Горячий снег 87-й дивизии История приморского соединения, дважды преградившего путь фашистским ордам под Сталинградом, стала сюжетом знаменитого романа о войне

Окончание. Начало в номере «В» за 6 мая

Все, что могу лично…

Свой главный подвиг приморская дивизия совершила в середине декабря 1942-го. В это время немцы силами группы армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна предприняли контрнаступление в сторону Сталинграда, чтобы вызволить из котла 6-ю полевую армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Ударным кулаком стала переброшенная из Франции 6-я танковая дивизия, усиленная первым сформированным в Германии танковым батальоном T-VI «Тигр», всего в дивизии было 160 танков и 40 самоходок при поддержке пехоты.

Наши земляки только-только провели успешные бои у Камышина и были вновь выведены в тыл для передислокации. Фашисты прорвали линию обороны у Котельникова. Чтобы их остановить, 12 декабря по личному приказу маршала Георгия Жукова приморскую дивизию, единственную в составе фронта находившуюся на марше, срочно отправили для отражения атак на Верхнекумские высоты.

Как и четырьмя месяцами ранее, на главном направлении удара врага опять оказалась 87-я СД. Только на сей раз с приданными ей 20-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой и танковым полком в ближнем резерве.

Полностью зарыться в мерзлую землю не успели. К исходу сражения кончились боеприпасы.

На позициях у хутора Верхне-Кумского полк под командованием подполковника Михаила Диасамидзе (впервые проявившего себя опытным командиром еще на Хасане в 1938-м) сражался шесть дней и ночей, последние сутки уже в окружении. Воевать приходилось с оглядкой – в спину могли ударить в случае прорыва из окружения войска Паулюса (до которых было менее 50 км, всего день перехода мотопехоты).

У полка был только один приказ: врага не пропустить, позиции оставляют лишь мертвые! Героизм и мужество приморцев были запредельными. Вот один из примеров: выжившие бойцы из расчетов подбитых орудий обвязывались гранатами и бросались под танки.

В последней лобовой атаке врага 87-я СД уничтожила 18 бронированных машин с крестами и истребила более 300 фашистов. Немцы так и не смогли прорвать позиции 1378-го СП, хотя в нем практически не осталось защитников, кончились снаряды, патроны и гранаты. Но фашисты-то об этом не знали. Они обошли остатки полка с двух сторон. Чтобы захватить хутор за спиной приморцев, Манштейн бросил в бой против них на флангах последний резерв из оставшегося в наличии свежего пехотного полка. И хотя Верхне-Кумский фрицы захватили и даже провели в нем ночь, после этого немецкий командующий отдал приказ к отступлению. По отступавшим фашистам с ходу ударили советские танкисты.

Погибшими и ранеными в той схватке в 1378-м полку оказалось свыше тысячи человек, враг уничтожил практически все пушки (боеспособными остались всего две). Ранение получил и сам командир полка, но не ушел с поля боя.

…Уважаемые читатели, вы, конечно, помните финальную часть книги и фильма «Горячий снег». Там командарм генерал-лейтенант Петр Бессонов (в киноверсии его играл Георгий Жженов) нашел семерых оставшихся в живых и каждому вручил по ордену Красного Знамени со словами «Спасибо за подбитые танки… Все, что могу лично».

На самом деле награды получило несколько сотен человек – уцелевших и погибших. За этот бой комполка подполковник Михаил Диасамидзе был удостоен звания Героя Советского Союза…

Днем 18 декабря об итогах этого сражения Георгий Жуков по телефону доложил Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. К вечеру вождь народов прислал личную телеграмму с выражением гордости за стойкость в бою. Ее зачитали во всех подразделениях 87-й дивизии. 1378-й полк стал именоваться Верхнекумским.

Наконец-то нам дали приказ наступать

А еще через шесть суток советские войска перешли в наступление и под Ростовом-на-Дону добили группировку Манштейна. Наши земляки освобождали село Аксай. Потом зачищали завод «Ростсельмаш» под Ростовом.

На излете 1942 года комдива Александра Казарцева отправили на повышение. Дивизию принял полковник Михаил Эхохин. Он прославился в самом начале войны. Командовал полком, в конце лета 1941-го попал в окружение, пробился к своим с оставшимися в живых. При этом на теле офицера было боевое знамя полка, которое он носил несколько недель до середины осени 1941 года.

В день рождения Красной армии 23 февраля 1943 года 87-я СД полностью овладела селом Ряженым на реке Миус. Об этом сражении также написали книгу – «Нам дороги эти позабыть нельзя».

Летом 1943-го дивизия вела кровопролитные бои на Донбассе. Доходило до рукопашных схваток. Села и шахты переходили из рук в руки. Дивизия вновь понесла большие потери. Погибли недавно назначенные комдив и два комполка.

В сентябре того же года приморцев во главе с новыми командирами перебросили под Мелитополь. Они освобождали Таврию.

В ночь на 3 ноября соединение бросили на прорыв Перекопского вала. Сражение длилось четверо суток. Немцев отбросили вглубь Крыма, а дивизии присвоили почетное наименование Перекопская.

Бои на полуострове растянулись на полгода. Но именно наши земляки первыми освободили Симферопольский и Бахчисарайский районы. За штурм Севастополя дивизию наградили орденом Красного Знамени. В тех боях вновь потери оказались тяжелейшими, половина командиров вышла из строя…

Весь 1944 год 87-я СД сражалась в Литве в составе Прибалтийского фронта. 1378-й СП заслужил еще одно наименование и стал Верхнекумским-Шауляйским. Остальные полки получили ордена Красного Знамени. Об их героизме и очередных колоссальных потерях в своих воспоминаниях написал маршал Иван Баграмян. Это было связано с тем, что наша дивизия преградила путь курляндской группировке немцев в ходе ее попыток прорыва в Восточную Пруссию.

По счастливому совпадению 9 мая 1945 года прославленное соединение пленило сразу две фашистские пехотные дивизии. Вот такая вышла Победа!

За время войны 12549 воинов дальневосточной дивизии было награждено орденами и медалями, шесть человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

На боевом счету 87-й дивизии около 66 тысяч уничтоженных фашистов, 675 танков, самоходных установок и бронетранспортеров, 23 самолета, 606 орудий, 813 минометов, 3553 пулеметные точки…

Вместо эпилога

Летом победного 1945 года 87-ю СД начали перебрасывать на Дальний Восток, чтобы она приняла участие в разгроме Квантунской армии. Но доехать до фронта не успели – в пути пришло сообщение о капитуляции Японии. Геройскую дивизию в числе первых расформировали, а личный состав отправили по домам.

Артефакты

К счастью, не все наши земляки сложили головы в смертельных боях. После войны выжившие бойцы и командиры двух спасских – 21-й Пермской Краснознаменной и 87-й Перекопской Краснознаменной – дивизий несколько раз собирались на месте формирования этих стрелковых соединений. Всего их набралось около сотни человек.

К примеру, Петр Пантелеевич Кубрак призывался из Спасска. Прошел всю войну в составе 87-й СД. Стал офицером. После войны служил там, где приказывала Родина. Но в родные края изредка заглядывал к близким людям. А потом поделился с музеем не только своими воспоминаниями, но и рисунками фронтовой поры.

Кроме того, он дружил с пионерами Спасска. В середине 80-х годов вместе с группой пионеров-следопытов совершил поездку в Волгоград по местам боевых действий. Оттуда ребята для городского музея привезли множество фрагментов оружия и снаряжения. А еще верблюжьи колючки вместе с полынью, на охапках которых в войну спали солдаты на передовой, они называли их «солдатской периной». Это все и сейчас можно увидеть в музее.

Николай КУТЕНКИХ, член исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

Фото автора и из архива музея Спасского городского округа