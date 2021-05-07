Госпиталю добавили функций Госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке не только вернулся к плановой работе в полном объеме, но и расширил свои возможности: два отделения – центр гериатрии и реабилитации – готовы принимать всех желающих по полису ОМС при направлении лечащего врача, сообщили в пресс-службе региона.

Госпиталь для ветеранов войн оказывает специализированную медпомощь ветеранам войн и труда, а также «детям войны». Для этого в учреждении созданы все необходимые условия, работают квалифицированные специалисты. С открытием в этом году трех новых отделений – медицинской реабилитации, гериатрического центра, паллиативной медицинской помощи – и увеличением коечного фонда такая возможность появилась и у других категорий приморцев. Теперь попасть на плановую госпитализацию в учреждение могут все желающие, имея направление от лечащего врача, по полису ОМС.

Расширить возможности оказания помощи получилось благодаря помощи из краевого бюджета – только за прошлый год госпиталь приобрел медицинского оборудования на общую сумму почти 30 млн рублей. Здесь появился рентгенологический аппарат на два рабочих места, функциональные кровати, противопролежневые матрацы, реабилитационные тренажеры, аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза и другие. Проведен и капитальный ремонт, на который дополнительно направили более 6 млн рублей.

Отмечается, что госпиталь сейчас работает и как реабилитационный центр не только для ветеранов, но и для тех, кто может попасть сюда по возрасту или по направлению врача.

Отдел новостей «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/ www.primorsky.ru