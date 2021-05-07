Во Владивостоке ожидают «Поезд Победы» Военный эшелон следует через всю страну и прибудет в Приморье в июне

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Военно-патриотический эшелон в рамках акции Министерства обороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» ожидали еще к прошлогодним юбилейным торжествам по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Однако из-за пандемии его отправку по городам и весям нашей необъятной Родины перенесли на нынешнюю весну.

В этом году основательно изменился маршрут следования, а сама экспозиция на колесах заметно расширилась. Неизменным остается желание россиян встретиться с историческим прошлым и познакомиться с нынешним состоянием нашей армии, а затянувшееся ожидание даже добавило заинтересованности к предстоящей встрече с необычным составом.

«Поезд Победы» отправился из Москвы во Владивосток 25 апреля. Состав проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе. Планируется, что состав преодолеет маршрут за 64 дня. Тематический поезд уже побывал в Петрозаводске, где железнодорожный экипаж писал «диктант Победы», и Санкт-Петербурге, где участники акции почтили память фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда.

День Победы эшелон встретит в городе-герое Туле. Затем состав проследует через города Поволжья, Урала и Сибири.

На Дальнем Востоке «Поезд Победы» ожидают только в конце мая. Первыми его поприветствуют на станциях Байкало-Амурской магистрали. Все дело в том, что нынешней весной началась прокладка второй колеи между станциями Упак и Февральск на севере Амурской области. Этот участок в 340 км за четыре года построят десять отдельных бригад Железнодорожных войск РФ, из них три сибирских соединения уже находятся там и занимаются земляными работами. В Тынде и Новом Ургале пройдут всероссийские акции, посвященные реконструкции БАМа.

5 июня «Поезд Победы» ждут на конечной станции Транссиба. Во Владивостоке состоится торжественный митинг и концерт передвижной бригады военных музыкантов и артистов. Причем выступать творческим коллективам предстоит на импровизированной сцене открытой платформы.

Всего тематический поезд состоит из 17 вагонов, их оформление отражает героические страницы истории России и новейшие достижения вооруженных сил. Среди них три платформы с образцами новейшей техники Российской армии. Это бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М «Прорыв», самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ».

Еще на одной платформе стоят бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1», которые чаще всего используют террористы и радикалы для своей подрывной деятельности в Сирии и Ираке (в 2019 году нам показывали американский Humvee, БТР ОТ-64 чешского производства и модернизированный бандитами советский Т-55). Рядом находится вагон «Где мы – там мир» со специальной экспозицией, здесь рассказывают о подрывной деятельности ряда западных стран во главе с США по разрушению мирной жизни и свержению власти в разных странах по всему миру.

В железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов. Один из них называется «Дорога памяти», здесь размещены терминалы для просмотра фронтовых сюжетов и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в тематической теплушке «Современная армия». В вагоне «Победа над невидимым врагом» проводятся медицинские исследования для всех желающих, а еще тут рассказывают о работе военных медиков в период пандемии.

В ходе следования проводятся всевозможные акции. Например, «Молодежь – авангард поколения» включает в себя знакомство с экспозицией о детско-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия». На остановках проходят встречи с местными юнармейцами, которые получают уникальную возможность познакомиться с основными направлениями работы и достигнутыми результатами этого патриотического движения.

В рамках нынешней передвижной выставки представлены макеты для проведения конкурсов по разборке и сборке стрелкового оружия. На перронах работают пункты отбора на военную службу по контракту.

В местах остановок эшелона силами военнослужащих ближайших гарнизонов разворачиваются полевые кухни. Военные повара готовят гречневую кашу с мясом и угощают ею и горячим чаем всех желающих. Также на перронах разворачиваются специальные палатки Военторга, где наряду с продуктами питания можно приобрести сувенирную продукцию с символикой Вооруженных сил России.

6 июня военный эшелон прибудет в Уссурийск. В Москву же вернется 27 июня. Торжественная встреча состоится в парке «Патриот».

Справка «В»

Иммерсивная – технологии полного или частичного погружения в виртуальный мир или различные виды смешения реальной и виртуальной реальности.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея Воронина