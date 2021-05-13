Арсеньевскому заводу обеспечат гособоронзаказ Губернатор Приморья обсудил с министром обороны РФ вопросы гособоронзаказа для градообразующих предприятий края и патриотического воспитания молодежи.

Завод «Прогресс», на котором выпускают вертолеты К-52, в 2022-м и 2023 годах будет обеспечен гособоронзаказами в необходимом объеме.

«Это важное решение для жителей Арсеньева, которые работают на предприятии, и обороноспособности страны», – заявил глава Приморья.

Сергей Шойгу и Олег Кожемяко обсудили также вопрос развития в регионе патриотических клубов «Авангард», где ребята допризывного возраста смогут пройти специальную подготовку.

«Такие клубы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек. Пройти подготовку в них можно будет круглый год, летом такие учебные центры могли бы работать как лагеря отдыха. Это поможет патриотическому воспитанию нашей молодежи», – обозначил губернатор.

Олег Кожемяко также поблагодарил Сергея Шойгу за содействие в решении вопроса выделения земельных участков Минобороны в Приморье для строительства жилья.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края / primorsky.ru