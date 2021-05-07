Вторичка бьет рекорды. По стоимости В I квартале 2021 года сохранялась тенденция роста цен на рынке жилья – приморцы вкладывают свои средства в жилую недвижимость как в один из самых надежных активов, объясняют специалисты Приморскстата.

По данным статистиков, цены в новострое по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 3 %, вторичное жилье подорожало на 6 %.

Если на первичном рынке рост связан с продлением программы льготной ипотеки, увеличением себестоимости строительства, обусловленным удорожанием стройматериалов и переходом отрасли на эскроу-счета, то заметный рост цен на вторичном рынке жилья частично обусловлен инвестиционным фактором. Граждане теряют интерес к вкладам из-за низких ставок и введения налога на депозиты и перекладывают средства в более доходные активы – квадратные метры.

При этом за последние три месяца в лидеры подорожания вышли квартиры улучшенного качества, на первичном рынке жилья цены на них выросли на 4 %, на вторичном, побив рекорд, подорожали на 9 %.

Отдел экономики «В»