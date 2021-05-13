Мидии готовятся к нересту, а город – к гастрономическому фестивалю Во Владивостоке стартовал ежегодный фестиваль мидий. Он продлится до 30 мая. Именно в последний месяц весны дальневосточный моллюск готовится к нересту, набирает вес и максимальный объем полезных элементов, и это лучший момент для подачи деликатеса на стол, отмечают организаторы гастрономического праздника.

В течение двух недель насыщенные сочные мидии можно будет отведать в ресторанах-участниках по специальной цене.

– Фестиваль мидий пройдет в двух форматах – в формате ресторанного фестиваля и в формате городского праздника. В ресторанном фестивале примут участие уже знакомые гостям заведения, а также новые рестораны. Кроме того, мы рассчитываем, что к нам присоединятся рестораны из других регионов, пока не скажем откуда, но мы ведем переговоры, – рассказала руководитель отдела событийного маркетинга проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Как отмечается, в этом году шефы ресторанов-участников сделают акцент на приготовление новых уникальных соусов, которые займут свое место в классическом ряду соусов к мидиям (томатный, сырный, сливочный, том-ям).

Завершится фестиваль двухдневным (29-30 мая) городским праздником «МидияСаммит» (0+) на набережной Спортивной гавани.

Он будет проходить под бодрым весенним девизом «Мир! Май! Мидии!». В программе: кулинарные мастер-классы от шефов, презентации, дегустации продуктов и лекции. В числе участников как популярные рестораны Владивостока, так и «народный» street food.

– Еще не так давно многие приморцы считали мидии морским «сорняком». Несмотря на скептическое отношение, мы в 2018 году провели первый фестиваль и открыли людям вкус и качество свежих фермерских мидий. С тех пор молодые тихоокеанские мидии стали культовым продуктом региона наравне с гребешком, а фестиваль мидий – одним из самых ожидаемых гастрономических праздников весны. Сегодня в Приморье мидии готовят дома, едят в ресторанах, а морские фермы поставляют продукт и в другие регионы страны, – отмечает руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Отдел новостей «В»

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с сайта pixabay.com, Алексея ВОРОНИНА