Время первых! Время лучших! Каждый год 31 декабря… Вслед за известным фильмом так могла бы начинаться и наша история. Но жизнь распорядилась иначе, и все началось 1 января, а это уже совсем другая история...

Официальным днем рождения Радио VBC считается дата начала вещания станции – 1 января 1993 года: именно в этот день в полдень по местному времени в эфир вышел первый ведущий – Олег Ефремов.

Но так как для многих россиян первого дня Нового года в календаре просто не существует, то VBC традиционно свой день рождения не празднует. А вот профессиональный праздник – День радио, который отмечается 7 мая, сотрудники радиостанции стараются сделать праздником для всех радиослушателей.

Вот и в этом году первая коммерческая радиостанция Владивостока решила сделать приятный сюрприз своим радиослушателям, запустив 12-часовой радиомарафон «Время первых! Время лучших!» и пригласив в студию первых в спорте, первых в бизнесе, первых в искусстве, а также специальных гостей радиостанции.

Марафон открыла Валерия Згиблая, директор частного детского сада «Солнечная полянка». Она поделилась со слушателями секретами эмоционального воспитания детей и рассказала, каким может быть современный детский сад и как важно заложить основу детского воспитания. «Солнечная полянка» – первый и единственный лицензированный частный детский сад в Первомайском районе. Это безопасное, теплое пространство, где малышам помогают расти и развиваться, видеть возможности этого мира и пользоваться ими, чтобы у ребят были все шансы вырасти успешными и счастливыми.

Продолжил радиомарафон Игорь Дульнев, директор по стратегическому развитию, один из учредителей компании ООО «СЗ «Восточный ЛУЧ», которая вошла в топ-100 лучших предприятий страны в категории «Строительство жилых и нежилых зданий». В ноябре 2020 года «Восточный ЛУЧ» за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства получил награду «Надежный застройщик России».

Далее эфир украсила Анастасия Размахнина, представитель женского мотосообщества «Стальные Кошки». Это мотоциклетное сообщество образовала в 2011 году группа единомышленниц – те, кто не желает быть пассажирами, а прокладывает свой путь сам.

Подхватил эстафету Андрей Хаустов, арт-директор первого Владивостокского рок-клуба BSB и продюсер первого радиошоу на VBC, наш коллега и друг навсегда!

Специальные гости марафона рассказали в прямом эфире о достижениях своих компаний.

Руководитель компании «Ямагучи» во Владивостоке Артем Брындин. Yamaguchi – крупнейший поставщик массажного оборудования в России. Среди ее продукции – многофункциональные массажные столы, кресла и стулья, массажные накидки, подушки и другие эффективные приспособления для массажа, подходящие для использования как в профессиональных салонах, так и дома, в офисе, за рулем автомобиля и во время путешествий.

Екатерина Баранова, руководитель сети медицинских центров АудиоСлух. Сеть медицинских центров АудиоСлух трижды входила в топ лучших предприятий РФ и получала официальный статус «Лидер отрасли!» по Дальневосточному федеральному округу.

Татьяна Пучинская, президент группы медицинских компаний ТАФИ, и Наталья Бабодей, главный врач группы медицинских компаний ТАФИ. Группа медицинских компаний ТАФИ – это лаборатории мирового уровня «ТАФИ-Диагностика» во Владивостоке, более 50 медицинских офисов по всему Приморскому краю, а также в Хабаровске и Биробиджане. Это семейный медицинский центр «Доктор ТАФИ», оказывающий услуги взрослым и детям. А еще в медцентре «Доктор ТАФИ» работают отделение вакцинопрофилактики и Центр косметологии и красоты.

Екатерина Арнэут, руководитель продаж компании «Дома-ДВ.Ру». Компания возводит жилые здания в рекордно короткие сроки, занимается производством стройматериалов из теплого бетона. Специалисты «Дома-ДВ» уже воплотили в жизнь более 150 проектов домов из полистиролбетонных стеновых панелей.

Актеры краевого драматического театра имени Максима Горького Марина Волкова, Валентин Запорожец и музыкант, лидер группы «Мексиканские пчелки-убийцы» Евгений Паленый рассказывали слушателям о творческой жизни театра, о жизни закулисья и премьере спектакля «Анна Каренина».

Эстафету у артистов приняли представители спидвейного клуба «Восток» – главный тренер Игорь Столяров и директор клуба, а также руководитель управления транспорта администрации Владивостока Сергей Цыбулин. Их поддержал спортивный комментатор и наш бывший коллега Стас Гарпунер.

А завершил эфир марафона многократный чемпион Европы, чемпион кубка президента – 2020 в Москве, призер московских гонок 2019 года Андрей Сокирянский (Владивостокский клуб гребли на лодках-драконах «Инфинити»).

Александр РАДАШЕВСКИЙ

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