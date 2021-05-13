Память без срока давности В День Победы владивостокцы желали всем мира и чтобы никогда не повторился ужас войны

На простой, казалось бы, вопрос: «Что вы чувствуете в этот праздник?» – пенсионер из Владивостока Федор Иванович расплакался. Его отец не вернулся с той страшной войны. И 9 Мая Федор Иванович, как и многие другие приморцы, приходит на общенародный праздник, чтобы встретить с горожанами этот великий день и почтить память тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной.

76-ю годовщину Победы встречали во Владивостоке – городе воинской славы, как и по всей России: торжественно, с гордостью за наш народ, с печалью за павших и с большой благодарностью к тем, кто защитил страну от фашистской заразы. И со светлой радостью за мир и Великую Победу.

В 10 утра начался военный парад. По Светланской под звуки «Священной войны» прошла знаменная группа. Промаршировали батальонные и ротные коробки офицеров штаба Тихоокеанского флота. За ними, чеканя шаг, прошли парадные расчеты Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники «Юнармии».

Затем на центральную улицу города вышла боевая техника: зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», реактивные комплексы залпового огня «Град» и другие. Впервые в параде участвовали танк Т-80БВ, поступивший на вооружение флота в 2019 году, и современная боевая машина пехоты БМП-3, введенная в эксплуатацию в начале апреля.

После парада Победы жителей и гостей краевой столицы ждали разнообразные праздничные мероприятия. Ветеранов чествовали в Адмиральском сквере – с песнями, танцами, выступлением творческих коллективов и духового оркестра. В сквере Невельского все желающие участвовали в акции «Рекорд победы»: надо было сделать по одному отжиманию за каждый прожитый мирный день после войны. На площадке в районе ул. Ильичева, 15 со сцены звучали стихи о войне, читали и отрывки из писем, которые солдаты писали с фронта своим матерям. Зрители также увидели показательные выступления служебных собак, которые продемонстрировали навыки охраны ценного груза, выноса потерпевшего с поля боя и работы в команде.

И всюду звучала музыка тех лет. Казалось, что в каждом дворе и сквере, на каждой городской площадке отмечают этот священный праздник.

Но больше всего гостей праздника было на набережной Спортивной гавани. Весь день, несмотря на дождь, который временами пытался подпортить народу настроение, работали информационно-развлекательные площадки. В специально установленных палатках показывали документальные фильмы, рассказывали об оружии и обмундировании тех лет. Прошла выставка ретроавтомобилей.

Вокруг фонтана были расставлены копии памятников, посвященных Великой Отечественной войне: Родина-мать зовет, Воин-освободитель, Непокоренный человек (трагедия белорусской Хатыни), мемориал жертвам холокоста, Солдат-освободитель Алеша (г. Пловдив, Болгария). И пусть памятники были не настоящие, но приморцы несли к ним цветы, искренне отдавая долг памяти и благодарности тем, кому посвящены эти монументы.

Рядом расположилась аллея городов-героев и городов воинской славы с историями кровопролитных сражений, произошедших там.

– Трудно сегодня сдерживать эмоции, праздник все-таки со слезами на глазах, – делится впечатлениями жительница Владивостока Екатерина. – Мы всей семьей каждый год ходим на парад, вспоминаем героев войны, уже возложили цветы к Вечному огню. Желаю нам всем мира на земле и чтобы этот ужас никогда не повторился!

Недалеко от пляжа «Юбилейный» на отдельно огороженной территории расположились интерактивные зоны для детей. Небольшая пластиковая реконструкция поля сражения, с помощью которой можно было изучить, как выстраивались позиции советских войск и противника в разных сражениях. Также предлагали сразиться в морской бой с объемными корабликами. Неподдельный интерес у детворы и подростков вызвала большая книга о подвигах пионеров-героев. Ребята внимательно рассматривали фотографии и читали истории таких же, как они, мальчишек и девчонок, которые защищали свою страну.

Для малышей на верхней площадке амфитеатра работал квест «Последний рубеж». Сформированные «отряды» должны были преодолеть топкие болота, артобстрел и непроходимые «чащобы», чтобы добраться к главной цели – Рейхстагу и захватить его, сражаясь с фашистами. «Гитлеровцы» не смогли сдержать натиск юных патриотов и быстро сдавались в плен – к удовольствию детворы и их родителей.

Вечером, когда праздничные площадки в районах города закончили свою работу, на набережной среди обычных прохожих стали появляться женщины в платьях, которые носили в 40-е годы, и мужчины в брюках-галифе, хромовых сапогах и кепках-восьмиклинках. Как ни в чем не бывало мужчины приглашали женщин на танцы. Заиграл духовой оркестр. Так началась реконструкция городской атмосферы победного мая 1945-го. Кажется, даже небесная канцелярия подключилась к празднику: именно в это время над Владивостоком рассеялись тучи и солнце осветило город. К вальсирующим парам с радостью присоединялись все желающие.

– Очень хорошо передали атмосферу тех далеких лет, прически похожи, одежда, макияж, – говорит жительница Владивостока Анна Семеновна. – Я вспоминаю, что у моей мамы были такие платья: синее и темно-зеленое, они мне очень нравились. Еще у мамы была меховая накидка, я ее очень любила примерять, когда была школьницей. А главное, что наряды эти и сейчас смотрятся очень элегантно.

Завершился праздник выступлением группы «Мираж», а после в небе разорвались десятки салютов. Пусть и дальше над нами грохочут лишь залпы праздничных фейерверков!

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА