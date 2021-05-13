ЖЕМЧУЖИНА: правда жизни или американская мечта? Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о книге Нобелевского лауреата по литературе Джона Стейнбека. Речь пойдет о его популярной повести «Жемчужина» (16+).

Стейнбек замечательный писатель и великолепный сценарист: кинематографичность его произведений придает им особенную прелесть. Но «Жемчужина» не простое и легкое чтиво, а совсем наоборот – эмоционально изнурительная повесть. Она похожа на притчу. Грустную, конечно, но безмерно поучительную. Это история человека, решившего получить богатство, ради которого, по его мнению, можно многим рискнуть. Но судьба преподносит ему жестокий урок.

В основу повести американского прозаика легло древнее мексиканское предание, полное ненависти к колониализму и сочувствия к его жертвам – простым, маленьким людям. Автор противопоставляет трудолюбивых, живущих в гармонии с природой сельских жителей надменным, безнравственным представителям расы, которая несколько веков грабила и морила голодом коренных жителей этих земель. И правда жизни не в сытой Америке, а в маленьком индейском поселении, где люди еще не развращены духом стяжательства, эгоизма и не имеют понятия о пресловутой «американской мечте». Где мужчина – добытчик и защитник. А женщина – хранительница очага и уюта.

Есть в повести и рискованные приключения в лесу, и бегство от преследователей в горах, что придает динамичность произведению. И поразительное описание морских глубин, присущее Стейнбеку.

«...Жемчужина коснулась прекрасной зеленой воды и пошла ко дну. Покачивающиеся водоросли звали, манили ее к себе. На ней играли прекрасные зеленые блики. Она коснулась песчаного дна. Вода на поверхности моря была как зеленое зеркало. А жемчужина лежала на дне, среди перистых, похожих на папоротник растений. Краб, скользнувший мимо нее, поднял за собой легкое облачко песка, и, когда оно рассеялось, жемчужина исчезла. И Песнь жемчужины сначала перешла в невнятный шепот, а потом умолкла совсем…»

Я не стал рассказывать сюжет этого литературного произведения. Сейчас я могу вас попросить лишь довериться моему выбору и прочесть эту небольшую книгу, уверяю вас, вы не пожалеете.

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Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев