковины из драгоценных металлов. Планируем в этом году выставку Владимира Погребняка, намерены развивать арт-бранчи (арт-бранчем принято называть новый формат отдыха для тех, кто любит творить своими руками, своего рода комбинация мастер-классов и завтрака. – Прим. ред.) с художниками – эта форма работы очень востребована.

Но одно из главных направлений работы в этом году и на перспективу – это наш проект «Наследие», который имеет несколько направлений. В рамках проекта мы серьезно анализируем и популяризируем приморское искусство. Первым шагом была большая выставка «Наследие». А из нее выросли, к примеру, регулярные мемориальные выставки мэтров приморской живописи – Ивана Ионченкова, Кирилла Шебеко, Ивана Рыбачука, Анатолия Телешова и других. Мы занялись каталогизацией работ приморских художников, например, выпустили полный каталог работ Виктора Шлихта, куда вошла не только наша коллекция, но и всех музеев Дальнего Востока и частных коллекционеров…

Также в рамках «Наследия» мы занимаемся возвращением работ приморских художников на родину. За последние пять лет вернули в наши фонды три картины Карла Каля, созданные художником именно в нашем городе. Удивительно, как нам вообще это удалось! Первую работу нам подарили, а вторую и третью мы уже покупали сами – на собственные средства и с помощью меценатов.

Ведем переговоры по поводу передачи в наши фонды нескольких работ Василия Баталова, который был основателем первой художественной школы во Владивостоке. К 135-летию Баталова (2024 год) мы готовим большую выставку его работ, ведем переписку с музеями страны, где хранятся его картины. Ведь это наша задача – показать масштаб тех личностей, которые стояли у истоков приморской художественной жизни.

Еще один росток проекта «Наследие» – это видеосюжеты, видеоинтервью «Монолог художника». Работая с архивами, мы столкнулись с тем, что очень трудно найти записи интервью – телевизионных или радио – с тем или иным художником. Были прекрасные программы на нашем ТВ, целый цикл снимала в свое время Виктория Подлесная, но, увы, многое уже не сохранилось. И мы поняли, как важно успеть зафиксировать, поговорить, сохранить для потомков. Мы записали нескольких приморских живописцев почтенного возраста, к счастью, успели запечатлеть в прошлом году, например, Геннадия Омельченко, который в марте этого года ушел из жизни.

Геннадия Омельченко мы писали шесть часов, фильм еще монтируется, он будет показан на выставке памяти художника, которая в скором времени пройдет в галерее. Всего у нас снято восемь фильмов, какие-то уже смонтированы, какие-то еще в работе.

Также есть в «Наследии» и такое интересное направление, как проект «Неоткрытые острова». В нем мы рассказываем о художниках Приморья, чье творчество по разным причинам обошло стороной выставочные залы. Порой так складывается жизнь, что художник уходит в преподавание, отдавая себя студентам, не ведет активную выставочную деятельность. Например, Олег Григорьев, замечательный художник-педагог, которому благодарны сотни его выпускников. А какой это был мощный художник! Вот о таких мастерах и рассказывает проект «Неоткрытые острова».

Кульминацией проекта «Наследие» станет издание альбома приморского искусства. Нам есть чем гордиться, и мы это покажем.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА