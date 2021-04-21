Рыбак нуждается в совете Как поймать лосось и куда деть минтай

Прогнозы предстоящей лососевой путины на просторах от Чукотки до Приморья и итоги зимне-весеннего промысла минтая в Охотском море были озвучены во Владивостоке на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Традиционная встреча ученых, рыбаков, экологов, пограничников и отраслевых чиновников прошла под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Год лосося

По данным специалистов ТИНРО-Центра, объем улова тихоокеанских лососей (анадромных видов рыб) в этом году может составить чуть более 459 тысяч тонн, из них 359 тысяч планируется поймать на Камчатке. Добычу еще 100 тысяч поделят между собой остальные регионы Дальнего Востока.

Для сравнения: в 2020-м неурожайном году ученые предлагали к вылову 384 тысячи тонн. Однако подходы красной рыбы на нерест не оправдали ожиданий, в итоге недобрали почти 90 тысяч тонн. Всеми неводами удалось поймать лишь 295 тысяч, из них на Приморье пришлись 1104 тонны. В целом по стране это негативно отразилось на стоимости готовой продукции.

Если в предстоящую путину с 1 июня по 10 октября удастся выудить ожидаемые объемы, то цены на горбушу, кету, нерку и чавычу, а также на красную икру несколько снизятся, что благоприятно отразится на кошельке россиян.

– Лососевая путина имеет для нас важнейшее значение. Все стратегии предстоящей рыбалки разработаны нашими НИИ, обсуждены с ассоциациями, регионами, – сказал на встрече Илья Шестаков. – 2021 год объявлен во всем мире Годом тихоокеанского лосося. Состояние его запасов волнует страны бассейна: эту рыбу добывают Канада, США, Япония, обе Кореи и Китай, для их экономики она крайне важна. Но Россия является безусловным лидером в вылове лососей, и мы единственные в мире часть уловов отправляем на экспорт. Учитывая этот статус, надо подойти с большой ответственностью к исследованию популяции и регулированию запасов.

Ученые говорят о неоднородных показателях запасов анадромных видов. Наиболее благоприятная ситуация складывается у восточного и западного берегов Камчатки. К примеру, в прошлом году объем сеголеток горбуши в Беринговом море составил более 1 млрд экземпляров, значит, не менее 200 млн особей вернутся на нерест. Это сопоставимо с высокими оценками численности горбуши в 2008-м, 2010-м и 2018 годах с последующим выловом в среднем от 160 до 180 тысяч тонн.

Еще лучшее положение наблюдается в Охотском море. Экипажи НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Кагановский» из Владивостока определили общую численность сеголеток горбуши в пределах 2,1 млрд экземпляров, а это второй результат за 20-летний цикл наблюдений (выше численность сеголеток была учтена только в 2017 году). А ведь там еще нерестятся нерка, кижуч, голец и чавыча.

Что касается Приморья, то впервые за последние десятилетия в нечетный год будет организован промышленный вылов горбуши. Этого удалось добиться благодаря длительному сохранению и приумножению местной популяции.

Зато на остальных прибрежных акваториях ситуация значительно хуже. Введены ограничения на лов на севере Сахалина (традиционные участки откроются только при заполнении нерестилищ), и полностью закрыт промысел на юге острова в заливах Терпения и Анива. Не состоится летний промысел в бассейне реки Амур, а для осеннего установлены ограничения. Подобные меры коснутся и реки Камчатки на одноименном полуострове. Исключение сделают только для представителей коренных малочисленных народов Севера.

Участникам нынешнего заседания презентовали проект программы комплексных исследований лососевых в 2022–2025 годы. Запланирован огромный объем научных работ. Районы морских экспедиций будут расширены за счет изучений прибрежной акватории в Приморье и на Курильских островах.

Все вместе взятое, как надеются ученые, позволит успешно провести ближайшую красную путину и обеспечить вылов тихоокеанских лососей на уровне прогнозируемых объемов.

Квоты в обмен на инвестиции

Участники заседания обсудили еще целый ряд важных для рыбаков тем, например, возможные изменения в правилах рыболовства, сроки возобновления крабовых аукционов и некоторые ограничения на вылов определенных видов рыб.

Продолжается механизм распределения 20 % квот под инвестиционные проекты рыбацких компаний на строительство добывающих судов и перерабатывающих заводов. Напомним, что перед рыбной промышленностью региона поставлена амбициозная задача – добываемую в Охотском и Беринговом морях рыбу перерабатывать на Дальнем Востоке. Поэтому рыбаки, которые рискнули и вложили финансы в новые средства производства, без инвестиционных квот не останутся. Для новых перерабатывающих заводов эта система заработает уже в следующем году. Свои 20 % под современные траулеры предприятия начнут получать 2023 году. Ожидается, что до 2025 года ДФО будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов и 29 краболовных судов на сумму 96,5 млрд рублей.

Сайру заменят сардины?

По итогам ДВНПС корреспондент «В» обратился за комментариями к президенту Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгию Мартынову.

– Дальневосточный научно-промыс-ловый совет собирается дважды в год в разных регионах страны. На сей раз местом встречи выбран Владивосток как центр логистики, хранения и дальнейшей транспортировки уловов российских рыбаков с Тихого океана к местам переработки и реализации готовой продукции, – пояснил Мартынов. – Традиционно по весне определяются объемы вылова лососей. Наука оптимистично смотрит на очередную путину. Мало кто помнит, что в конце прошлого и начале нынешнего столетий ежегодно вылавливалось по 200–250 тысяч тонн. Однако последние полтора десятилетия объемы добычи неизменно росли, достигая порой невиданных результатов. Понятно, что в нынешнем году нам не достичь рекорда 2019 года в 660 тысяч и второго исторического показателя в 2009 году – 550 тысяч тонн. Но если сейчас мы выловим 460 тысяч тонн, то покажем третий результат в истории. Однако в будущем общие подходы лососей к берегам Дальнего Востока будут постепенно сокращаться. Это естественный природный процесс.

– Проясните ситуацию по минтаю.

– Итогам минтаевой путины участники нынешней встречи уделили особое внимание. Ведь для России это главная экспедиция года. Поймано 720 тысяч тонн, что меньше прошлогодних показателей на 17 %. Могли бы выбрать все квоты, но помешали объективные причины.

С января высветилась проблема с реализацией уловов. Главный импортер минтая в лице Китая в этом году резко сократил объемы приемки валовых поставок под предлогом распространения коронавируса. Наверняка настоящие причины кроются в другом, например, в конкурентной борьбе или попытках сбить цены на сырье. Поэтому рыбакам пришлось перенаправить потоки уловов. Больше обычного нынешней весной доставлено на родной берег. Будут выполнены все заказы по поставкам вооруженным силам, исправительным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной помощи населению. Но даже оставшийся минтай россиянам, как показывает практика, не съесть. Поэтому сейчас ведется поиск новых зарубежных рынков сбыта. Предприятиям рекомендовали самим активизироваться с поиском покупателей. Часть дополнительного сырья этой весной приобрели Япония и Республика Корея, покупатели небольших партий появились в Африке, организованы поставки рыбы в КНР в рефконтейнерах.

В настоящий момент поставлена стратегическая задача вообще уйти от сырьевого экспорта. Пока, к сожалению, перерабатывающих мощностей в России не хватает, и мы вынуждены отправлять на экспорт 530 тысяч тонн мороженого сырья в год. Но в перспективе ставка будет сделана на масштабную переработку рыбы на отечественных береговых предприятиях, которых с каждым годом становится все больше. И со временем мы начнем поставлять за границу продукцию с высокой добавленной стоимостью.

– Георгий Геннадьевич, какова ситуация с сайрой? Почему приморские и сахалинские рыбаки перестали ее ловить? Ожидать ли нам сокращения в торговой сети любимых в народе сайровых консервов?

– Да, запасы на складах заметно снизились. В основе этой проблемы лежат естественные природные процессы. Мы стали меньше ловить сайры, потому что уменьшились ее подходы к российскому берегу. В прошлом сезоне в экономической зоне России ее практически не наблюдалось, эту рыбу ловили только японцы на значительном удалении от своего побережья.

У сайры и дальневосточной сардины (иваси) общая кормовая база. И в этот раз сардина вытеснила сайру. (Бесподобная девица! Согласися быть царица! – См. стр. 2.)

Такая тенденция будет длиться несколько лет, с этим придется смириться. Поэтому сайровых консервов будет чуть меньше, но вместо них на прилавках появились схожие продукты из скумбрии и сардин.

Кстати

Участники ДВНПС выразили обеспокоенность предстоящими планами Японии по сбросу радиоактивной воды в открытый океан с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Ведь и россияне являются потребителями той продукции, которая в этих водах обитает и вылавливается. Речь идет о сайре, ее промысел осуществляется каждый август-сентябрь у восточных берегов Японских островов. Россия надеется получить от Страны восходящего солнца разъяснения по этому вопросу.

Наша страна пока не планирует проводить дополнительный мониторинг водных просторов Северной Пацифики, а вот мониторинг выловленных биоресурсов будет усилен.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

Игоря Новикова / правительство Приморского края, Дениса Нагаева