Выборы переходят на дистанционку Приморцы смогут протестировать новый формат голосования

Пандемия COVID-19 ускорила процесс перехода к новым формам голосования на федеральных выборах. С 12 по 14 мая приморцы, равно как и жители еще нескольких регионов страны, смогут принять участие в общероссийской тренировке по использованию дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, запланированных на сентябрь 2021 года.

Общероссийская тренировка отличается от предыдущих экспериментов своим масштабом. В прошлом году электронные бюллетени уже опробовали во время голосования по поправкам в Конституцию, но лишь в двух регионах – Москве и Нижегородской области. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на днях выразила надежду, что в майском тестировании примет участие не менее миллиона человек. По мнению Памфиловой, это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, чтобы оценить надежность, безопасность и стабильность ее использования. Ранее глава ЦИК РФ анонсировала, что на выборах в сентябре 2021 года наряду с традиционным голосованием на избирательных участках в шести регионах, включая Москву, пройдет также дистанционное электронное голосование.

Как сообщили газете «Владивосток» в Избирательной комиссии Приморского края, прием заявлений на участие в тестировании дистанционки стартовал 21 апреля и продлится до 7 мая. Поучаствовать в эксперименте может любой гражданин России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет в период с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая по московскому времени на сайте vybory.gov.ru. В эти дни на его главной странице появится кнопка «Голосовать», при нажатии на которую будет предложено пройти процедуру идентификации. После успешного ее завершения избиратель получит доступ к дистанционному электронному голосованию. Интересно, что в тестовых электронных бюллетенях голосование будет идти за условных кандидатов, которые не ассоциируются с какой-либо политической силой. Таким образом, планируется полностью воспроизвести все этапы реальных выборов: начиная с регистрации и авторизации избирателя и заканчивая подведением итогов голосования.

Принять участие в общероссийской тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной думы и иных избраниях и референдумах, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года, имеет право гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом и зарегистрированный по месту жительства на территории страны. Еще одно необходимое условие – это подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», которая будет сопоставлена с регистром избирателей в ГАС «Выборы». Добавим, что для участия в тестировании можно воспользоваться личными устройствами: персональным компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном (iOS, Android). Главное условие – устойчивое подключение к Интернету.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА