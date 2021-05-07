Мир, труд, май – караоке, танцы, ГТО Праздник Первомая в столице Приморья прошел в необычном для горожан формате

Вместо традиционного шествия с флагами и лозунгами жителей и гостей Владивостока в первый день мая ждали праздничный концерт, прием у «врача» и возвращение в советскую квартиру.

Большинство интерактивных зон расположилось вокруг фонтана на набережной Спортивной гавани. Прямо на земле был расстелен огромный ватман, на котором каждый мог оставить свои рисунки и пожелания. Рядом разместились студенты Приморского колледжа искусств с красками и мольбертами. Весь день они бесплатно рисовали портреты горожан.

– Мне скоро 56, а вы посмотрите, как меня нарисовали! Ну это же просто комплимент какой-то, я очень довольна, – делится впечатлениями жительница Владивостока Елена. – Для художников это дополнительная профессиональная тренировка, а для меня положительные эмоции – покажу внукам, какая бабушка была красавица. Хотя сейчас перестали отмечать Праздник Весны и Труда так масштабно, как в советские времена, но и такое времяпрепровождение лучше всяческих ссор и дрязг. Давайте будем танцевать и радоваться жизни.

Ближе к морю на искусственном покрытии лежали гигантские пазлы и кубики, из которых можно было сложить картины русских художников. Такая забава очень понравилась детям, которые с интересом переворачивали огромные кубы в поисках недостающего элемента рисунка. А пока ребенок занят составлением картинок, у взрослых есть время окунуться в прошлую эпоху.

Атмосфера СССР искусно создавалась звучащими со сцены песнями тех лет и плакатами со знакомыми всем девизами. Нашлось здесь место и для типичной советской квартиры, которую, как мы знаем, можно было встретить и в Ленинграде, и в Москве, и во Владивостоке. В небольшой импровизированной комнате установили сервант с хрусталем. На столе были самовар и стаканы в подстаканниках, около черно-белого телевизора – уютные кресла. Горожане с большой охотой фотографировались, рассматривали предметы быта и поднимали трубку дискового телефона, как будто ожидая, что сейчас их с кем-то соединят…

Для тех же, кто фотографиям предпочитает активный отдых, возле пляжа «Юбилейный» развернулась площадка комплекса ГТО. Здесь профессиональные судьи проверяли физическую форму желающих по четырем показателям: отжимание, пресс, прыжок в длину и гибкость. Поучаствовать мог любой из гостей – возраст спорту не помеха. За первый час работы выяснить свою спортивную подготовку пожелали 50 человек, самому старшему из которых было 70 лет, а самому младшему – 4 года. Но вот получить золотой значок удалось только людям, не пропускающим тренировки в повседневной жизни. Как отметил главный судья регионального центра тестирования ГТО Максим Леоновец, человек, не занимающийся регулярно физкультурой, не сможет достичь хороших результатов во всех упражнениях.

– Когда я увидел, что здесь принимают нормы ГТО, сразу же сына привел, – говорит участник площадки Александр. – В школе я тоже сдавал нормы ГТО, уже не помню, какие были результаты, но значки у меня дома лежат. Сам сегодня проходить испытания не стал, пусть уж лучше молодое поколение себя покажет. А праздник отличный получился. Видно, что люди, которые здесь собрались, пришли за положительными эмоциями.

Перед тем как прыгать и отжиматься, нужно обязательно проверить здоровье. Для этого на набережной был шуточный медпункт. Переодетые во врачей студенты разыгрывали прием у доктора: измеряли рост и температуру, слушали сердце игрушечным стетоскопом, а после медосмотра раздавали «пилюли» – леденцы.

Работа площадок весь день сопровождалась выступлениями творческих коллективов города. А если просто наблюдать за концертом неинтересно, можно и свои таланты проявить. Для этого прямо на улице работали караоке и танцплощадка.

Возле фонтана всех желающих обучали простым движениям рок-н-ролла и буги-вуги, а на сцене амфитеатра горожане могли самостоятельно исполнить любимые шлягеры. Со сцены звучали «Трава у дома», «Мы желаем счастья вам», «Черный кот», «Музыка нас связала» и другие хиты прошлых лет, не потерявшие популярности и сегодня.

Чуть выше зоны караоке, недалеко от скульптуры «Семь сопок» на веревках «сушились» фотографии советского Владивостока, а рядом с ними работала ярмарка приморских мастеров, на которой можно было не только приобрести сувениры, но и поучаствовать в росписи пряников или изготовлении игрушек. Проходило все это под музыку, исполняемую оркестрами города.

– Получился прекрасный праздник, и погода не подвела. Мы приехали из Хабаровска на два дня, устроили себе с ребенком дальневосточные каникулы, – говорит гостья города Мария. – Впечатления шикарные: город чистый, концерт замечательный. Мы сегодня уже и порисовали, и на ярмарке сделали себе сувенир из глины, теперь вот танцуем.

Развлекательные мероприятия продолжались на набережной до четырех часов. После праздника горожане разошлись с хорошим настроением и красочными флажками на память.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА