К 95-летию АО «ДНИИМФ» 12 мая 2021 года исполнилось 95 лет со дня подписания Народным комиссаром путей сообщения молодой Советской республики приказа об учреждении Управления проектных изысканий на Тихом океане (УПИТО). Этот документ был основан на решении правительства создать в стране сеть организаций, занимающихся инженерными изысканиями и проектированием морских сооружений. Это свидетельствует о том, что уже тогда внимание к развитию морской инфраструктуры на Дальнем Востоке было приоритетной задачей государства с новой идеологией.

В наши дни Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (АО «ДНИИМФ») как правопреемник УПИТО работает в более широком формате проектирования – в целях строительства промышленных предприятий, портов, жилых домов, сооружений социального назначения, объектов благоустройства. Строительство – это реализация идей, воплощение в жизнь желаний. Это квинтэссенция экономики. Один строитель загружает работой 7-10 человек в сопутствующих отраслях. Строительство жилых домов – наиболее чувствительная часть всей строительной отрасли, поскольку прямо отражается на благополучии населения. Мы все хотим жить в благоустроенном доме, где проходит вся наша жизнь. Время примитивных построек закончилось, но время комфорта, время значимых строительных объектов на Дальнем Востоке еще впереди, нам есть где развернуться.

Я с особым волнением говорю об этом, потому что в мою жизнь и в мое сознание проектирование и строительство пришли как нечто сверхъестественное, изумительное.

Я профессиональный моряк, капитан дальнего плавания, и 20 первых лет взрослой жизни отдал морю. Когда пассажирский теплоход или грузовое судно под моим командованием входило в порт Владивосток, я давал команду рулевому держать на угол красного кирпичного здания, которое хорошо было видно с акватории бухты Золотой Рог. Мне всегда было интересно, чем же в нем занимаются, но я и предположить не мог, что когда-нибудь хорошо это буду знать.

Волею судеб я оказался директором предприятия, размещенного в этом здании на улице Фонтанной, – ДальморНИИпроекта в то время, АО «ДНИИМФ» сейчас. 33 года директорства совершенно изменили меня, мое отношение к проектировщикам и строителям – это они создают то, что является основой нашей жизни.

Я преклоняю голову перед памятью архитектора Александра Семеновича Котлярова, ушедшего из жизни, но оставившего о себе память во многих архитектурных сооружениях, но особенно – в соборах в Покровском парке и на Корабельной набережной. Это яркие, притягательные точки. Но как много всего создали архитекторы, конструкторы, строители за 95 лет существования института! Порты и причалы от Тикси до Вьетнама, заводы и нефтебазы, гостиницы и дома.

Особенную гордость вызывает вклад наших проектировщиков в общую победу в Великой Отечественной войне. Строительство в порту Ванино оборонительных сооружений – это наша заслуга, тыловой подвиг наших ветеранов.

Но подвиги прошлого – это не только уважение и вечная память о людях, их совершивших. Это стимул говорить о настоящем.

Вот программа развития Дальнего Востока. Она разработана и принята правительством в рамках национальных программ развития. Программа небольшая по объему, всего полторы сотни страниц, и содержит перечень объектов, которые должны быть построены и задействованы до 2030 года. Это далеко не первая программа по развитию региона. Наша история знает их десятки, и все они были направлены на опережающее развитие Дальнего Востока или создания форпоста в его лице. Причем эту последнюю функцию в оборонном значении Дальний Восток во времена СССР выполнял отменно. Запомнились такие программы, как «Построим наш Сан-Франциско» и «Город-труженик Комсомольск-на-Амуре». Без сомнения, все программы и стратегии были разумными и полезными, но ни одна из них не была выполнена полностью.

На Дальнем Востоке в настоящее время реализуется свыше 2,6 тысячи инвестпроектов, фактический объем инвестиций составляет около 1,5 триллиона рублей. Это немало, но нас все равно не удовлетворяют темпы развития, нас не удовлетворяет то, что, как говорит Ю. П. Трутнев, «…работают на стройке 80 % выходцев из бывших союзных республик, а отток жителей Дальнего Востока продолжается, хотя, быть может, и не теми темпами, что в 2018 году». На мой взгляд, причиной этого является не просто отсутствие работы, качественных социальных и других жизненно важных условий и не климатические условия. Это, скорее, потеря веры населения Дальнего Востока в то, что они что-то могут изменить.

Был период, когда в нашем институте подобрался хороший молодой коллектив, который жил надеждой реализовать себя как архитекторов, проектировщиков, предпринимателей. Но не свершилось. А почему? Потому что Дальний Восток развивают не те, кто живет здесь, а те, кто жить здесь не собирается, – они просто выполняют задание, поручение, зарабатывают и уезжают... А ведь сегодняшние молодые жители нашего региона не только деньги хотят получать – они хотят реализовать себя в значимых проектах. Но значимые проекты не в наших руках. Хорошо, что хоть иностранных имен стало поменьше. Но будем помнить о них по гостинице на Корабельной набережной.

Представляется необходимым продумать некоторую правовую норму, предусматривающую местную локализацию руководства и исполнителей, реализующих проекты федерального значения на территории Дальнего Востока. Не в «институтах развития» с непременными «Лексусами» и красивыми секретаршами, а в реальных проектах.

В среде инструментов экономического развития (ТОР, ТОСЭР, СПВ, экономические зоны разного типа) имеется много привилегий, и они предлагают существенные льготы предпринимателям. Эти инструменты носят универсальный характер. Ими может воспользоваться каждый новый предприниматель, если его чаяния и усилия отвечают критериям применимости. Например, создал новую проектную контору – и увел из проектного института сильных специалистов, ведь материальных стимулов никто не отменял.

В принципе, государство выстрелило. В кого попали – хорошо. В кого нет – ваши проблемы. Как мне кажется, к месту пословица про стрельбу из пушки по воробьям. Или более благородная: «Стрелять по всему, что летает, подбирать все, что падает». Для некоторых инициативных идей это действительно благо – снижение налоговых расходов на 20-30 процентов. Для других традиционных предприятий – вредно, ведь из них уходят специалисты.

Но главное даже не в этом, а в том, хватит ли этих льгот, чтобы обеспечить производство продуктов, конкурентных на мировом рынке. В теории государства и права есть много конструкций построения богатого государства, например, надо производить больше, чем потребляешь, и будешь богатым. На Дальнем Востоке мы располагаем рядом природных ресурсов с высокой рентной нормой. Но, даже используя существующие инструменты развития, создать продукцию, востребованную на внешнем рынке, из биоресурсов, лесоматериалов, редкоземельных элементов, природных инертных материалов в силу исторически сложившейся производительности труда, климатических условий, уровня подготовки населения трудно. Но ведь обидно: в странах, не настолько богатых лесами, как наша, мы покупаем бумажную продукцию, из Китая, Кореи, Японии везем бордюрные камни, брусчатку, отделочные материалы. Таких примеров много. Необходимо разработать не привилегии общего назначения, а совершенно конкретно ориентированные нормативы, направленные на основные высокорентные производства.

Роль государства не только в том, чтобы собирать налоги и перераспределять их на социальные нужды, но и в том, чтобы выступать в качестве экономикообразующего фактора. Необходимо усилить роль государства в обосновании и создании производств, которые создадут новую экономику производственного и сельскохозяйственного направления.

Общество скептически относится к созданию разного рода аналитически-стратегических направлений развития, особенно когда в их составе есть иностранные составляющие. Но, чтобы понимать, что нам можно и нужно производить, необходимо проводить постоянную аналитическую работу. Надо точно знать, что нужно нашим соседям, что они завозят себе, сколько это стоит и по какой цене они это купят у нас. Определить по конкретному названию востребованный ими товар, изучить, есть ли возможность его производить: есть ли сырье, есть ли экологические условия, есть ли специалисты-исполнители, есть ли предприниматели, которые такое производство освоят. Но главное, определить, какие экономические инструменты государство должно и может придать производству этого продукта.

Нужно выстрелить точно в цель.

Таким образом, стратегический орган должен быть. Грамотный, а не просто начальствующий. Хочется перефразировать поэта: «Я знаю, рынок будет, я знаю, рынок есть, когда в стране своя стратегия есть». Это несложная задача. Анализ таможенной статистики соседних стран позволяет с высокой точностью определить, в чем нуждается то или иное государство. Это не только продовольствие, питьевая вода, углеводороды. Это огромный перечень товаров, который нужен их населению. Когда определим, то обнаружим, что мы в состоянии их производить на нашей территории.

В нашем идейном посыле преобладает суперкритицизм – «разрушить все до основания, а затем...». Эти «нахально-обвальные» тенденции не принесут блага региону или стране. Юридическая криминологическая наука точно определила, что большинство людей настроены на порядок и на рост благосостояния за счет нормально организованного общества. Но отдельные личности за счет своей активной деятельности создают нервозную обстановку.

У нас простая задача: сделать Дальний Восток богатым. Надо подчинить этой идее реальность. В этом и будет состоять реализация личности каждого дальневосточника. Живу на Дальнем Востоке и горжусь этим.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на некоторый аспект. Нас убеждают, что наши сбережения надо приумножать в ценных бумагах уже успешных предприятий, в том числе иностранных. Но почему бы нам, жителям Дальнего Востока, не обратить свои накопления на инвестиции в организацию собственного прибыльного дела. Имеется в виду создание на территории ДФО предприятия значимых масштабов – завода по производству стекла и строительных стекольных материалов, или лесоперерабатывающего бумажно-целлюлозного комбината, или предприятия по производству питьевой воды для Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы население восприняло такую идею, нужны серьезные федеральные и региональные гарантии, существенные привилегии жителям Дальнего Востока, ограничение от сторонних инвесторов. Такое народное предприятие на Дальнем Востоке могло бы стать общей вдохновляющей идеей, вокруг которой можно было бы организовать большую воспитательную работу. Конечно, такое предложение требует тщательной проработки, но помимо этого – смелости власть имущих на осуществление столь дерзкого проекта.

Реализовав идею, мы с гордостью будем говорить, что наши соседи пьют нашу чистую природную воду, едят наши экологически чистые продукты, строят здания из наших строительных материалов, а в их технике используются редкоземельные элементы из наших месторождений. И, следовательно, молодые люди, рожденные на Дальнем Востоке, будут знать, что лучше места для построения карьеры, чем Дальний Восток, нет.

И еще есть предложение: объявить молодежное движение «Владивосток – город русский и морской». Молодые строители, проектировщики, конструкторы будут проектировать и строить Владивосток для себя, и им никуда не надо будет ехать.

Возвращаясь к истории ДНИИМФ, как бы институт ни назывался ранее, хочу отметить, что при любой экономической политике государства эта история неразрывно связана с судьбой Дальнего Востока. Вот и сегодня проектировщики в области портового строительства и гидротехники трудятся над реализацией арктического транспортного моста Петропавловск-Камчатский – Мурманск. Задача современная, сложная и почетная.

Сегодня к руководству АО «ДНИИМФ» в силу наследственных отношений пришли новые амбициозные руководители. Они в пути, они в дерзаниях. Попутного им ветра. Ведь до 100-летнего юбилея, до, можно сказать, вечности осталось каких-то 5 лет. Хотелось бы ее все-таки встретить, не растеряв тот опыт, который был накоплен десятилетиями, тех прекрасных специалистов, что все еще работают на предприятии, и не посрамить честь и славу наших ветеранов, внесших реальный вклад в развитие региона.

Я.Н. СЕМЕНИХИН, профессор, к.э.н., академик Академии транспорта РФ, генеральный директор АО «ДНИИМФ» (1987-2020)

Фото Алексея ВОРОНИНА