О Владимире Арсеньеве снимут масштабный фильм В Приморье ведется подготовка к созданию фильма о жизни выдающего ученого, писателя, географа и краеведа, сделавшего неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока, – Владимира Арсеньева.

Как сообщили в пресс-службе региона, в минувшую среду, 5 мая, губернатор края Олег Кожемяко, продюсер картины народный артист России Евгений Миронов и сценарист Илья Тилькин посетили мемориальный Дом-музей Владимира Клавдиевича Арсеньева во Владивостоке.

Семья ученого поселилась здесь в 1928 году. Квартира на втором этаже стала последним адресом для него самого и его жены, Маргариты Николаевны. «Идея создания фильма принадлежит нам вместе с Олегом Николаевичем. Я в Приморье не в первый раз и просто влюбился в край и человека, который открыл его миру, – Владимира Клавдиевича Арсеньева. Мне кажется несправедливым то, что о нем нет до сих пор серьезного художественного фильма. Да, Куросава снял «Дерсу Узала» и получил «Оскара» – это все знают, но прошло уже много лет. Сегодня можно рассказать об этом более расширенно, для чего мы и ходим по разным местам, собираем, как можно больше материала, чтобы как можно масштабнее рассказать об этой фигуре», – поделился Евгений Миронов.

Во время визита в дом-музей артист уделил особое внимание тем событиям, которые в разное время происходили в квартире на втором этаже, к примеру, приемам гостей по средам, работе ученого в своем кабинете.

Пока под вопросом формат будущего произведения – возможно, это будет полнометражная картина, возможно, сериал. По словам продюсера, ясно одно – это будет масштабный фильм о масштабном человеке.

«Трудно сказать, с какой стороны мы посмотрим на эту историю. Пока только собираем материал. Но, безусловно, обойтись без освещения драматических моментов жизни этого удивительного человека не удастся. Меня потрясло, насколько он – настоящий патриот, который все время пробивался, шел к своей цели и во времена царской России, и в безвременье, и при советской власти. Насколько его никто не слышал. Это какое-то тотальное одиночество. Время было очень сложное, когда он ничего не мог изменить. Он был так влюблен в этот край, хотел сохранить его идентичность, культуру малых народов. Практически фанатично привозил какие-то изделия народного промысла, описывал различные обряды, в том числе похоронные и свадебные, и считал, что это очень важно и очень нужно. Выбивал деньги на свои походы, как будто это было нужно ему одному. Удивительно, как не ценятся таланты на этой земле. Эта тема очень важна для меня лично», – заявил Евгений Миронов.

Он отметил, что пока рано говорить о том, кто станет исполнителем главной роли. Вначале будет утвержден режиссер, и только после – актерский состав.

Глава Приморья подчеркнул, что Арсеньев – человек со сложной и очень интересной судьбой, все аспекты которой трудно уместить в одном фильме. Поэтому сценаристу и всей творческой команде предстоит провести много исследовательской работы, прежде чем создать ту историю, которая и ляжет в основу картины.

«В период жизни Владимира Клавдиевича здесь случилось много переломов судьбы, связанных с интервенцией, Гражданской войной, войной с Японией, устройством новой России, освоением края, хунхузами, жизнью малых народов. Непростая судьба и очень интересная. На чем именно сконцентрироваться, решат люди, которые будут трудиться над фильмом. Впереди у них – большая работа», – обозначил Олег Кожемяко.

Во время визита в край команда проекта побывала также в Музее города во Владивостоке, региональном отделении Русского географического общества и Учебно-научном музее ДВФУ. В ближайшее время она посетит село Красный Яр в Пожарском районе – место, где проживают представители коренных народов Приморья.

Отдел новостей «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/www.primorsky.ru