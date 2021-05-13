Кто на страже учеников: спецсотрудник или вахтер? Школьному охраннику разрешено иметь при себе только дубинку и наручники

Стрельба в казанской школе, унесшая жизни нескольких человек, несомненно, станет поводом для пересмотра подходов к вопросам школьной безопасности. Эксперты считают, что нынешние требования достаточно разрознены и нередко уровень обеспечения безопасности зависит от материальных возможностей конкретного учебного заведения.

Напомним, что во вторник, 11 мая, бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Среди них – безоружный вахтер, который пытался задержать посетителя с ружьем, но получил пулю.

После произошедшей трагедии принято решение усилить меры безопасности в приморских школах.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил руководителям территорий и образовательных учреждений региона усилить меры безопасности в краевых организациях и проверить всю существующую систему на возможность быстрого реагирования в экстренных ситуациях, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Случившееся – напоминание всем нам о том, что бдительность должна быть на первом месте. Особенно когда вопрос касается самого ценного, что у нас есть, – жизни и здоровья детей. Необходимо еще раз внимательно посмотреть, какие меры безопасности организованы в школах, есть ли кнопки экстренного вызова. Еще раз проинструктировать руководство школ и охранные структуры, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Впереди летний отдых, будут работать пришкольные лагеря, необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности, чтобы не допускать подобных трагедий», – заявил губернатор.

Глава Владивостока Олег Гуменюк, как сообщили в пресс-службе мэрии, указал всем руководителям образовательных учреждений неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают в том числе запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа.

Работать на школьном посту желающих мало

Как пояснили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, составление договоров с охранными предприятиями – дело каждой конкретной школы.

Хотя перечень требований к охранникам, получающим допуск работы в образовательных учреждениях, единый по всему Приморью. Сотрудник должен пройти специальное обучение и получить лицензию на право работать в школах. Разряд иметь от четвертого и выше (право на ношение огнестрельного оружия получают охранники, имеющие шестой разряд). На работе сотрудник охранного предприятия должен быть обязательно в форме и иметь при себе бейджик с указанием его данных. Этим, пожалуй, основные требования к нему и ограничиваются.

Разумеется, при подписании договора и агентство, и его сотрудники должны представить все необходимые документы, подтверждающие его категорию и право работать в образовательной организации. Но ношение оружия в школах недопустимо: охраннику разрешено иметь при себе только спецсредства – дубинку, наручники…

Корреспонденты газеты «Владивосток» пытались разобраться, возможно ли обеспечить полную безопасность школ силами частных охранных предприятий и по силам ли им предотвратить преступление.

Как рассказывает Олег Евгеньевич, охранник одного из городских предприятий, всех сотрудников охранных агентств обязывают ежегодно проходить медкомиссию и аттестацию. Но вот работать в школах согласны немногие.

– В образовательные учреждения нужно ставить более подготовленных людей, которые имеют опыт работы в органах внутренних дел или службы в армии. Но работать на школьном посту желающих мало. В числе причин – условия труда. Как правило, школьный пост – стол в коридоре, а кругом шум, гам, дети не слушаются. При этом возможность всех досмотреть не обеспечена: дети идут в школу к определенному времени, это большой поток, и за всеми уследить физически невозможно. Они могут что угодно пронести в портфеле. Да и охранники тоже всякие бывают. Возьмут молодого, а он только в телефоне сидит. Встречаются, конечно, ответственные директора школ, которые сами контролируют работу охранников, пишут для них инструкции, на что следует обращать внимание, проводят беседы…

Главное оружие – тревожная кнопка

В зависимости от квалификации охранника у него в распоряжении может находиться газовый баллончик, наручники, резиновая дубинка или пистолет (напомним, что ношение огнестрельного оружия в детских учреждениях запрещено). Все сотрудники охранных предприятий обучаются работе с тревожными кнопками, которые в рамках государственной программы «Безопасный город» должны быть установлены в больницах, школах и детских садах.

– Охранники, которые стоят на постах, должны понимать, как работать с кнопкой, и во всех крупных ЧОПах сотрудники владеют этой информацией, – говорит генеральный директор охранного агентства «Зорро-сервис» Дмитрий Шищук. – Тревожный сигнал поступает на пульт дежурного в короткие сроки. Даже на старом оборудовании это время составляет доли секунды. На всех наших объектах, где стоит такая система, мы рекомендуем проверять кнопку не реже раза в сутки. Если несколько суток не звонят с объектов, оператор сам приезжает и проверяет. Все мы знаем, что бывают охранники, которые на самом деле и не охранники вовсе, а просто вахтеры. Таких в школах уже, конечно, нет, но на других объектах еще встречаются. А в образовательных учреждениях, насколько мне известно, все должно выводиться на Росгвардию. Думаю, мы придем к тому, что только они будут охранять школы.

В настоящий момент образовательные учреждения заключают договоры с частными охранными предприятиями. Но застать охранника на посту получается не у всех. Как рассказала мама ученицы одной из школ Владивостока, на входе в их учебное заведение она видела лишь бабушку-вахтершу.

– С этого года учреждение вроде бы охраняет один из местных ЧОПов, но сама я охранника еще не видела, и за их услуги с нас деньги не собирали.

Тревожных кнопок в нашей школе две. Одна там, где дают звонки с уроков и на уроки, но там постоянного дежурного, насколько мне известно, нет. Вторая кнопка – в кабинете у директора, – рассказывает женщина. – Входишь в школу и попадаешь сразу в холл, никакого предбанника нет. То есть пройти незамеченным в общем потоке детей можно без проблем. В столовой окна до пола и без решеток, в переходах между школьными корпусами окна такие же, так что, если сильно захотеть, можно спокойно проникнуть в здание.

Собеседница «В» считает, что охрану школ, детсадов и учреждений дополнительного детского образования нужно доверять агентствам, обязательно лицензированным, сотрудники которого проходят обучение и спецподготовку. Конечно, такая преграда на пути злоумышленников обойдется в серьезные траты для детских заведений. Но она готова доплачивать за специализированную охрану, правда, не очень большую сумму.

Росгвардия нас бережет

– Все вузы, колледжи, школы и детские сады во Владивостоке, Артеме и Уссурийске под контролем комиссии по антитеррористической безопасности, – уверяет пресс-секретарь территориального управления Росгвардии Татьяна Синицына. – И без ее согласования эти объекты не могут быть сданы в эксплуатацию. В этом же списке банки и почтовые отделения, учреждения культуры и здравоохранения.

Сегодня на территории Приморского края расположено 1391 образовательное учреждение, на которое распространяются требования антитеррористической защищенности, утвержденные Постановлением правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006. В том числе 557 общеобразовательных организаций, 564 дошкольных учреждения, 73 учреждения среднего профессионального образования и 197 иных учреждений образования.

Кроме того, все высшие учебные заведения, а также учреждения школьного и дошкольного образования подключены к тревожной кнопке вневедомственной охраны. То есть находятся под наблюдением мобильных экипажей этой службы, которые круглосуточно патрулируют на территории Владивостока. И всегда максимально приближены к охраняемому объекту, чтобы в случае ЧП прибыть на объект в кратчайшие сроки. Вне зоны действия нарядов обеспечена безопасность 111 объектов образования благодаря мониторингу технических средств охраны, осуществляемому нарядами подразделений территориальных органов внутренних дел. Всего в Приморье под контролем вневедомственной охраны 753 объекта образования, оборудованных кнопкой тревожной сигнализации. Еще семь объектов образования дополнительно оборудованы охранно-пожарной сигнализацией.

Кроме того, учебные заведения, если позволяет их бюджет, могут заключать договоры на охрану с частными охранными предприятиями (ЧОПами). Чаще всего к услугам ЧОПов обращаются частные дошкольные и частные школы. Сумма контракта на охрану зависит от многих факторов и оговаривается в каждом случае индивидуально. При этом ЧОПы должны быть лицензированы на осуществление частной охранной деятельности. А их сотрудники обязаны иметь лицензию (удостоверение) частного охранника на физическую охрану единого государственного образца с присвоением квалификационного разряда. С 2016 года эти документы выдает Росгвардия, ранее их выдавали местные управления МВД.

Горький опыт

Газета «Владивосток» напоминает о трагедии, случившейся в Находке в марте 2016 года. 19-летний парень пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой. Дежурный пропустил его беспрепятственно, хотя злоумышленник не был ему знаком. Не добившись взаимности, незнакомец начал скандалить, затем ворвался в кабинет директора, где скрывалась его пассия, и ударил ее ножом. Девушка умерла до прибытия полиции и «скорой», убийца покончил с собой. После этого случая во многих школах края убедились, что на входе в учебное заведение должен находиться дежурный, и непременно мужчина в специальной форме. А не пенсионеры, у которых порой даже нет сил или смелости, чтобы спросить документы у постороннего или прикрикнуть на расшалившихся ребятишек. Зато такие «секьюрити» не требовали большую зарплату и даже могли подменить уборщицу.

Сегодня постороннему проникнуть в учебные заведения края практически невозможно, уверяет Татьяна Синицына. Бдительная охрана не пропустит даже родителей ученика без особого на то приглашения преподавателя, заверили в терруправлении Росгвардии.

Марина ЗУБКО, Сергей КОЖИН, Анжелина ШИЛАН, Татьяна ЯРМОЛЕНКО

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с сайта pixabay.ru, Ивана Карпова / Лори/rbc.ru, с сайта vlc.ru