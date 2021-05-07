Врачи рады возвращению к «мирной жизни» Владивостокская клиническая больница № 4, больше известная как дальзаводская, с 4 мая приступила к работе по своему обычному профилю, сообщили в пресс-службе края.

Напомним, что с 24 апреля 2020 года на базе дальзаводской больницы был развернут крупнейший на Дальнем Востоке ковидный госпиталь на 450 коек. За год работы стационар принял свыше девяти тысяч пациентов с COVID-19.

Накануне в медучреждении прошло торжественное собрание, на котором врачей стационара отметили памятными знаками «Мужество и самопожертвование».

«Мы лечили пациентов в отрыве от семьи. Сотрудники жили в гостинице, чтобы не отрываться от работы и думать только о том, как спасти пациентов. Мы принимали до 1500 пациентов в месяц. Ежедневно они нуждались в кислородной поддержке, в аппаратах искусственной вентиляции легких. В сутки уходило до 1 миллиона литров кислорода. Это колоссальная нагрузка на весь медицинский персонал. Мы получили бесценный опыт. Но мы очень соскучились по нашим профильным пациентам», – подчеркнула главный врач дальзаводской Елена Новицкая.

С 26 апреля госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, развернутый на базе Владивостокской клинической больницы № 4, прекратил прием новых пациентов с COVID-19.

«Коронавирусная инфекция отступает, число заразившихся пациентов меньше с каждым днем. Чувствуется облегчение. Мы рады, что можно вернуться на свое рабочее место в халате с фонендоскопом, а не начинать свое утро с переодевания в защитный костюм», – делится заведующий приемным отделением Виталий Алявин.

Несмотря на возвращение к «мирной жизни», главврач ковидного госпиталя Елена Новицкая, как и многие другие специалисты, считает, что коронавирус не побежден полностью.

«Врачи готовы вновь перепрофилироваться к работе в ковидном госпитале на случай прихода третьей волны COVID-19. В первый раз на это потребовалось три дня, сейчас времени потребуется меньше», – обозначила она.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что снижение числа заболевших в сутки, улучшение эпидемиологической обстановки позволили ведомству постепенно переводить стационары и отделения больниц на обычный режим работы. Сейчас в 17 медучреждениях края функционируют 758 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Однако здравоохранение Приморья готово в кратчайшие сроки развернуть госпитали в случае ухудшения эпидситуации в крае.

Отдел новостей «В»

Фотографии предоставлены медучреждением/ www.primorsky.ru