Укрепить, не дожидаясь беды Транспортный коллапс в районе аварийного путепровода возле Артемовской ГРЭС потребовал личного вмешательства губернатора края Олега Кожемяко. Вчера, 12 мая, глава региона побывал на объекте и поручил в кратчайшие сроки восстановить двухполосное движение для легкового транспорта.

Более месяца назад представители краевого министерства транспорта провели обследование автомобильного путепровода на участке 19+524 км автодороги Артем – Находка – порт Восточный. По его результатам был принят ряд решений, направленных на обеспечение безопасного проезда по мосту. Так как состояние конструкций путепровода внушает специалистам опасения, масса проезжающих по нему транспортных средств была ограничена 3,5 тонны. Это привело к изменению схемы и графика движения автобусных маршрутов, а также к перенаправлению грузового транспорта по дороге через Заводской и Суражевку.

Однако и легковой транспорт вынужден часами простаивать в пробках на подъездах к аварийному путепроводу, возраст которого составляет около 60 лет. Сейчас движение автомобилей по нему осуществляется реверсивно, а въехать на мост можно только через установленные на днях габаритные ворота. Конструкция призвана препятствовать проезду транспортных средств высотой более 3 метров и общей массой 3,5 тонны.

Транспортная ситуация обострилась после завершения майских праздников: утром 11 и 12 мая сотни жителей микрорайона, прилегающих к АртемГРЭС, не смогли вовремя добраться на работу из-за увеличившегося интервала общественного транспорта. Междугородние автобусы, вынужденные ехать окружным путем, также двигались с опозданием. Свое возмущение артемовцы выплеснули в социальных сетях, и реакция со стороны руководства города и края не заставила себя ждать: в среду Олег Кожемяко лично побывал на объекте и дал ряд поручений.

«На этом участке сложная ситуация: начали осыпаться балки, держащие конструкцию моста. Поэтому движение ограничено, производится в одностороннем порядке. С учетом того, что в летний сезон поедет большое число людей по этой трассе, необходимо принимать оперативные решения по ремонту сооружения. Сделать это надо в срочном порядке. Поскольку строительство нового моста или объездного займет определенное время, это долго», – отметил глава региона.

Олег Кожемяко поручил оперативно восстановить двухполосное движение.

«Необходимо разработать монтажную схему, которая позволит усилить конструкции этого моста. Минтранс, организации, которые занимаются обслуживанием сооружения, должны нам представить ее в течение трех дней. Требуются нестандартные решения, чтобы оперативно открыть движение по двум полосам и чтобы весь летний сезон люди смогли проезжать здесь хотя бы на легковых машинах», – подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что под путепроводом в районе АртемГРЭС проходят железнодорожные пути – ветка, соединяющая порты Находку и порт Восточный с Транссибирской магистралью. В 2010 году капитальный ремонт аналогичного путепровода на въезде в Уссурийск занял около полугода. Кроме того, не за горами пляжный сезон, когда тысячи приморцев и жителей соседних регионов устремятся на пляжи Ливадии, и в случае развертывания масштабных ремонтных работ путь к морю будет отнимать гораздо больше времени, чем раньше.

Добавим, что в районе Артема продолжается строительство 25-километрового участка новой автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный. После его сдачи в эксплуатацию транспорт сможет двигаться в сторону Шкотово и Большого Камня, минуя аварийный мост в районе АртемГРЭС. Ключевой элемент строящегося участка – мостовой переход через реку Артемовку длиной 513 метров. Завершить строительство планируется до конца 2021 года.

Артем СТРОГИН

Фото Ивана ДЯКИНА/ primorsky.ru