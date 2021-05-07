Когда весна – тогда цветы и краски В выставочных залах Приморского отделения Союза художников открылась персональная юбилейная выставка Галины Максимюк «Цветы и краски» (12+).

В экспозиции представлены фарфор, керамика, картины в технике горячего батика. Художница считает выставку ретроспективной и в то же время предшествующей началу нового этапа.

Галина Максимюк признается, что на творческую стезю ее привела сама жизнь. В юности она попала в студию к Василию Безродному, который увидел в ней большой потенциал и посоветовал получить профессиональное образование. Во Владивостокском художественном училище после защиты диплома ее рекомендовали для поступления в только что открывшийся Дальневосточный государственный институт искусств. По предложению Ирины Куриленко, заведующей цехом росписи тканей Владивостокского горпромкомбината, пришла на предприятие, где проработала 10 лет. После этого более 20 лет на Владивостокском фарфоровом заводе.

– Работы Галины Максимюк отличаются большой эмоциональностью, сочностью, точностью выражения мысли. Ее росписи имеют свой характер, индивидуальный почерк, – говорит Илья Бутусов, председатель местного отделения СХ. – Художница много экспериментирует, ищет, не успокаиваясь на достигнутом, совершенствуя свое мастерство. Владеет техникой росписи ткани, с удивительной фантазией и мастерством развивая это направление в течение многих лет, освоив в последние годы технику работы с батиком.

За период творческой деятельности Максимюк создала более 300 образцов штучных изделий (платков, купонов, шарфов), которые демонстрировались на многих краевых выставках декоративно-прикладного искусства и широко тиражировались. Работая на фарфоровом заводе, художница внесла большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Приморья, ее работы получали на республиканских и всесоюзных художественных советах высокие оценки. Прекрасно владея технологиями декорирования фарфора, работая в разной технике – деколи, печати, аэрографа, цветных масс и глазурей, подглазурной и надглазурной живописи, она сумела создать прекрасные произведения, хранящиеся сегодня в музейных коллекциях.

Ее вазы, сервизы, декоративные блюда отличаются тонкостью проработки, тематическим разнообразием. Многие из них посвящены дальневосточной природе, родному городу, морю.

Работам Галины Максимюк присуща свобода композиции, что придает изделиям своеобразный, оригинальный характер.

Последние 10 лет она преподавала в Дальневосточном федеральном университете в мастерских кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ. Ее студенты осваивали художественную технологию, но в большей мере учились творить. В этом году художница решила завершить преподавательскую деятельность, оставив время только на творчество, признавшись, что этот этап жизни закончен, идей много и хочется успеть их воплотить.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА