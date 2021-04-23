Раскопанная яма – не всегда объект культурного наследия Тоннель, обнаруженный под будущим фонтаном на центральной площади Владивостока, наделал в приморской столице много шума. Уже известно, что это сооружение – часть городского поверхностного водоотведения конца XIX – начала ХХ века. Но признавать его полноценным объектом культурного наследия эксперты не стали, поэтому работы по строительству фонтана продолжатся.

Кто знает, какие еще тайны скрывает под собой наш город? Ведь найденная ливневка, как лабиринт, расходится по центральным улицам Владивостока. О скрытой от посторонних глаз истории города в эфире радио «Лемма» рассказал директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов.

– Александр, как вы отнеслись к ажиотажу, вызванному обнаруженным тоннелем?

– На самом деле, все, что происходило на площади, составляет рутинные мероприятия по охране памятников для строителей. Только потому, что это центр Владивостока, поднялся такой ажиотаж. Но далеко не все, что остается после человека, можно отнести к памятникам истории и культуры.

Чтобы определить, имеет ли это сооружение культурное значение, необходимо провести определенный список экспертиз, связанных с его размерными данными: убрать памятник борцам за власть Советов, удалить 8 метров земляного слоя, перекопать центр. Согласитесь, у нас есть более важные объекты: дома, улицы, крепости. А обнаруженная канализация важна как элемент исторической среды, но не как памятник культуры. Но, возможно, под погребенными слоями в центре города есть артефакты. Еще наши первые краеведы, такие как Буссе, находили в центре города артефакты, которым многие тысячи лет.

– Что же представляет собой это инженерное сооружение?

– В котловане мы увидели вход и выход части ливневой канализации, которая на самом деле была более разветвленной. Там есть каменная кладка, а на ней железобетонная конструкция. Причем, когда она там появилась – в начале XX века или чуть позже, – не совсем понятно. Возможно даже, что изначально канализация была открытого типа. Сверху на нее клались деревянные щиты, и по ним ходили люди. На площади обнаружены какие-то остатки. Но такая ливневая канализация располагается по всему центру Владивостока, она может выскочить в самом неожиданном месте, и к этому нужно относиться очень аккуратно. Обнаружить ее сразу невозможно, потому что планов практически не сохранилось либо они все условны.

А вообще, это не первое обнаружение ливневки, одно из последних таких открытий было 15 лет назад, когда снимали трамвайные рельсы с улицы Светланской. Тогда был обнаружен прекрасный канал, датируемый началом XX века, с устройством верхней части в виде арки, выложенной из камня.

– Какие еще артефакты могут скрываться под современной площадью?

– Нынешняя площадь – это продукт конца 70-х годов прошлого века. Некий плац для проведения праздников и парадов. Но под ним около 7–8 метров культурных слоев. Раньше на этом месте был простой гнилостный спуск с текущей речкой, через которую нужно было в определенных условиях пропускать большее количество воды при строительстве города. В XIX веке были даже специальные постановления городской думы об устройстве ливневых стоков, которые включают в себя русла речушек и ручьи. Сейчас этих ручьев нет, но мы их ощущаем постоянно. Из-за них, например, вспучивается асфальт.

В центре города находилась базарная площадь с булыжной мостовой, на месте нынешних пирсов и строящегося храма – склады торгового порта, инженерные сооружения, связанные с ливневой канализацией. В 60-е здесь стоял цирк Шапито.

– Часто археологам приходится взаимодействовать со строителями?

– В России давно существует закон, сопровождающий любое строительство. Перед тем как приступить к работе, должна быть произведена историко-культурная экспертиза. Это выкапывание тестовых ям, просмотр отложений. При нормальном ходе строительства, когда планируется график, это не очень затратно.

– Во Владивостоке бытует множество легенд о подземных ходах и спрятанном золоте Колчака. А о каких реальных археологических памятниках вам известно?

– Легендами может обрасти все что угодно. В архивах иногда читаешь сухие цифры и слова, но что за ними скрывается, можно обнаружить, только соприкоснувшись с объектом. Даже если мы найдем рельс выпуска 1921 года, когда-нибудь может обнаружиться, что по нему везли к баракам арестованного поэта Мандельштама. Исторические подробности узнаются очень интересными путями. На территории Владивостокского городского округа находится порядка 50 археологических памятников. И история города или этого места – это не 7 метров земли на месте нашей площади, это намного глубже.

К сожалению, не ко всем находкам проявляется такой интерес. Например, мы многое обнаружили во время раскопок на Стеклянухинском городище в Шкотовском районе. А еще была опубликована статья в известном научном журнале под названием «История человеческих популяций в Восточной Азии»: одним из элементов, по которому история расшифровывалась, было погребение, найденное на месте нынешнего пирса на острове Русском. Это глубокая история нашего города, ее можно увидеть в Музее ДВФУ.

Марина ЗУБКО

Фото:

Анастасии Котляровой / vlc.ru, Евгения Кулешова / vlc.ru