Время еще есть, но картина понятна Кандидатам на праймериз «Единой России» дали время донести документы

На прошлой неделе федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» продлил прием документов от тех, кто хотел бы стать кандидатом от партии на выборах в Государственную думу и региональные парламенты. Впрочем, большинство известных политиков заявили о своих амбициях гораздо раньше, поэтому общая картина внутрипартийной конкуренции уже ясна.

По данным оргкомитета праймериз в Приморье, к 29 апреля о своем участии в этой процедуре заявили более 300 человек. В том числе 56 желающих стать кандидатом от «ЕР» на выборах в Государственную думу: большинство из них хотели бы попасть в партийный список. Кроме того, более 10 человек претендуют на выдвижение по одномандатным округам № 62 с центром во Владивостоке и № 64 с центром в Арсеньеве. В артемовском округе № 63, где планирует переизбираться действующий депутат Госдумы Владимир Новиков, претендентов оказалось заметно меньше. Его коллеги по федеральному парламенту Виктор Пинский и Виктория Николаева, как и пять лет назад, намерены баллотироваться, соответственно, по партийному списку и по округу № 64. Отметим, что Госдума по-прежнему формируется по смешанному принципу: половина из 450 депутатов избирается по партийным спискам, а еще половина – по одномандатным округам.

В региональном Законодательном собрании, как известно, пропорции теперь иные: по одномандатным округам в 2021 году будут избираться три четверти парламентариев – 30 человек, а по партийным спискам – всего 10. Поэтому практически все действующие депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС ПК решили не испытывать судьбу и не зависеть от общего процента «ЕР» на выборах, а переизбираться в одномандатных округах. По итогам выдвижения в апреле свободными от действующих депутатов-единороссов остались менее 10 округов из 30. Причем расположены эти «вакантные» округа, как правило, на территориях, известных высоким потенциалом протестного голосования. Достаточно сказать, что в том же Арсеньеве (сейчас это округ № 30) на выборах-2016 с завидным преимуществом победил кандидат от КПРФ.

Поэтому у тех, кто на выборах-2021 хотел бы войти в элиту приморской политики через «Единую Россию», выбор невелик: либо выдвигаться по «протестному» округу, либо пытаться одолеть на праймериз действующего депутата ЗС. Второй вариант осложняется тем, что практически все действующие депутаты ЗС, несмотря на изменение схемы одномандатных округов, выдвинулись от территорий, на которых они работали последние пять лет и потому хорошо знакомы избирателям.

Добавим, что некоторые действующие депутаты ЗС – например худрук театра им. Горького Ефим Звеняцкий, – планируют переизбираться по партийному списку «Единой России». Однако стоит учесть, что списочная квота на выборах-2021 сокращена с 20 до 10 мандатов, то есть, к примеру, «ЕР» при результате в 50 % может рассчитывать только на пять. Из других кандидатов, которые решили бороться за выдвижение по списку, можно выделить экс-сенатора и депутата третьего-четвертого созывов ЗС ПК Татьяну Заболотную, а также чемпиона мира по кикбоксингу Александра Захарова.

Отметим, что сами по себе результаты партийных праймериз не являются окончательными и бесповоротными. Как следует из Положения о порядке проведения предварительного голосования, федеральный оргкомитет ПГ вправе включить кандидата, желавшего попасть в партийный список, в число кандидатов по одномандатному избирательному округу в этом же регионе. И напротив, выдвигавшийся по одномандатному округу кандидат впоследствии может быть выдвинут в Госдуму в составе партийного списка «ЕР».

Аналогичная норма действует и на региональном уровне. Оргкомитет праймериз в Приморье вправе включить кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу и прошедшего предварительное голосование, в итоговый список кандидатов по одномандатным округам и наоборот. Кроме того, сформированный по итогам ПГ перечень победителей должен будет пройти согласование в Москве, и лишь затем с учетом решения Генсовета «Единой России» согласованные кандидатуры могут быть выдвинуты в депутаты Законодательного собрания.

Артем СТРОГИН