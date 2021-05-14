В тельняшках через всю войну Моряки-тихоокеанцы с честью воевали на всех фронтах и флотах

Накануне Дня Победы в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота открылась выставка «Курсом к Победе. Моряки-тихоокеанцы на фронтах Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах».

В одном из залов старинного особняка на улице Светланской, 66 во Владивостоке на презентацию тематической экспозиции собрались ветераны и действующие военнослужащие Приморской флотилии разнородных сил и средств, жители и гости нашего города воинской славы. Во дворе музея их встречал торжественными маршами и музыкальной лирикой фронтовой поры духовой оркестр штаба ТОФ.

«Страна отмечает 76-летие Великой Победы над бесчеловечным фашистским режимом. Это была самая страшная и кровавая битва за свободу и независимость нашей Родины. Тихоокеанский флот и Амурская флотилия стали кузницей кадров для других флотов, речных и озерных флотилий страны, терявших в сражениях с фашистами своих офицеров, – рассказал в ходе открытия выставки заведующий музеем Евгений Журавлев. – Более 140 тысяч моряков из Приморья, Хабаровского края, с Камчатки и Сахалина сражались на западе. А это треть от всего личного состава ТОФ за весь период войны. Десятки тысяч тихоокеанцев сложили свои головы в боях с немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками. Вышестоящим командованием было выписано 230 тысяч приказов о награждении их орденами и медалями. 104 тихоокеанца стали Героями Советского Союза, а шестеро получили звезду Героя дважды, 16 наших земляков являлись полными кавалерами ордена Славы».

Многие надводные корабли и подводные лодки ТОФ совершили переход из Приморья к берегам Кольского полуострова и вели боевые действия в составе Северного флота. Многие из них получили почетные звания гвардейских, стали орденоносными.

Бойцы в тельняшках – на флотах и фронтах

С ТОФ велось пополнение личного состава взамен погибших на кораблях Балтийского и Черноморского флотов, сухопутных полков и дивизий. Уже к декабрю 1941 года было сформировано и отправлено на фронт 12 морских стрелковых бригад. Четыре соединения прикрывали Москву в самый тяжелый период Великой Отечественной. Остальные участвовали в боях с фашистами под Сталинградом и Ленинградом, защищали Заполярье, Крым и Северный Кавказ, сражались на Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику и Молдавию, несли свободу народам Восточной Европы и уничтожали врага в его логове – Германии. Бронь от отправки в пехоту имели только экипажи подводных лодок и специалисты надводного флота, летчики и техники боевой авиации. Личный состав этих бригад собирали с боевых кораблей и вспомогательных судов, из береговых и тыловых частей. Многие из них становились образцом для подражания.

Командный состав стрелковых бригад набирали среди курсантов третьего курса ТОВВМУ имени адмирала Макарова, им присваивали звания лейтенантов и ставили во главе рот. Также на первом и втором курсах отобрали по сотне человек из числа отслуживших срочную службу, им присвоили старшинские звания и назначили взводными. Однако ближе к концу войны этих ребят (кто остался в живых) отозвали из действующей армии и вернули во Владивосток для завершения учебы. Всего в годы войны училище произвело пять выпусков и направило на фронт более 500 своих офицеров и старшин. 148 из них погибли. За подвиги и проявленный героизм в годы войны четверо получили высокое звание Героя Советского Союза, остальные награждены орденами и медалями.

«Не только о героизме и самоотверженности тихоокеанцев, о вере в Победу и правоте нашего дела, но и о повседневных трудностях окопной жизни рассказывает новая экспозиция, – отметила в своем выступлении научный сотрудник музея Галина Кондратенко. – Об этом повествуют приказы и наградные документы, фотографии и письма-треугольники с фронта, плакаты военных лет и боевые знамена прославленных соединений, образцы оружия и форма личного состава. Особо хочу отметить флаг 22-го истребительного авиационного полка (ИАП) морской авиации ТОФ. Ведь это соединение до сих пор находится в строю и охраняет в Приморье рубежи нашей Родины».

У истоков авиаполка стоял комдив Чапаев 22-му гвардейскому Краснознаменному ИАП уже более 100 лет, в настоящее время он базируется на аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком. Полк ведет свою историю с конца 1918 года. Тогда 25-ю стрелковую чапаевскую дивизию впервые в Красной армии усилили авиаэскадрильей, в ее составе воевали четыре аэроплана. Эта эскадрилья принимала участие еще в разгроме колчаковцев в Поволжье. Наиболее успешными были сражения против белоказаков на юге Урала, велась воздушная разведка и бомбардировка оборонительных укреплений противника, за что четыре «красных сокола» получили ордена Красного Знамени.

Объединение чапаевских пилотов с еще двумя эскадрильями повлекло создание первого в стране авиаполка истребителей. Затем были бои с басмачами в Туркестане и Северном Афганистане. После Гражданской войны летный отряд нес службу в Белоруссии. А за участие в параде на Красной площади 1 мая 1933 года Иосиф Сталин пригласил весь летный состав в Кремль на банкет. В 1938-м полк передислоцировали в Приморье, вначале на аэродром «Южная Угловая». В его состав входило четыре эскадрильи по 12 боевых машин в каждой. На самолетах И-16 летчики воевали на Хасане, буквально сразу же захватив господство в воздухе. По завершении военной операции лучших ждали заслуженные награды.

Сбитый «Зеро» открыл счет

В Великую Отечественную полк прикрывал с воздуха государственные границы СССР на Дальнем Востоке от провокаций со стороны японцев. Хотя все самые опытные пилоты и механики отбыли в действующую армию и сражались на западных фронтах. Из них четверо стали Героями Советского Союза: Николай Бокий, Михаил Никитин, Павел Павлов и Семен Львов. Летчики полка участвовали в войне с Японией. Первый сбитый вражеский истребитель, «Мицубиси» А6М «Зеро», на счету летчика Александра Голтвенко. За боевые действия в небе над Китаем, Северной Кореей и Южным Сахалином 103 пилота получили ордена и медали. В сентябре 1945-го полк стал гвардейским с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные личным составом в годы Великой Отечественной войны». Гвардейское знамя фронтовикам вручал нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов.

Небо Приморья под прикрытием морской авиации

Прекрасно проявили себя летчики 22-го авиаполка и во время холодной войны, особенно в период корейского кризиса. Так, в ноябре 1952 года над бухтой Валентин они сбили американский самолет P2V «Нептун». Через два года такой же авиационный шпион стал нарушителем воздушного пространства у мыса Островного, его ожидала участь «Нептуна». Наши летчики были награждены боевыми орденами. А ровно полвека назад орден Боевого Красного Знамени вручили уже самому полку.

С тех пор ни одному самолету потенциального противника не удалось вторгнуться в воздушное пространство России над Приморьем.

Кстати

9 Мая руководитель музея ТОФ капитан III ранга запаса Евгений Журавлев стал кавалером медали «За трудовую доблесть», а экскурсоводу подполковнику запаса Юрию Сыромятникову вручили почетную грамоту командующего ТОФ. Поздравляем Евгения Владимировича и Юрия Николаевича с заслуженной наградой.

Николай КУТЕНКИХ

Фото автора