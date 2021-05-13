Прививайтесь на прогулке и в магазине Новые пункты вакцинации в общественных местах и торговых центрах появятся на муниципальных территориях Приморья до 15 мая. Такое решение было принято во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В новых мобильных пунктах предусмотрены холодильники для хранения препарата и другое необходимое оборудование. Вакцинация будет происходить со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Прививку в таких точках можно сделать без предварительной записи, имея при себе только полис ОМС и СНИЛС.

Ранее, как уже писал «В», краевые власти указали главам муниципальных образований на незначительный прирост числа вакцинированных и поручили увеличить количество прививочных пунктов как минимум вдвое, сообщает пресс-служба правительства края.

В настоящий момент получить прививку от новой коронавирусной инфекции можно в 52 пунктах вакцинации. Записаться можно в регистратуре, по телефону или на портале «Госуслуги». В некоторых пунктах предварительная запись не требуется. Вакцинироваться в Приморье предлагают тремя разными препаратами: «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они распределены по региону в соответствии с дорожной картой оптимизации процесса вакцинации. Перед прививкой не нужно сдавать дополнительные анализы или тесты, наличие антител не является противопоказанием.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта www.primorsky.ru