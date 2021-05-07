Дело к ночи? Пора в музей Традиционная акция «Ночь музеев – 2021» пройдет в этом году 22 мая.

Так же традиционно к ней присоединятся Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и музей-заповедник «Владивостокская крепость».

Жители и гости города вновь соберутся на музейных и крепостных площадках, чтобы вспомнить прошлое, познакомиться с удивительным и создать новые воспоминания.

Как рассказали в Музее истории Дальнего Востока, 22 мая с 10 утра и до полуночи два ведущих музея Дальнего Востока приглашают всех желающих ощутить преемственность эпох и, познакомившись с прошлым города, региона и страны, написать собственную историю.

– Музеи не только хранят память, но и формируют будущее, помогая людям встречаться, знакомиться и созидать. Так, в залах, в которых собраны свидетельства минувших столетий, открываются новые горизонты, а брутальные военные объекты становятся заповедными местами для мирного отдыха, любования природой и интересных бесед, – подчеркнули в пресс-службе музея.

В рамках всероссийской акции главный корпус, музей города, Дом чиновника Суханова и Дом путешественника Арсеньева будут открыты с утра до позднего вечера. Гости примут участие как в новых, так и в уже полюбившихся экскурсиях, познавательных занятиях, квестах для всей семьи и мероприятиях под открытым небом. Каждый сможет составить собственную программу дня, воспользовавшись абонементами на посещение всех площадок, – погрузиться в мир флоры и фауны «Страны Удэхе» (0+), разгадать загадки старинного особняка, предаться ностальгии и сыграть в хорошо знакомые дворовые игры. Посетители главного корпуса увидят масштабные выставочные проекты: об истории царского дома в залах выставки «Романовы. От царя до императора» из собрания Музеев Московского Кремля (16+) и о целостном взгляде на Дальневосточный регион через картины народного художника России в экспозиции «Иван Рыбачук. Призвание – Дальний Восток» (16+).

Познакомятся с Владивостоком или заново влюбятся в город участники пешеходных прогулок: экскурсоводы проведут их по улицам и тайным закоулкам, расскажут истории, которые хранятся за стенами домов, и о судьбах выдающихся владивостокцев (12+).

Впервые в акции «Ночь музеев» свою программу (6+) представит музей-заповедник «Владивостокская крепость». Основные события будут сконцентрированы на форте № 1, который только в прошлом сезоне был открыт для посетителей. На территории разместятся сцены с живой музыкой, детская игровая зона, спортивная площадка, места для отдыха и информационные точки, где сотрудники музея-заповедника расскажут о прошлом крепости и планах на будущее. Для всех, кто захочет узнать больше об уникальном фортификационном комплексе, будут доступны маршруты-путеводители и экскурсии с профессиональными гидами.

На площадке рядом с главным корпусом Музея истории Дальнего Востока и на форте № 1 будут организованы творческие зоны и фуд-корты. Для удобства гостей весь день на маршруте от центра города до объекта Владивостокской крепости и обратно будут работать бесплатные автобусы.

Расписание событий и график движения трансферных автобусов в скором времени будут доступны на сайтах Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и музея-заповедника «Владивостокская крепость».

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА