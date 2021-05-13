Прилетели и грачи, и косарь, и мужичок из робких Торопитесь же и вы с ними познакомиться – когда еще придется…

«Первый Малевич на Тихом океане!» – не сдержал восторга Владимир Петухов, заместитель директора Приморской картинной галереи по научно-исследовательской работе, когда из глубины солидного деревянного ящика, из пены упаковочной бумаги сотрудники галереи достали его. «Косаря» Казимира Малевича. А следом – знаменитую работу Алексея Саврасова «Грачи прилетели».

Думаете, в залах галереи открылась выставка из фондов Третьяковки (как известно, «Грачи прилетели» – жемчужина их коллекции)? Нет! Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича» (6+) крутизной никому не уступит. Ведь только в фондах этого музея есть авторское повторение знаменитых «Грачей…». И сегодня их можно увидеть во Владивостоке!

Столько жемчужин, и все отборные!

– Эта выставка – уникальный проект, который мы готовили более года и ждали с нетерпением, – говорит Алена Даценко, директор Приморской краевой картинной галереи. – Здесь представлены лучшие произведения из коллекции одного из старейших художественных музеев России.

Это не первый наш совместный проект с Нижегородским художественным музеем (НГХМ), несколько произведений Айвазовского из его фондов участвовали в нашей выставке, посвященной юбилею великого мариниста. Работы из наших фондов уезжали в Нижний Новгород. Но столь масштабный проект мы организовали впервые, и особенно приятно, что сумели его осуществить в год 55-летия Приморской картинной галереи. Можно сказать, что нижегородские коллеги сделали нам прекрасный подарок. Ведь в нашей коллекции авангарда нет Малевича, а в коллекции русского классического искусства нет Сурикова, Кустодиева. Увидеть работы этих художников у нас, дать возможность нашему зрителю прочувствовать всю историю развития русской живописи – большая радость.

Зачастую в региональных музеях хранятся такие шедевры, что им могут позавидовать крупнейшие галереи. И фонд НГХМ – один из таких примеров.

В двух залах главных анфилад галереи, на Алеутской, 12, разместились работы таких мэтров, как Суриков, Ярошенко, Саврасов, Владимир Маковский. А вот «Мужичок из робких» – хрестоматийная, знаковая вещь в творчестве Ильи Репина. И его же «Христос» – работа удивительная, рассказывающая о глубоких внутренних исканиях живописца… И правда, давно не было во Владивостоке столько шедевров сразу.

– Вам, жителям Приморья, повезло, – улыбается Наталья Соколова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом НГХМ. – К 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в августе, наш музей капитально ремонтируют. Поэтому мы смогли представить на выставке во Владивостоке работы, которые в обычное время составляют основу нашей экспозиции, висят на стенах в залах, а не в запасниках лежат. Нам хотелось показать вам знаковые произведения нашей коллекции, включить работы тех художников, которые хорошо представлены в нашем собрании. Поэтому здесь в основном картины второй половины XIX – начала XX веков, работы передвижников. И жемчужина нашей коллекции – русский авангард, «Косарь» Малевича, который у нас очень много путешествует, мы его в родных стенах и сами редко видим. Но для Владивостока не пожалели!

Если реставраторы не против…

Наталья Борисовна подчеркивает: к берегам Японского моря приехали те работы, сохранность которых позволяла отправить их в столь дальнее путешествие.

– Хранители, реставраторы всегда ревностно относятся к отправке своих «подопечных». Легко ли вы отдавали работы во Владивосток?

– Легко. Потому что не впервые сотрудничаем с Приморской картинной галереей. Это тот самый случай, когда сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя.

– Просила ли у вас наша галерея что-то конкретное?

– Да, особенно просили известные имена, например, Малевича и Саврасова. Ведь «Грачи прилетели» – это абсолютно всем известная работа, много лет она была в учебниках русской речи…

– Вы сказали, что «Косарь» много путешествует. Малевич серьезно относился к технологии создания картин?

– Да, он был настоящим профессионалом и большое внимание уделял этой стороне живописи, очень интересовался технологией. Впрочем, не только он. В том же ВХУТЕМАСе практической основе уделяли много времени, учили будущих художников всерьез. Именно поэтому их работы выставляются в разных галереях мира, путешествуют. Картины, созданные с нарушением технологии, как правило, стен музея не покидают. Сохранность работы всегда стоит на первом месте для музейщиков. Каким бы заманчивым ни было предложение о выставке, последнее слово – за реставрационным советом. И часто шикарные идеи разбиваются именно об их вердикты…

Подвиг хранителей

– Со многими картинами из ваших фондов наверняка связаны какие-то удивительные истории…

– Да, и подчас не только с картинами, но и с целыми направлениями в искусстве. Например, в середине 80-х годов музейщики России вдруг обнаружили, что в фондах региональных музеев множество прекрасных, уникальных работ авангарда. Начали изучать, работы авангардистов были переведены в постоянные экспозиции… А попали эти работы в фонды региональных музеев потому, что в 20-е годы прошлого века в Москве был организован музей живописной культуры, куда попадали реквизированные частные коллекции. Решено было, что такие музеи нужны и в крупных городах. И с ними, еще только предполагаемыми, честно поделились фондами. Но в провинции музеи организовать не успели, а в 30-е и головной в столице закрыли, и ВХУТЕМАС расформировали. А картины авангардистов попали в фонды местных музеев, где и лежали себе тихо. Никто не понимал их ценности, потому что «большое видится на расстоянии».

Так лежал себе авангард, лежал, войну пережил. А в 50-х пришли директивы весь авангард из фондов выбросить, потому что это «ужасное буржуазное влияние и растление Запада». Но во многих музеях хранители просто совершали подвиг, решив не выбрасывать, а спрятать. У нас в музее (есть такая байка) устроили показательный костер, отчитавшись, что все сожгли. На самом деле авангард лежал в дальних уголках, рядом с работами репрессированных художников. И дождался своего часа. Ну а в 80-х, когда соцреализм ушел на второй план, появились и специалисты, которые стали изучать авангард.

И это очень важно. Потому что, например, когда в наши фонды передавали работу Малевича, ее записали как «Рыцарь в латах». Просто никто не знал о «крестьянских сериях» этого художника, назвали так, как увидели. Только усилиями специалистов с середины 80-х удалось все атрибутировать, во всем разобраться. И мы гордимся нашим Малевичем, охотно показываем его по всему миру…

Выставка из фондов Нижегородского художественного музея будет работать до начала июля. Поверьте, читатель, найти время за эти почти два месяца и сходить посмотреть нужно обязательно. Ведь и правда – первый Малевич на Тихом океане!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ