Театр уж полон, ложи блещут… Не за горами закрытие театрального сезона, через полтора месяца театры Приморья уйдут в отпуска. Но пока еще вечерами и по утрам (ведь есть и юные зрители) храмы Мельпомены гостеприимно распахивают двери для зрителей.

Весна и начало лета обычно щедры на премьеры. И мы на страницах газеты «Владивосток» всегда рассказываем вам, читатель, что интересного готовят театр имени Горького, театр молодежи, театр кукол, Уссурийский театр имени Комиссаржевской, Приморская сцена Мариинского театра, театры ТОФ и ВВО…

Взгляните на эти кадры. Каждый спектакль – итог долгой работы всех цехов, всей труппы, всего коллектива театра. Как много людей работает над тем, чтобы вы, придя в зал, на два часа погрузились в мир прекрасной драматургии! В жизнь Юла Бриннера или проделки Фигаро, в похождения Петрушки или непростую любовь принца Калафа, в перипетии отношений Василия и Надюхи или Павла Фарятьева и Александры… Посмотрите на наш вернисаж – и сходите в театр!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, предоставлено Уссурийским театром имени Комиссаржевской