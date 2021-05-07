У пунктов вакцинации нет каникул Во Владивостоке открыли еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе мэрии. Его разместили по адресу: ул. Первая, 4 – в поликлинике на базе городской больницы № 3 (бывшей поликлинике № 10). Таким образом, общее количество пунктов вакцинации в краевом центре достигло 17.

Кроме того, одна точка вакцинации поменяла адрес – вместо Сахалинской, 58 сейчас это Черемуховая, 32 (речь идет о поликлинике № 6).

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции во Владивостоке можно по следующим адресам:

– Океанский проспект, 35, поликлиника № 1;

– ул. Котельникова, 10, поликлиника № 1;

– ул. Луговая, 55, поликлиника № 3;

– ул. Давыдова, 3, поликлиника № 4;

– ул. Воропаева, 5, поликлиника № 4;

– ул. Черемуховая, 32, поликлиника № 6;

– ул. Борисенко, 29, поликлиника № 6;

– ул. Горшкова, 3, поликлиника № 9;

– ул. Гамарника, 21, поликлиника № 9;

– ул. Интернациональная, 56, поликлиника краевой клинической больницы № 2;

– ул. 2-я Круговая, 10, клиническая больница «РЖД-Медицина»;

– ул. Кирова, 95, медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук;

– ул. Гоголя, 41, АНО Региональный медицинский центр «Лотос»;

– пос. Трудовое, улица Энгельса, 7, больница № 3;

– ул. Октябрьская, 10, медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю (для прикрепленных на медобслуживание граждан);

– ул. Первая, 4.

Мобильный прививочный пункт для педагогов и студентов ДВФУ работает в корпусе 1.8 кампуса на острове Русском.

В городском управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда уточнили, что в эти дни все указанные пункты работают в обычном режиме, выходной у них будет лишь 9 Мая.

Записаться на прививку можно в регистратуре пункта вакцинации, по телефону или на сайте «Госуслуги». Принимаются коллективные заявки от предприятий.

По данным на 4 мая, прививку от коронавируса сделали уже почти 40 тысяч владивостокцев.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru