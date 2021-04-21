Не берите пример с хулигана, дети… А чему же тогда может научить горбатый связной между мирами?

Премьера спектакля «Ай да Петрушка, или Веселая ярмарка» (6+), состоявшаяся недавно на малой сцене Приморского краевого театра кукол, возвращает зрителей к традициям народного уличного театра XIX века. И это стоит внимания не только детворы, но и взрослых.

«В» уже рассказывал о том, как начинался этот проект. Напомним, что актриса театра кукол Виктория Орешкина, побывав на учебе в Москве и вдохновившись примером театра «Бродячий вертеп», придумала спектакль с Петрушкой и получила грант Союза театральных деятелей на постановку.

Где Петрушка, там балаган

– Со временем проект «Жив Петрушка!» во многом изменился, – рассказывает Виктория Орешкина. – Вадим Перфилов, художественный руководитель театра кукол, предложил мне поставить такой спектакль, который бы стал частью репертуара малой сцены и в то же время мог легко играться за пределами театра. Поэтому мне пришлось совместить традиции народного театра и особенности восприятия современных зрителей – детей и взрослых.

Сегодня в спектакле «Ай да Петрушка…» принимают участие актеры театра кукол Денис Шамрин и Виктория Яскина, хотя в традиции народного театра кукольник с Петрушкой всегда работает внутри своей ширмы один, лихо управляясь сразу с несколькими куклами.

– У меня, честно скажу, пока так не получается, – признается Виктория. – Вообще, мы еще учимся работать с Петрушкой, нам еще очень многое нужно понять, чтобы профессионально владеть такими куклами. И хотя актер уличного театра работает один, мне с большинством кукол помогает Виктория Яскина. Вместе с нею и Денисом Шамриным мы создаем атмосферу ярмарки – поем, танцуем. Поскольку проект из грантовой постановки вырос в репертуарный спектакль, решено было сделать его шире, объемнее. Мы добавили антураж ярмарки, и по сути своей наш спектакль – шутовской балаган, народное представление, гулянье. У нас много интерактива, песен, взаимодействия со зрителем, шарманка играет, много музыки. Все как на ярмарке.

– Петрушка – персонаж непростой…

– Да, ему 500 лет, а он по-прежнему покоряет страны и сердца зрителей, проказник, – смеется Виктория. – Хотя Петрушке 500 лет, в Россию он пришел позже, первые представления проходили в XVIII веке, пик популярности пришелся на XIX век, ну а в начале XX века после всем известных событий про Петрушку почти забыли. Он был не то чтобы вне политики, но не хотел становиться «за красных». Петрушка – он всегда одинаковый: хулиган, задира, драчун и всегда – против всех.

А почему ты такой писклявый?

В представлениях о Петрушке используются вечные бродячие сюжеты: Петрушка и цыган, Петрушка и лекарь, Петрушка женится, Петрушка и полицейский. Интересно, что этим сюжетам по 500 лет, и во всех странах мира по сей день они воссоздаются одинаковые.

– В наш спектакль вошли сцена с цыганом (Петрушка учится торговать, покупает плохую лошадь), сцена с доктором, сцена, где Петрушка женится (тут, поскольку это все же проект для детей, мы позволили себе пофантазировать и дополнить классический сюжет, вместе с Денисом и Викторией текст писали, стихи к нему), – перечисляет автор проекта. – У Петрушки в нашем сюжете три невесты. Первая – медведица, крупная, сильная, как он хотел, но не угодила Петрушке внешне. Вторая – крокодила, да-да, та самая, которая по улице ходила. И третья – Матрена, которая оказывается слишком меркантильной. Так и остается Петр Иванович Уксусов – это полное имя Петрушки – холостяком.

– Вы говорили, что Петрушка – не тот герой, с которого стоит брать пример…

– Да. Он не положительный персонаж, он дает детям пример от противного. И не может вести себя иначе. Когда маленькие дети только приходят в социум и начинают учиться, как себя вести, они учатся именно от противного: сделал неправильно, тебе объяснили, ты так больше не делаешь. А Петрушка так не умеет. Он не учится ничему. И, глядя на это, дети понимают, что так нельзя. Но при этом Петрушка никогда не унывает, он даже Смерть может обмануть.

Театр Петрушки – театр ритма и пластики. У главного героя даже есть особая дубинка, которой он всех колотит, но при этом она сделана как трещотка, то есть отбивает ритм. В уличном театре Петрушки вообще минимум слов.

– Вы еще в начале работы над проектом освоили пищик – специальное приспособление, с помощью которого Петрушка говорит высоким писклявым голосом. Он звучит в спектакле?

– Частично. Пока я не достигла идеального звучания, кроме того, высокий голос Петрушки часто вызывает у детей и взрослых неприятие. Так я оказалась между двух стихий: консервативный народный театр и мои педагоги требуют, чтобы во время представлений работали с пищиком; зрители же к пищику не привыкли. И я приняла компромиссное решение. Петрушка будет говорить обычным голосом, а смеяться – с пищиком.

Кстати, у Петрушки такой особенный голос потому, что он не человек, а связной между верхним и нижним мирами, мирами людей и духов. Не зря он наделен признаками обитателей потустороннего мира: горб, большой нос. И именно поэтому ему сходят с рук все его проказы и проделки. Этот его голос и показывает зрителю иную сущность Петрушки…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА