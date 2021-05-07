Пляжи бухты Лазурной готовят к летнему сезону Арендаторы земельных участков в бухте Лазурной, известной в народе как Шамора, готовятся к наплыву отдыхающих.

В ближайшее время вместо временных деревянных построек на втором и третьем пляжах появятся открытые террасы, которые позволят сохранить свободный доступ к песчаной береговой черте и дадут возможность отдыхающим любоваться морем, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Сейчас в самом разгаре строительные работы на третьем пляже. Здесь уже демонтированы остатки прежних конструкций, частично возведены деревянные настилы будущих летних террас, в ближайшее время начнутся работы по обустройству пешеходных зон. Как отметил директор управляющей организации «Альтар» Станислав Примаченко, во время дождя строительные работы приостанавливаются, в это время ведется очистка береговой полосы от мусора.

«Если погода нас не подведет, то работы будут завершены уже недели через две. На песчаной полосе появятся открытые террасы для отдыхающих, к купальному сезону будут установлены раздевалки. Планируем также смонтировать вдоль пешеходной зоны уличное освещение, сейчас прорабатываем внешний вид фонарей. На втором этапе – в следующем году – планируется полная реконструкция кафе, расположенных ближе к дороге. Проекты еще находятся в разработке», – рассказал Станислав Примаченко.

Глава Владивостока Олег Гуменюк заявил, что перед администрацией города и представителями бизнеса стоит задача создать на берегу бухты Лазурной комфортное место для отдыха и прогулок. Чтобы вернуть туристическую привлекательность этой территории, здесь был установлен публичный сервитут, который не позволяет возводить никаких строений и закрытых беседок.

«Бухта Лазурная – излюбленное место отдыха не только горожан, но и гостей Владивостока, поэтому и администрация города, и представители бизнеса заинтересованы, чтобы эта территория успешно развивалась, стала современным и красивым местом притяжения», – отметил Олег Гуменюк.

Отметим, что летние террасы будут обустроены в районе второго пляжа. Кроме того, у каждого хозяина кафе в обязательном порядке должен быть заключен договор на обслуживание септиков, чтобы никакие отходы не сливались в море.

Соблюдение всех норм использования прибрежной территории будет под контролем администрации Владивостока, Роспотребнадзора, других надзорных органов, заверили в пресс-службе мэрии.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/http://www.vlc.ru