У пунктов вакцинации нет каникул
Во Владивостоке открыли еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе мэрии. Его разместили по адресу: ул. Первая, 4 – в поликлинике на базе городской больницы № 3 (бывшей поликлинике № 10). Таким образом, общее количество пунктов вакцинации в краевом центре достигло 17.
Кроме того, одна точка вакцинации поменяла адрес – вместо Сахалинской, 58 сейчас это Черемуховая, 32 (речь идет о поликлинике № 6).
Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции во Владивостоке можно по следующим адресам:
– Океанский проспект, 35, поликлиника № 1;
– ул. Котельникова, 10, поликлиника № 1;
– ул. Луговая, 55, поликлиника № 3;
– ул. Давыдова, 3, поликлиника № 4;
– ул. Воропаева, 5, поликлиника № 4;
– ул. Черемуховая, 32, поликлиника № 6;
– ул. Борисенко, 29, поликлиника № 6;
– ул. Горшкова, 3, поликлиника № 9;
– ул. Гамарника, 21, поликлиника № 9;
– ул. Интернациональная, 56, поликлиника краевой клинической больницы № 2;
– ул. 2-я Круговая, 10, клиническая больница «РЖД-Медицина»;
– ул. Кирова, 95, медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук;
– ул. Гоголя, 41, АНО Региональный медицинский центр «Лотос»;
– пос. Трудовое, улица Энгельса, 7, больница № 3;
– ул. Октябрьская, 10, медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю (для прикрепленных на медобслуживание граждан);
– ул. Первая, 4.
Мобильный прививочный пункт для педагогов и студентов ДВФУ работает в корпусе 1.8 кампуса на острове Русском.
В городском управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда уточнили, что в эти дни все указанные пункты работают в обычном режиме, выходной у них будет лишь 9 Мая.
Записаться на прививку можно в регистратуре пункта вакцинации, по телефону или на сайте «Госуслуги». Принимаются коллективные заявки от предприятий.
По данным на 4 мая, прививку от коронавируса сделали уже почти 40 тысяч владивостокцев.
Отдел новостей «В»
Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru