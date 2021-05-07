100 дней на капремонт и переоборудование Второй корпус детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы № 2 закрылся на капитальный ремонт.

Как отметили в пресс-службе края, работы начались сразу после снятия с детского инфекционного отделения статуса ковидного госпиталя.

«Чтобы на период ремонта детское инфекционное отделение не останавливало свою деятельность и продолжало оказывать специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам, было решено проводить капитальный ремонт частями. Сейчас работы ведутся в правом крыле больницы, затем начнутся в левом», – уточнил главный врач медучреждения Вячеслав Глушко. Он добавил, что впервые за 45 лет появилась возможность капитального ремонта и переоборудования помещения согласно потребностям детского инфекционного отделения.

Помимо внутренней отделки помещений будет произведена замена мебели медицинского назначения, инженерных коммуникаций, дверей и окон, электропроводки и сантехники.

Отремонтировать корпус планируется за 100 дней. Средства на это предусмотрены региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы.

Отметим, что за год пандемии детское инфекционное отделение «тысячекоечной» приняло 1064 ребенка с коронавирусной инфекцией. Сегодня дети до 18 лет с COVID-19 госпитализируются во владивостокский роддом № 1.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru