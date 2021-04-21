То, что полезно для всех Забота об общественном здоровье начинается с внимания к здоровью трудового коллектива

Успешное развитие организации во многом зависит от самочувствия ее сотрудников. Ведь только здоровый и энергичный человек способен быстро и эффективно решить поставленную задачу. А работодателю выгоднее вложить деньги в корпоративную программу здоровья, чем терять ресурс и упускать прибыль.

Вопросы корпоративного здоровья на днях обсуждали в эфире 8 канала в программе «Народный проспект». Гостями студии стали главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по медицинской профилактике, главный врач Владивостокского клинического диагностического центра Анжела Кабиева и генеральный директор компании «ЮНИЛАБ» Юлия Тройнич.

Всемирная организация здравоохранения определяет категорию здоровья как физическое, психологическое и социальное благополучие человека. Этими же параметрами можно оперировать, говоря об общественном здоровье. Чтобы считать население нашей страны здоровым, необходимо работать над тем, чтобы люди были физически и психологически здоровы, социально активны.

– Здоровье человека определяется несколькими составляющими. Это физическая активность – есть несколько видов такой активности, доступных каждому человеку вне зависимости от состояния и возраста: обычная ходьба, танцы, пение, смех. Это правильное, сбалансированное питание. Еще одна составляющая – эмоциональное здоровье, способность пережить стрессы и трудности, способность сопереживать и помогать друг другу. И это отказ от вредных привычек, который происходит легче, когда у человека появляются полезные привычки, – рассказала Анжела Кабиева.

Главный врач ВКДЦ напомнила, что руководство страны провозгласило одним из главных приоритетов развитие так называемого человеческого капитала. Именно поэтому в рамках нацпроекта «Демография» уже несколько лет действует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Одна из мер – это создание в регионах центров общественного здоровья, которые занимаются пропагандой правильного образа жизни и внедрением различных программ укрепления общественного здоровья, в том числе корпоративных.

– Часть людей трудоспособного возраста настолько занята работой, что у них просто не остается времени и мотивации заниматься какими-то вещами, которые полезны им лично. Поэтому продвинутые работодатели, которые заботятся о своих сотрудниках и стремятся сделать свою компанию более устойчивой, уже давно занимаются укреплением общественного здоровья. И здесь интересы работника, работодателя и государства полностью совпадают, – подчеркнула Анжела Кабиева.

Одной из первых в Приморье программы корпоративного здоровья начала внедрять компания «ЮНИЛАБ». Генеральный директор Юлия Тройнич объясняет это решение простой формулой: главная ценность компании – это ее коллектив.

– Любая бизнес-модель, даже самая успешная, не будет работать без коллектива. Мы дорожим своей профессиональной и стабильной командой, которая сложилась за 18 лет работы, и здоровье коллектива – это один из основных приоритетов компании. Каждый из 1600 наших работников – на вес золота! – рассказала Юлия Тройнич. – Поэтому помимо обязательного ежегодного профосмотра мы внедрили программу под названием «внутренний ДМС». Каждому работнику в год выделяется определенная сумма, в рамках которой сотрудник может получить консультативную и диагностическую помощь. Наш коллектив – а это преимущественно женщины – очень хорошо откликнулся на эту инициативу, так как данный внутренний полис распространяется и на членов семьи сотрудников. Очень важно, чтобы коллектив понимал, что компания обязательно поддержит сотрудника, если ему необходимо решить какую-то проблему со здоровьем. По словам генерального директора компании «ЮНИЛАБ», огромное значение для того, чтобы забота о собственном здоровье стала нормой для каждого сотрудника, имеет личный пример руководителя.

– Работодатель сам должен быть вовлечен в этот процесс. Если руководитель будет безответственно относиться к здоровью своих сотрудников, то и коллектив будет понимать, что не имеет ценности для компании. Производительность труда будет минимальной. И напротив: если все вовлечены в процесс укрепления своего здоровья и видят заинтересованность первого лица, то и результат будет положительным, – отметила Юлия Тройнич.

– Юлия Александровна затронула очень важный вопрос. Когда руководитель организации относится к вопросам здоровья не формально, а наряду со всеми проходит все этапы профилактического осмотра, тогда в коллективе формируется правильная корпоративная культура. Ответственное отношение к собственному здоровью – это признак здорового общества, – согласилась Анжела Кабиева. – Мы понимаем, что это определенные финансовые затраты, но, сохранив здоровье своих работников сейчас, мы не будем нести дополнительные затраты, связанные с поиском, обучением, адаптацией новых кадров, что весьма актуально в связи с острым кадровым голодом практически во всех сферах бизнеса.

Выявить и предотвратить

По мнению участниц эфира «Народного проспекта», особую важность углубленная диагностика здоровья в трудовых коллективах приобретает после пандемии COVID-19. Коронавирусная инфекция может вызывать отсроченные осложнения, которые важно вовремя выявить, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для всего организма. Есть и другая, не менее веская причина – дефицит квалифицированных специалистов в самых разных сферах, который со временем только усугубляется. Любая компания на Дальнем Востоке, приложив усилия для поиска, обучения и адаптации ценного сотрудника, заинтересована в том, чтобы он был здоров как физически, так и психологически. Только работник, который сам заботится о своем здоровье и чувствует такую же заботу со стороны руководства, сможет эффективно решать поставленные задачи.

– В нашем регионе есть определенные профпатологии, связанные с видом или с местом трудовой деятельности. И работодатель должен заниматься профилактикой, чтобы помочь работнику сохранить свое здоровье и удержать ценного сотрудника на рабочем месте, – убеждена Юлия Тройнич.

По ее словам, запрос на проведение углубленного обследования здоровья работников со стороны работодателей в последнее время заметно вырос, в том числе с учетом пандемии коронавируса.

– Раньше корпоративный сектор в основном обращался к нам на нерегулярной основе с просьбой организовать прохождение минимального лабораторного обследования в рамках тех же профосмотров. Потом к нам пришел COVID, и все предприятия и среднего, и крупного бизнеса в обязательном порядке вынуждены были проверять сотрудников на наличие вируса. На этом фоне были отработаны все процессы по выстраиванию эффективного, регулярного и бесперебойного обследования без отрыва от производства в компаниях с высокой численностью сотрудников. И далее перешел в стабильный спрос на другие виды исследований, не менее важных. К примеру, возрос спрос на анализы, связанные с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, – рассказала представитель компании «ЮНИЛАБ». – В таких случаях на предприятие выезжает наша медицинская бригада, что экономит рабочее время сотрудников.

– Кроме выявления заболеваний на ранних стадиях исследование здоровья коллектива решает еще одну важную задачу – выявление факторов риска развития этих заболеваний. Определив такие факторы риска, компания сможет реализовать ряд мероприятий внутри компании, которые будут способствовать укреплению здоровья сотрудников, например, поощрение двигательной активности, отказы от вредных привычек, правильное питание, – добавила Анжела Кабиева. – Программы корпоративного здоровья – это не только медосмотры и анализы, но и формирование среды, в которой работнику будет легче изменить свой образ жизни. Простой пример: если в организации большинство работников не курят, то курящему человеку, который туда пришел, проще отказаться от своей привычки.

Укреплять здоровье нужно постоянно

Эксперты подчеркивают: самую значительную часть своего времени каждый из нас проводит на работе. Поэтому именно от отношения к вопросам здоровья в трудовом коллективе зависит то самое общественное здоровье, с разговора о котором и начался эфир.

– Со многими корпоративными клиентами у нас уже давно отработаны рабочие отношения, мы постоянно поддерживаем связь и оказываем любую консультативную помощь, в том числе информируем их о новых программах корпоративного здоровья.

При этом забота о корпоративном здоровье – это не разовая акция, а постоянный процесс, подчеркивают эксперты. Проведя исследования и внедрив по его результатам ту или иную программу по укреплению здоровья коллектива, важно время от времени оценивать ее результаты. Например, сколько работников сбросили лишний вес, сколько отказалось от курения и так далее. Оценив результат, можно доработать корпоративную программу здоровья, дополнить ее новыми элементами. Получается непрерывный цикл: разработка, внедрение, контроль результатов, доработка программы. По словам Анжелы Кабиевой, специалисты регионального Центра общественного здоровья имеют возможность помочь сформировать программу «Укрепления здоровья работающих», в том числе опираясь на библиотеку корпоративных программ, признанных успешными самыми компетентными экспертами.

– Практически под любой коллектив, практически под любую финансовую составляющую можно подобрать мероприятия, которые будут реально работать в этой организации, принося результат, – подчеркнула Анжела Кабиева.

– Должна быть преемственность мероприятий, постоянная и системная работа по укреплению здоровья сотрудников. Тем более когда есть инструменты и практики, которые уже успешно применяются, – подчеркнула Юлия Тройнич.

Артем Строгин

Фото Алексея ВОРОНИНА