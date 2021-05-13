Полковнику вернули адрес Приморские общественники вновь защитили интересы российских военнослужащих. Правда, для этого им пришлось настоять на изменении поправок в федеральное законодательство.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в этом году подвергся очередной редакции. Казалось бы, что здесь такого, тем более что с момента его выхода, то есть с 1998 года, редактировали документ не единожды, но именно эта редакция могла существенно усложнить жизнь военнослужащим и их семьям. Речь, в частности, идет о статье 15 Федерального закона, в народе именуемой «жилищной», которая после внесенных изменений запрещала бы прописывать бесквартирных военнослужащих и членов их семей по адресу воинской части. То есть люди по факту оставались вовсе без регистрации, поскольку большинство из–за отсутствия служебного жилья вынуждены жить в арендованных квартирах, хозяева которых не желают и, главное, не обязаны прописывать своих квартирантов.

– Сами понимаете, человек без регистрации лишен большинства гражданских прав, вплоть до того, что он не может свободно голосовать. Все-таки паспортную систему в нашей стране никто не отменял, – комментирует ситуацию руководитель общественной приемной ЗС ПК по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур и членами их семей Юрий Тарлавин. – Более того, людям пришлось бы столкнуться с массой проблем. Ладно сами военнослужащие – они при деле, получают денежное довольствие, а что делать их семьям? Ребенка в детский сад, в школу нужно записать – уже проблема. Возможны также сложности с получением медицинской помощи. С устройством на работу, с получением дебетовой (зарплатной) карты, с регистрацией машины, с получением социальной помощи… Если военнослужащий – охотник, то купить патроны без регистрации он не сможет. Кредит взять? Тоже без вариантов. Не говоря уже о том, что жизнь без регистрации – это уже по факту административное нарушение и наказывается штрафом. Вполне естественно, что, когда мы увидели проект новой редакции, тут же постарались задействовать всех, кого только можно, чтобы документ в таком виде не вступил в силу. Обратились к председателю комитета по обороне Государственной думы Владимиру Шаманову, к приморским депутатам Госдумы, сенатору от Приморья Людмиле Талабаевой. Через пару месяцев получили в ответ письмо из думского комитета по обороне, где сказано, что права на регистрацию по адресу воинской части не обеспеченных жильем военнослужащих и членов их семей сохраняются. Указанное право закреплено в п. 18 статьи 15.2 законопроекта.

Юрий Алексеевич уверен: их своевременная инициатива уберегла десятки тысяч семей от практически неразрешимых проблем.

К слову, эта законодательная инициатива правительства не первая, в корректировке которой приняли участие приморские общественники. Так, в одном из приказов, еще принятом бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, отменялась постоянная регистрация военнослужащих и их семей в служебном жилье, предусматривалась только временная. Что также негативно отражалось на социальных правах военнослужащих и членов их семей. В частности, полностью исключались шансы получения кредита… Усилиями общественной приемной ЗС ПК по работе с военнослужащими при поддержке прокуратуры ТОФ удалось данный приказ отменить.

В зоне ответственности общественной приемной не только интересы военнослужащих и их семей, но и гражданских лиц. В частности, речь идет о сотрудниках арсеньевского завода «Прогресс», которые занимались доставкой вертолетов в Сирию. Более того, какое-то время они работали в зоне боевых действий.

– Но из-за того, что они не военнослужащие, они не могли получить статус ветеранов боевых действий. С этой же проблемой столкнулись не только приморцы, но и работники РСК «МиГ». Мы подняли этот вопрос, обратившись к статс-секретарю Минобороны Николаю Панкову, – поясняет Юрий Алексеевич. – Как результат – ребята смогли получить удостоверения ветеранов.

Анжелина ШИЛАН

Фото Алексея ВОРОНИНА