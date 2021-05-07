Главные темы VI ВЭФ – сохранение здоровья и выход из экономического кризиса Проект деловой программы, зонирование площадок, проведение выставки «Улица Дальнего Востока» обсуждали на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению VI Восточного экономического форума 2021 года, который пройдет 2-4 сентября 2021 года во Владивостоке.

По словам полпреда Юрия Трутнева, во многом благодаря этому статусному мероприятию сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2617 инвестиционных проектов, 392 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона фактически вложено 1,7 трлн рублей инвестиций. Создано более 70 тыс. рабочих мест. В 2020 году ВЭФ не проходил по причине пандемии коронавируса, и это отразилось на работе с инвесторами и снизило количество заключаемых инвестиционных соглашений.

«VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. В этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Планируется, что еще до конца мая будет сформирован проект деловой программы ВЭФ сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего форума проблемные темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений», – считает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Программа стартового дня ВЭФ-2021 помимо традиционных форматов будет усилена за счет тематики большого евразийского партнерства и взаимоотношений России с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Отдельное внимание – спортивной и культурной программе форума. Планируется проведение ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, мероприятий по парусному спорту, забега в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, международных и всероссийских соревнований по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу и другое. Как ожидается, концертные программы пройдут на основной сцене выставки «Улицы Дальнего Востока» на территории кампуса ДВФУ.

По итогам заседания Оргкомитета были даны соответствующие поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки форума с учетом возможной эпидемиологической обстановки.

Отдел экономики «В»

Фото:

Татьяны ЯРМОЛЕНКО, с сайта minvr.gov.ru